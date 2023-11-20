Дефицит автогаза, вакцин и других товаров в Украине будет нарастать. Причина - блокировка польской границы

В Украине из-за проблем с блокировкой польской границы уже начались перебои с доставкой многих товаров. Многие службы доставки предупреждают, что оговоренные ранее сроки сейчас не действуют, и вообще не берутся назвать конкретные даты доставки заказов: мол, все будет зависеть от того, зависнет ли партия товара на одном из пограничных переходов.

«Вы же понимаете, товар и на две недели может зависнуть без движения на границе», — сказали на горячей линии «Новой почты».

Из-за такой неопределенности многие украинцы, как говорят доставщики, пока поставили планы по покупке вещей в заграничных интернет-магазинах на паузу.

«Хотела заказать подарки родным к праздникам, но непонятно, успеют ли довезти, например, к дню святого Николая (сроки празднования которого перенесли в этом году на 6 декабря — Ред.). Времени не так много осталось. Так что придется выбирать что-то в наших магазинах, хотя это и дороже», — говорит нам киевлянка Татьяна.

Но и у украинских продавцов товара на складах все меньше: фуры с товаром застряли в очередях на границе, а на это никто не рассчитывал. Так что ассортимент, который есть в наличии, уменьшается буквально с каждым днем.

На перебои с доставками жалуются также промышленники, фармацевты и заправщики.

«Есть задержки в поставках примерно на неделю — это очень много. Плюс еще больше выросла стоимость доставки. Никто не знает, что будет дальше, поэтому приходится заказывать товар с запасом, хотя для нас это и невыгодно. И уже понятно, что вырастет ценник на готовую продукцию из-за такой логистики», — говорит глава концерна «Ярослав» Александр Барсук.

За прошлую неделю сразу на 2 гривны подскочила стоимость автогаза на отечественных АЗС. Одна из главных причин — проблемы с логистикой, которые «сушат» рынок.

Директор компании «Алкалоид Киев» Артем Матвеев рассказал, что есть проблемы с импортом вакцин: большие очереди плюс нужно соблюдать требования по температурному режиму, что не всегда просто в стоящих фурах.

Разбирались, что сейчас происходит на границе и как это влияет на украинскую розницу и производителей.

Что сейчас происходит на границе

Из-за забастовки польских перевозчиков украинско-польская граница стала фактически непроходимой. Переговоры с митингующими пока особого успеха не имели. Польские перевозчики, как и ранее, настаивают на возврате разрешительной системы для украинских транспортных компаний, а решить этот вопрос на уровне Польши просто нереально, так как «безвиз» для Украины вводился Евросоюзом.

К протестам польских перевозчиков могут присоединиться и их словацкие коллеги. То есть объездные пути, которые все активнее используют наши транспортники, чтобы избежать очередей, могут оказаться тоже заблокированными.

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, украинские водители уже больше 10 дней остаются заблокированными на польской границе. В сторону Ягодина очередь растянулась на более чем 30 километров, Равы-Русской — на 10 километров, Краковца — на 16 километров.

Министерство совместно с профильными ассоциациями создало штаб помощи украинским водителям, обеспечивает их едой, водой, медикаментами и топливом. На каждом из пропускных пунктов работают координаторы, которые собирают заказы от водителей. Изучается возможность эвакуации части водителей.

По данным «Укртрансбезопасности», по состоянию на 19 ноября на пропускном пункте «Ягодин-Дорогуск» в очереди стояли больше 2,3 тысяч машин, при этом за сутки границу прошли только 11 фур (что вдвое меньше даже по сравнению с первыми днями протестов польских перевозчиков и в десятки раз меньше, чем когда пункт пропуска работал в обычном режиме). На пропускном пункте «Рава-Русская — Гребенне» в очереди около 1300 фур, за сутки прошло 71 авто. Лучше всего ситуация на пункте «Краковец-Корчева»: там в очереди около 3,5 тысяч фур, за сутки проехала 261 машина. Сравнительно неплохой трафика там связан с тем, что через этот пункт идет много гуманитарки, которую пока пропускают, плюс у водителей, перевозящих «стратегические» грузы, есть техническая возможность объехать общую очередь (на пункте пропуска есть накопители), чего они лишены на других пунктах, охваченных забастовками.

