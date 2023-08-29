НБУ разрешил покупать безналичную валюту до 200 тысяч грн

НБУ разрешил украинцам покупку безналичной валюты на сумму до 200 тысяч гривен и мгновенным снятие валюты со счета на сумму до 50 тысяч гривен. Как с завтрашнего дня в Украине поменяются правила валютообмена. С 29 августа, Нацбанк смягчает для населения правило безналичной покупки инвалюты.

Об этом говорится в официальном заявлении регулятора и его новом постановлении № 104.

Новым документом предусматривается два изменения:

• Раньше физлицо могло купить инвалюты в одном банке в безналичной форме не более чем на 100 тыс. грн в месяц с обязательным размещением на депозит (без права досрочного снятия) не менее чем на 3 месяца. С завтрашнего дня по этому правилу можно будет брать доллара/евро уже на 200 тысяч гривен. Такой формат валютных покупок появился еще в июле 2022 года, а сейчас НБУ увеличил для него лимит.

• Людям позволят безналично, без объяснений и на любые цели покупать инвалюту на текущие счета в объеме до 50 тысяч грн/мес. в одном банке по его текущему курсу. Это новый формат, и раньше у населения не было такой возможности. Безналичные покупки проводились только с обязательным размещением доллара/евро на депозит от 3 месяцев, и никто их сразу на руки не получал (они вылеживались на счетах). Теперь же с текущего счета можно будет сразу снять эквивалент 50 тыс. грн/мес. в инвалюте, и ничего не дожидаться.

«Лимит в 50 тыс. грн будем постепенно повышать — до 100 тыс. грн и дальше. Может быть первое повышение лимита произойдет до конца 2023 года, хотя многое будет зависеть от стабильности на рынке и ситуации на фронте», — сообщил «Стране» источник в Национальном банке.

В официальном заявлении НБУ смягчение валютных правил объясняется стремлением уменьшить разницу между разными наличными валютными курсами, о которой «Страна» писала в последние недели. В конце августа средний наличный курс продажи доллара на черном рынке достигал 38,6 грн/$ (сегодня он отошел на 38,30 грн/$), а в банковских кассах — вообще 39 грн/$. Кстати, отдельные банки держат ценник 39,0 грн/$ и сегодня — это максимальная цена продажи и ставит ее ПУМБ. А средняя стоимость доллара на продаже у банков сейчас держится в рамках 38,10-38,80 грн/$, на покупке — 36,6-38,0 грн/$.