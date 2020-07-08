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Сильный ветер повалил более полусотни деревьев в Одессе

Сильный ветер повалил более полусотни деревьев в Одессе

Главное: Накрывшая юг Украины непогода натворила немало бед. В Одессе ветер повалил более полусотни деревьев, в области затоплены десятки населенных пунктов и уничтожен урожай.

Детали: Во вторник, 7 июля, вечером на Одессу обрушился сильный ветер, который повалил более полусотни деревьев. По данным горсовета, несколько человек получили травмы.

В частности, двух мужчин отвезли в 11-ю больницу. Один из них находится в реанимации с переломами ребер и голени. Другой мужчина 62-х лет — в хирургическом отделении с переломами ребер.

Всего в ночь с 7 на 8 июля в разных районах города упали 63 дерева, 42 из них уже распилили и вывезли. Также ветер повредил контактные и электросети.

поваленные деревья в Одессе

поваленные деревья в Одессе

поваленные деревья в Одессе

От непогоды пострадала также и Одесская область. Залповый ливень и сильный град выпали в Измаильском, Килийском, Ренийском и Татарбунарском районах. В результате этого десятки населенных пунктов были обесточены, затоплены, непогода практически уничтожила урожай.

потоп в Одесской области

потоп в Одесской области

огромный град в Одесской области

огромный град

В тему: Вблизи Тузловских лиманов в Одесской области отдыхающих накрыла мощная песчаная буря.

Тэги: общество, Одесса, потоп, Одесская область, град, непогода, новости Украины

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