Из статистики «Укртрансбезопасности» также видно, что очереди на Ягодине и Рава-Русской резко уменьшились. Например, в первые дни там стояло по 4-5 тысяч фур, в сейчас — 1,5-2,5 тысячи. Это значит, что водители пытаются объезжать заблокированные участки границы, выбирая маршруты через другие пропускные пункты. Это нам подтвердил и глава Ассоциации международных перевозчиков Владимир Балин, по словам которого водители пытаются объезжать очереди через Румынию, Венгрию и Словакию, хотя это и очень невыгодно: нередко речь идет о двойном километраже.

Между тем на пропускных пунктах, которые используются для объезда, тоже растут очереди. Скажем, на пункте «Шегени-Медика» на границе с Польшей, который не охвачен забастовками (правда, недавно протестующие заявили, что могут заблокировать и его) на 19 ноября в очереди было около 2,3 тысяч авто, за сутки прошло 169. То есть очередь тут уже почти на 14 дней. Для сравнения: 14 ноября в очереди тут стояло меньше 2 тысяч фур.

На границе с Румынией (пункт Порубное-Сирет) в очереди около 2,5 тысяч машин (в сравнении с 2100 фурами на 16 ноября), за сутки прошло 270 авто, то есть нужно стоять больше 9 дней. На границе с Венгрией (пункт Чоп-Захонь) в очереди 2,8 тысяч авто (к 14 ноября было 2,4 тысяч), за сутки прошло 284 (время ожидания — до 10 дней). На границе со Словакией (пункт «Ужгород — Вышне Немецке») в очереди 1500 фур, за сутки проезжает около 120 (время в очереди составляет больше 12 дней).

То есть ухудшается ситуация практически на всех участках границы. И это уже сказалось на поставках товаров в Украину.

Плюс 2 гривны на автогаз и риски с бензином и дизелем

По словам руководителя агентства «А-95» Сергея Куюна, из-за «непроходных» границ на украинских заправках уже есть дефицит автомобильного газа. Топливо традиционно поступало в Украину через пропускной пункт Ягодин, который сейчас практически заблокирован. Не все поставщики смогли решить проблему, поэтому начались перебои и пошли вверх цены. Например, в какой-то момент на опте ценник превысил розничный, взлетев до 32-34 гривен. Затем началось подорожание и на АЗС. За неделю с 10 по 17 ноября розничная стоимость автогаза выросла на 2,15 гривен за литр, до 34,82 гривен. В сети АЗС «Авиас» автогаз подорожал еще больше — сразу на 3,05 гривен. Рынок сейчас подпитывается, в основном, отечественным газом, который продается через Украинскую энергетическую биржу. Но и там из-за повышенного спроса цены растут. Так, на торгах 15 ноября стоимость ресурса составила 62,5 тысяч гривен за тонну, а это 33,75 гривен за литр. У поставщиков сейчас все надежды на поставки импортного газа железнодорожным транспортом, который заказали в увеличенных объемах.

А вот что касается дизеля и бензина, то он не только не дорожает, но наоборот подешевел на опте сразу на 24-32 доллара за тонну. Снижение цен связано с обвалом котировок на нефтепродукты в Европе, а «логистические пробки» на польской границе импортеры сумели обойти.

Если ранее автомобильные поставки из Польши составляли в структуре импорта бензина 56%, то сегодня снизились до 30%. По данным профильной площадки enkorr, с 6 по 12 ноября через польские пропускные пункты в Украину заехало 2 тысячи тонн бензина, что вдвое меньше, чем до начала протестов польских перевозчиков.

Автоимпорт дизеля через Польшу за этот же период упал на 40%, до 11,5 тысяч тонн. При этом на 10% выросли объемы железнодорожных поставок, а бензовозы многие импортеры пускают через Румынию, Словакию и Венгрию. Но что будет, если к протестам присоединяться еще и словацкие перевозчики (которые 16 ноября в знак солидарности с польскими коллегами уже перекрывали на час пункт «Ужгород — Вышне Немецке») — вопрос открытый. Кроме того, есть большие очереди (до 14 дней) на погрузку топлива в румынской Констанце. Поэтому предложение топлива снижается. С 9 по 15 ноября количество растаможенных бензовозов снизилось на 15%, фур с дизтопливом — на 13%. Объемы поставленного бензина упали на 45% (до 15,9 тысяч тонн), а вот дизеля увеличились на 11% (до 151,5 тысяч тонн).

