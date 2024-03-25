Сергей Бабич: львовский экс-военком во время войны прикупил себе дома, квартиры и машины

Бывший начальник ТЦК и СП Самбора (Львовская область) Сергей Бабич и его семья задекларировали немалое состояние: квартиры во Львове, новые автомобили и значительную сумму денег.

В декларации за 2023 год Сергей Бабич указал 1,8 млн грн зарплаты в ТЦК и еще 4,6 млн грн других доходов.

Его жена Ирина работает в Самборской больнице и получает зарплату в 100 тыс. грн в год. Но, как указывают журналисты, это не помешало ей приобрела пять квартир во Львове (62 м2, 61,8 м2, 70,4 м2, 47,4 м2, 48,1 м2), а также два паркоместа и одну квартиру Киеве (50м2). Покупки она совершала в течение 2020 — 2022 годов.

Также супруги имеют несколько земельных участков. В 2023 году Сергей Бабич переписал два жилых дома в Самборе и селе Стрелковичи и земельный участок в Самборе на свою дочь Софию, а еще два участка оставил себе.

Отмечается, что бывший военком Сергей Бабич в 2023 году купил Lexus RX 350 за миллион гривен. До этого владел Toyota Land Cruiser (2019 года выпуска) и Volkswagen e-Golf (2019 года выпуска).

По данным судебного реестра, Сергей Бабич и Ирина Бабич официально развелись в 2023 году. Они подали иск о разделе имущества, но суд не удовлетворил его.

В сентябре 2023 года НАПК обвинило начальника Самборского РТЦК и СП Сергея Бабича в приобретении необоснованных активов более чем на 4,4 млн грн.

Ранее, в сентябре 2023 года, ТСН.ua сообщал подробности громкого инцидента в ТЦК на Самборщине (Львовская область). Тогда в одном из отделов Самборского районного ТЦК незаконно содержали и пытали двух мужчин. ГБР сообщили о подозрении обоим военнослужащим ТЦК в незаконном лишении свободы и пытках.

По материалам сайта Скелет