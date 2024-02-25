Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей

Неандертальцы использовали клей для изготовления каменных орудий 40 000 лет назад. Новое исследование предполагает «самое раннее свидетельство использования многокомпонентного клея в Европе».

На территории Франции использовали многокомпонентный клей для изготовления ручек каменных инструментов. Неандертальцы производили сложную смесь охры и битума — двух видов сырья, которые приходилось добывать в других регионах. На сегодняшний день это самое раннее открытие многокомпонентного клея в Европе. Этот сложный клей, обнаруженный на каменных орудиях неандертальцев, дал исследователям новое представление об интеллекте этого вымершего человеческого вида.

В работе, о которой сообщается в журнале Science Advances, приняли участие исследователи из Нью-Йоркского университета, Тюбингенского университета и Национальных музеев Берлина.

Под руководством доктора Патрика Шмидта из отдела ранней предыстории и четвертичной экологии Тюбингенского университета и доктора Евы Дуткевич из Музея предыстории и ранней истории Национального музея в Берлине исследователи повторно исследовали находки из неандертальской стоянки Ле Мустье в Дордони в поисках доказательств наличия доисторических клеев.

Разработка клеев и их использование в производстве инструментов считается одним из лучших материальных свидетельств культурной эволюции и когнитивных способностей древних людей.

«Эти удивительно хорошо сохранившиеся инструменты демонстрируют техническое решение, во многом похожее на примеры инструментов, изготовленных ранними современными людьми в Африке, но точный рецепт отражает неандертальское „вращение“, то есть производство рукояток для ручных инструментов», — говорит Раду Йовита, доцент Центра изучения происхождения человека Нью-Йоркского университета.

Каменные орудия из Ле Мустье хранятся в коллекции Музея первобытной и ранней истории и ранее подробно не исследовались.

Швейцарский археолог Отто Хаузер обнаружил их в 1907 году в верхнем скальном укрытии Ле-Мустье, которое использовалось неандертальцами в период среднего палеолита Мустериена между 120 000 и 40 000 лет назад. Они были заново открыты во время внутренней проверки коллекции, и их научная ценность была признана.

«Предметы были индивидуально упакованы и нетронуты с 1960-х годов. В результате прилипшие остатки органических веществ очень хорошо сохранились», — говорит Ева Дуткевич.

Остатки охры и битума на каменных орудиях

Исследователи обнаружили следы смеси охры и битума на нескольких каменных орудиях, таких как скребки, отщепы и лезвия. Охра — природный пигмент земли. Битум является компонентом асфальта и может быть получен из сырой нефти, но также встречается в почве естественным образом.

«Мы были удивлены, что содержание охры составило более 50 процентов. Это связано с тем, что высушенный на воздухе битум можно использовать в неизмененном виде в качестве клея, но он теряет свои клеящие свойства при добавлении такого большого количества охры», — говорит Шмидт.

Он и его команда проверили это в ходе испытаний на растяжение и с использованием экспериментально полученного эталонного материала.

«Иное дело, когда мы использовали жидкий битум, который не совсем подходит для приклеивания. Если добавить 55 процентов охры, образуется податливая масса», — говорит он. Он достаточно липкий, чтобы каменный инструмент мог застрять в нем, но руки остаются чистыми, поэтому это хороший материал для рукоятки. «Микроскопическое исследование следов износа на этих каменных орудиях, проведенное в сотрудничестве с Нью-Йоркским университетом, показало, что клей на инструментах из Ле Мустье использовался именно таким образом», — утверждают исследователи.

Целенаправленный подход

Использование клеев с несколькими компонентами, в том числе различными липкими веществами, такими как древесная смола и охра, ранее было известно у ранних современных людей, Homo sapiens, в Африке, но не у европейских неандертальцев.

«Комплексные клеи считаются одними из первых проявлений современных когнитивных процессов, которые активны и сегодня», — говорит Шмидт.

В регионе Ле-Мустье охру и битум приходилось собирать из отдаленных мест, что требовало больших усилий, планирования и целенаправленного подхода.

«Принимая во внимание общий контекст находок, мы предполагаем, что этот клейкий материал был изготовлен неандертальцами», — говорит Дуткевич.

«Наше исследование показывает, что ранние Homo sapiens в Африке и неандертальцы в Европе имели схожие модели мышления», — говорит Шмидт. «Их клеевые технологии имеют такое же значение для нашего понимания эволюции человека».