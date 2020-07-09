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Звезда популярного американского сериала бесследно исчезла во время прогулки с сыном

Звезда популярного американского сериала бесследно исчезла во время прогулки с сыном

Главное: На юге Калифорнии пропала звезда сериала «Хор» Ная Ривера. Вместе со своим малолетним сыном она каталась на лодке по озеру Пиру.

Детали: В среду вечером, 8 июля, в американском штате Калифорния бесследно исчезла 33-летняя актриса Ная Ривера, сыгравшая роль черлидерши Сантаны Лопез в популярном сериале «Хор».

Как передает CNN, актриса пропала на озере Пиру, где она вместе со своим пятилетним сыном каталась на лодке.

Сообщается, что дрейфующую лодку вместе со спящим ребенком обнаружил лодочник.

По словам малыша, его мать прыгнула с лодку в воду, но назад уже не вернулась.

Спасатели приступили к поискам женщины, однако обследование озера пока результатов не дало. По предварительным данным, актриса утонула. Тем не менее, пока не найдено тело, она числится пропавшей без вести.

Справка: «Хор» (Glee) ‒ телесериал с элементами мюзикла, драмы и комедии, транслируемый телеканалом Fox в США и Канаде. В центре сюжета ‒ школьный хор «Новые направления» (New Directions), созданный в вымышленной средней школе Уильяма Маккинли в городке Лайм, штат Огайо.

Сюжетные линии сериала затрагивают взаимоотношения между хористами, в числе которых восемь главных героев, руководителем хора и по совместительству преподавателем испанского языка, а также властным тренером школьной команды поддержки, которая пытается закрыть хор.

Авторами сериала являются Райан Мерфи, Брэд Фэлчак и Иэн Бреннан. Пилотный эпизод транслировался 19 мая 2009 года. Всего было показано 6 сезонов.

В тему: 18 июня 2009 года сообщалось, что народная артистка СССР ушла из дома и не вернулась.

Тэги: США, актриса, общество, мир, сериал, Голливуд, озеро, Калифорния, культура, утонул, лодка, исчезновение

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