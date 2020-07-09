На Николаевщине дохлая рыба устелила почти километр береговой полосы

Главное: На Днепровском лимане в Николаевской области почти километр береговой полосы был усыпан дохлой рыбой. По предварительным данным, это произошло из-за жары.

Детали: В Очаковском районе Николаевской области рыбоохранный патруль на Днепровском лимане обнаружил мертвую рыбу. Почти километр береговой полосы был усыпан бычками и атеринами.

В межведомственной комиссии подсчитали, что это примерно 50 тысяч особей. Причину массовой гибели еще изучают, сообщает ТСН.

Специалисты отобрали пробы воды и дохлой рыбы. По предварительным данным, это произошло из-за жары.

Мертвечину, которая плавает в воде, собирают местные жители.

В тему: В конце января 2019 года на окраине Киева из-за аварии на теплосети в одном из озер погибли черепахи и рыбы.

В марте 2018 года на Русановском озере в Киеве произошел массовый мор рыбы, которая начала гнить и вонять.