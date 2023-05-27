Богатства королевской семьи Великобритании: монархия хранит свои секреты

В течение нескольких недель перед коронацией Карла III The Guardian публиковала серию расследовательских материалов «Цена короны» о происхождении богатств королевской семьи Великобритании и с их связи с общественным положением.

Букингемский дворец настаивает, что финансовые сделки членов королевской семьи должны «оставаться частными, как и для любого другого лица». Однако активы короля разительно отличаются от активов любого другого лица и журналисты британского издания считают их тщательное изучение оправданным, тем более что «жизнь короля от рождения до смерти финансируется за счет налогоплательщиков».

Когда Guardian адресовала вопросы, например, о стоимости коронации для британской общественности, о налогах, которые будет платить король со своих частных доходов, Букингемскому дворцу, ответы были уклончивыми: от «спросите кого-нибудь другого» до «вы не имеете права знать». Более половины британцев, согласно опросам не поддерживали финансирование коронации за счет госбюджета.

Итак, что пишут журналисты?

1. Британцы лишены самой элементарной информации о монархии. Так, переписка с монархом или наследником, даже безобидная, запрещена к разглашению. Дворец заявляет, что королевские архивы открыты для «любого серьезного исследователя». Однако архивы являются частной собственностью Виндзоров, и исследователи должны получить их личное разрешение для работы.

2. Правительство часто становится союзником монарха в вопросах секретности. Так, без ответа остается вопрос о том, сколько государственных денег тратится на безопасность королевской семьи. Главы государств в других странах, включая президентов Франции и США, публикуют данные о расходах на безопасность, но правительство Великобритании утверждает, что разглашение даже одной общей цифры для всей королевской семьи, без подробностей вообще, представляло бы неприемлемую угрозу для их безопасности.

3. Завещания членов семьи подвергаются цензуре по судебному постановлению. Королевская семья тщательно охраняет свои финансовые секреты, настаивая на том, что это сфера «частной» жизни, даже когда состояние явно связано с их общественной ролью. После смерти принца Филиппа в 2021 году состоялось закрытое судебное слушание, на котором судья постановил, что не только завещание Филиппа, но и завещания всех старших членов королевской семьи должны храниться в секрете минимум 90 лет. Это превышает обычный уровень секретности, применяемый к правительственным документам, почти в 5 раз. Кроме того, согласно договоренности 1993 года с тогдашним премьер-министром Джоном Мейджором, частные завещания от одного монарха другому не облагаются налогом на наследство.

4. Guardian с помощью 12 экспертов оценило личное состояние короля Карла III в 1,8 млрд фунтов (2,2 млрд долл.). Большая часть состояния короля получена от его общественной роли в качестве работающего члена королевской семьи. Пресс-служба дворца прокомментировала, что расследование представляет собой «весьма креативную смесь спекуляций, предположений и неточностей», но отказалась предоставить альтернативные цифры.

Состояние короля включает автомобили, драгоценности, недвижимость, инвестиции, конюшни, редкие марки, произведения искусства и унаследованную недвижимость.

К примеру, среди активов короля Guardian выявила более 90 ювелирных изделий, которые составляли личную коллекцию покойной королевы, и предположительно унаследованы Чарльзом. Они включают бриллианты, изумруды, рубины, аметисты, аквамарины и нити жемчуга и, по оценкам, стоят не менее 533 миллионов фунтов стерлингов (661 млн долл.).

5. Бриллианты Куллинан III и IV (известные как «Малые звезды Африки»): два драгоценных камня, отколотых от самого крупного из когда-либо обнаруженных алмазов и преподнесенных в дар от правительства Южной Африки прабабушке короля королеве Марии в 1910 году. Она носила их в своей короне, а позже в виде пары в броши, которая была передана королеве, а затем, предположительно, королю Карлу. Елизавета унаследовала брошь в 1953 году, когда умерла Мария, а не в 1952 году, когда она стала королевой. Это указывает на то, что драгоценности являются частными. Но по современным стандартам это были явно официальные подарки и должны быть национальным достоянием.

6. Среди других — подарок королевской семье Guardian отмечает: редкие марки от правительств Камбоджи и Лаоса, которые были включены в частную коллекцию марок семьи (оценочная стоимость: 100 миллионов фунтов стерлингов); иллюстрированная Библия от мастера-модерниста Марка Шагала или офорт Сальвадора Дали, которые были подарены принцу Филиппу во время официальных визитов за границу и впоследствии выставлены как часть его «личной коллекции»; два бриллиантовых ожерелья, подаренные покойной королеве саудовскими королями, которые также должны были попасть в национальную коллекцию государственного наследия.

7. Елизавета II и Карл III получили денежные выплаты на сумму более 1,2 млрд фунтов (1,5 млрд долл.) от двух наследственных имений, которые не облагаются налогами, в дополнение к миллионам, которые они получают в виде государственного финансирования для выполнения своих официальных обязанностей. Из казны монарх получает около 86 миллионов фунтов (107 млн долл.) в год и имеет право на дополнительные 250 миллионов фунтов стерлингов (310 млн долл.) в год, согласно условиям соглашения о финансировании, введенного премьер-министром Дэвидом Кэмероном в 2011 году. Король, однако, дал понять, что ему пока не нужны дополнительные деньги.

8. Что касается происхождения средств, кроме прочего, исследование Guardian показывает, что на протяжении почти трех столетий 12 британских монархов спонсировали, поддерживали или получали прибыль от участия Британии в работорговле.

Недавно был впервые опубликован документ, в котором говорилось, что Вильгельму III в 1689 году были переданы акции Королевской африканской компании (RAC) стоимостью 1000 фунтов стерлингов. База данных Slave Voyages, которая собирает информацию из исторических источников, утверждает, что за 60 лет своей деятельности RAC перевезла 186 827 порабощенных людей, включая почти 24 000 детей, в Америку. Более 38 000 человек погибли во время поездок.

После публикации документа, Карл III и принц Уильям выразили «глубокую скорбь» по поводу зверств рабства, но ни один публично не признал центральную роль короны в работорговле.

Суть резюме Guardian: Если семья настолько богата, зачем ей ежегодный грант от парламента? Почему многомиллионные выплаты от наследственных владений не облагаются налогом? Кроме того, возникают гораздо более сложные вопросы о поведении конституционной монархии в современном обществе. Помпезность, богатство и пышность демонстрируют признаки средневековой системы управления, когда задачей монархии было объединять и представлять народ.

Однако в 21-го веке еще предстоит выяснить, могут ли многомиллионные доходы и пренебрежение к сложным вопросам действительно объединять и представлять общество.