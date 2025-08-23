Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Starlink в смартфоне: как подключить телефон к космосу

Starlink в смартфоне: как подключить телефон к космосу

Автор: «Фраза»
23.08.25 19:45
126
Starlink в смартфоне: как подключить телефон к космосу

Этой осенью в Украине планируют официальный запуск технологии связи Starlink Direct to Cell. Новая разработка от Starlink позволит смартфонам с поддержкой 4G подключаться непосредственно к спутникам без дополнительного оборудования.

Как объяснили в компании «Киевстар», технология станет дополнением к существующим сервисам мобильных операторов и поможет оставаться на связи там, где нет традиционного покрытия.

Starlink Direct to Cell — это инновационная технология, которая позволяет обычным мобильным телефонам с поддержкой LTE (4G) подключаться непосредственно к спутникам Starlink Direct to Cell в низкой околоземной орбите без необходимости в дополнительном оборудовании (спутниковых терминалах, антеннах и т. д.)

«Спутники фактически выполняют роль мобильных башен в космосе», — сообщили в компании.

По данным «Киевстар», спутники с Direct to Cell работают на орбите 340-360 километров, а система использует более 600 аппаратов нового поколения. Технология функционирует только на открытом пространстве при условии прямой видимости неба.

«Спутники Starlink с функцией Direct to Cell имеют на борту высокочувствительную сотовую станцию, и таким образом могут напрямую ловить сигнал с вашего мобильного телефона. Все, что нужно — это обычный смартфон с поддержкой 4G и SIM карта Киевстар», — уточнили в компании.

«Услуга не заменяет наземную связь, а дополняет существующий сервис и инфраструктуру Киевстар. Технология Direct to Cell способна обеспечить связь там, где отсутствует наземное покрытие с помощью спутникового сигнала», — отмечает оператор.

Это особенно актуально для труднодоступных регионов, в горах, во время погодных катаклизмов, перебоев в работе сети или отключений электроэнергии после обстрелов критической инфраструктуры.

«Туристы могут оставаться на связи даже в самых отдаленных местах дикой природы, где не всегда работает мобильная связь», — добавили в «Киевстар».

Компания также привела международные примеры: в Японии технология используется для официальной системы экстренного оповещения о землетрясениях и цунами, а в США и Новой Зеландии она помогала во время ураганов, лесных пожаров, наводнений и циклонов.

«Сейчас скорость передачи данных уступает наземным сетям. На начальном этапе запуска услуга будет работать только для обмена текстовыми сообщениями и только при условии прямой видимости неба», — пояснили в «Киевстар».

В дальнейшем планируется запуск голосовых звонков и мобильного интернета.

«Все существующие сервисы „Киевстар“ продолжат работать в обычном режиме. Новая услуга станет дополнением к нашему текущему портфелю услуг», — подытожили в компании.

Источник информации

Тэги: Киевстар, Starlink, Starlink Direct to Cell

Комментарии

Статьи

22.08.25 17:37

Голый пафосный король

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.08.25 19:41

ИИ научили «читать» мысли

23.08.25 19:34

В Израиле учительница устроила оргию с 11-классниками

23.08.25 07:44

Кейс «Домино» Антона Шухнина

22.08.25 16:37

В Германии нашли останки морского монстра возрастом 183 миллиона лет

22.08.25 16:15

Стало известно, как украинские коммунальщики готовятся к осенне-зимнему периоду

22.08.25 16:10

Завтра в Украине ожидаются опасные погодные условия

22.08.25 15:42

В Польше нашли самую древнюю в мире капсулу времени

22.08.25 15:22

В Полтавской области неожиданно умерла маленькая девочка

22.08.25 14:54

Саммит на Аляске стал «большой аферой» Путина, — WSJ

22.08.25 14:27

В ООН сделали ряд заявлений по поводу голода в Секторе Газа

22.08.25 10:46

Трамп назвал очередной «дедлайн» по восстановлению мира в Украине

22.08.25 09:51

Путин сузил требования к Украине, — СМИ

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

21.08.25 12:08

Зеленский рассказал, как готовится ко встрече с Путиным

21.08.25 11:48

Кабмин определил сроки учебного года в школах

21.08.25 11:19

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

21.08.25 09:23

Украинская ПВО уничтожила 546 вражеских дронов, «Кинджал» и 30 ракет

20.08.25 14:37

Стало известно, сколько стран готовы отправить свои войска в Украину после войны

20.08.25 12:18

Названы расходы Украины на оборону с начала года

20.08.25 10:49

Трамп объяснил роль США в вопросе гарантий для Украины

20.08.25 08:32

Стало известно, чем пожертвовал Трамп ради Украины

20.08.25 08:40

Трамп оптимистично высказался по поводу мира в Украине

18.08.25 15:30

Стало известно, как изменилось мнение американцев о Трампе после его встречи с Путиным

19.08.25 11:11

Зеленский заявил о шансе на реальный мир

18.08.25 13:49

Россия готовит наступление на Запорожье, — Сырский

20.08.25 10:36

Трамп заявил, что мир в Украине… поможет ему попасть в рай

18.08.25 15:25

Китайцы рассказали, чем опасен TikTok

18.08.25 12:21

В одной из больниц Киева после анестезии умерла маленькая девочка

18.08.25 13:04

Во Львовской области вновь отравились дети

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

Фото и Видео
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди