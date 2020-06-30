«Под наркотиками?»: странное видео Бритни Спирс озадачило ее поклонников

Главное: Американская певица Бритни Спирс сняла странное видео. Ее поклонники предположили, что она находится под действием наркотиков.

Детали: 38-летняя американская певица Бритни Сприс опубликовала у себя в Instagram странное видео, которое озадачило ее поклонников. В комментариях люди отмечали, что с артисткой «что-то не так» и «похоже, она снова торчит».

Некоторые предположили, что Бритни Спирс находится в состоянии наркотического опьянения.

Одета певица достаточно пикантно и танцует под композиции Нелли Фуртадо и Билли Айлиш.

Бритни Спирс при этом написала, что «использует танец и свое тело, чтобы рассказать, как она себя чувствует».

Добавим, что двигается и вообще выглядит певица весьма неадекватно.

Видео 18+

Не так давно Бритни Спирс лечилась в психиатрической больнице.

В тему 11 сентября 2019 года сообщалось, что от Бритни Спирс отказался отец, но певица должна еще и радоваться.

16 мая 2019 года стало известно, что угодившая в психушку Бритни Спирс может навсегда уйти со сцены.