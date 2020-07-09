На Днепропетровщине легковушка на скорости протаранила минивэн ‒ пострадали пятеро

Главное: В Петриковском районе Днепропетровской области произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai и Volkswagen. В результате сокрушительного столкновения пострадали пять человек.

Детали: В четверг днем, 9 июля, на перекрестке возле поселка Ивановка Петриковского района Днепропетровской области автомобиль Hyundai Sonata на скорости врезался в минивэн Volkswagen Transporter T-4.

Как передает пресс-центр областного управления ГСЧС, в момент столкновения в автомобилях находилось шесть человек, пятеро из которых получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что всех пострадавших направили в городскую больницу скорой медицинской помощи города Каменское.

На месте аварии также работали правоохранители. Причины ДТП выясняются.

В тему: 6 июля 2020 года мы писали, что на Львовщине автомобиль протаранил столб, дерево и забор.

А 25 июня 2020 года сообщалось, что жертвами жуткого ДТП на окраине Кропивницкого стали четыре человека.

Напомним также, что 24 мая 2020 года смертельное ДТП произошло в Сколевском районе Львовской области.

По данным полиции, к трагедии привела беспечность 50-летнего водителя грузовика MAN, который зачем-то вырулил на встречную полосу, по которой «летел» микроавтобус Mercedes-Benz.

Сообщалось, что в аварии погибли 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса, а еще четверо пассажиров ‒ получили различные травмы и были госпитализированы.