Что будет с поставками топлива в случае длительной блокировки границ и расширения протестов и как изменятся ценники на украинских АЗС, неясно.

Запасы товаров тают, новые не успевают подвозить

Постепенно ухудшается ситуация и с другими товарами.

Как рассказал нам Александр Барсук, сроки доставки после начала протестов польских перевозчиков увеличились примерно на неделю, плюс еще больше подорожала доставка. Ценники на доставку, по словам главы Ассоциации международных экспедиторов и владельца транспортной компании Виктора Берестенко, растут из-за очередей: каждые дополнительные сутки в пробке на границе — это плюс 100-150 евро к стоимости. Часть дополнительных расходов транспортники взяли на себя, но перевозки с 6 ноября уже все равно подорожали минимум на 50 евро с фуры. И есть риски дальнейшего роста цен.

Барсук говорит, что их компания возит из Европы часть сырья. Поэтому увеличение сроков доставки — это прямые риски для производства. Если не будет товара, цеха могут попросту остановиться. До сих пор этого не произошло только благодаря запасам на складах. Чтобы перестраховаться, компания делает новые заказы также с большим запасом, что, по словам Барсука, «очень невыгодно», но другого выхода нет.

Он говорит, что сложности с логистикой скажутся на стоимости готовой продукции: она подорожает минимум, на 5%.

«Мы рассчитываем, что это ненадолго. И по части заказов, где есть запасы, приостановили отгрузки в надежде, что хоть немного снизятся тарифы на перевозки», — рассказал Барсук.

По словам Артема Матвеева, к ним фармацевтические грузы идут через Румынию, и там проблем пока нет. Но в целом на рынке доставка препаратов усложнилась.

«Особенно проблематично с товаром, который требует жесткого соблюдения температурного режим в ноль градусов или ниже, в частности, вакцины», — говорит Матвеев.

В целом, уже в ближайшее время могут начаться перебои с товарами с кодами 1-24 КВЭД. В эту группу входят кроме прочего мясо, рыба, молоко и молочные продукты, овощи, орехи и цитрусовые, готовые пищевые продукты и алкогольные напитки, кондитерские изделия. Как показывает практика, с ними движение сейчас особенно сильно замедлилось. Так, по данным «Укртрансбезопасности», 19 ноября на пункте «Ягодин-Дорогуск» стояло более 520 фур, которые ехали за такой продукцией в Польшу или везли ее на экспорт из Украины, но за сутки не пропустили ни одну. На пункте «Краковец-Корчева» из более чем тысячи фур границу смогло пройти только 69 машин. А есть же еще очередь в обратном направлении, в которой скопилось уже почти 3 тысячи грузовиков, в том числе около тысячи с продуктами питания. Хотя их должны пропускать, на самом деле многие стоят в общей очереди, рассказал Берестенко.

По данным компании Autoconsulting, срываются и сроки поставок новых автомобилей. С этой проблемой уже сталкиваются дилеры. Это может отразиться на статистике продаж за ноябрь и декабрь, так как машин в нужном количестве просто не будет в наличии.

Срывают сроки доставки также многие службы, которые возят товары из иностранных онлайн-магазинов под заказ.

На горячей линии «Новой почты» нам сообщили, что «гарантий по срокам» сейчас не могут дать, так как фура может на две недели просто застрять на границе.

В компании Handmade-Hub отметили, что ситуация на границе стала неприятным сюрпризом, тем более что сейчас по заказам высокий сезон. В компании рассказали: чтобы минимизировать риски простоя, они отказались от габаритного грузового транспорта (он долго задерживается в е-очереди), а также пересмотрели логистические маршруты, объезжая заблокированные участки.

Ситуацию усугубляет приближающийся праздничный сезон, когда традиционно резко растет спрос на продукты питания и различные потребительские товары. Поэтому у части продавцов, которые заблаговременно не побеспокоились о запасах, буквально с каждым днем снижается ассортимент, а те, у кого запасы есть, получили возможность повысить ценники.

По материалам украинских СМИ