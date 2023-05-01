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Дайджест > Поддержка Украины в США падает

Поддержка Украины в США падает

Александр Панько
01.05.23 22:28
88
Поддержка Украины в США падает

Падает поддержка Украины в США и это «должно беспокоить американских политиков». Так считает «Институт Брукингса».

Институт комментирует исследование университета Мэриленда и компании Ipsos о том, как американцы относятся к войне в Украине.

Віводі следуюшие:

1. Падает уровень ожиданий, что Россия проигрывает, а Украина побеждает.

С октября по апрель количество тех, кто считает, что Москва терпит поражение, уменьшилось на 11% и составило 37%.

Число же тех, кто уверен в победе Киева, упало за тот же срок на 17% (с 43 до 26 процентов).

2. Падает готовность населения США нести издержки за поддержку Киева — в виде роста цен на энергоносители, инфляции и потерь американских войск.

Опрос показывает падение по всем трем показателям на 9-15%

Готовность больше платить за энергию упала на 9%, нести инфляционные риски — на 11%, и на столько же — желание жертвовать жизнями американских солдат.

Также 33% американцев считают, что нынешний уровень поддержки Украины со стороны США «слишком высок» (такой точки зрения придерживаются 50% республиканцев и 13% демократов).

При этом 30% уверены, что уровень поддержки правильный, а 12% — что он слишком низок.

3. Американцы преимущественно выступают за возвращение украинских территорий по состоянию на довоенный февраль 2022 года (то есть, без Крыма и «ЛДНР»). Такой вариант поддерживают 26% опрошенных.

За возврат территорий по состоянию на 1991-й год (эту цель декларирует и Украина), высказывается 18%.

При этом цель победы над РФ или ее ослабления поддержали только 8% американцев.

4. Большинство опрошенных требуют ограничить поддержку Киева одним-двумя годами — 46%. Тех же, кто предлагает делать это, сколько потребуется — 38%.

«В этом вопросе был заметен партийный раскол: 62% республиканцев хотели придерживаться курса в течение одного-двух лет по сравнению с 51% демократов, которые хотели придерживаться курса столько, сколько потребуется», — комментирует эти цифры «Институт Брукингса».

По материалам соцсетей

Тэги: война в Украине, помощь, социология

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