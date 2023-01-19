С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин

На прошлой неделе жители Киева заметили развешенные по домам объявления о мобилизации. Тем, кто пока не получил повестки, приказали явиться в военкоматы до конца января.

Аналогичные объявления стали появляться и в других городах. Органы власти подтвердили подлинность документов, назвав их «обычной работой» территориальных центров комплектования.

Предшествовало этому принятие правительством 30 декабря 2022 года документа о порядке учета военнообязанных, где прописано много норм, ужесточающих этот самый учет.

Что изменилось, как военкомы работают на местах и что вообще происходит с мобилизацией в Украине?

«Явиться для вручения повестки»

В предпоследний день 2022 года Кабмин принял постановление о новом порядке воинского учета. Важные моменты:

1. Сверка данных на призывников может проводиться путем обхода дворов, который санкционирует местная власть (мэр, сельский или поселковый голова).

2. Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через «Дию», при декларации места проживания (порядок и механизм должно разработать Минобороны).

Также в постановлении прописано взаимодействие между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных. То есть свежие данные о призывнике будут автоматически стекаться к военным.

3. Принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предъявления им актуального военного билета (в том числе через «Дию»), либо же постановки на воинский учет.

Женщины-врачи или фармацевты, не состоявшие на воинском учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

4. На руководителей предприятий возложили обязанность оповещать работников о призыве и доводить приказ об этом им под подпись.

Также руководители предприятий, учреждений, органов власти и организаций теперь должны будут вручать повестки по явке в военкомат.

Этот момент уже активно внедряется, и поэтому многие работники-мужчины, как писала «Страна», предпочитают неофициальное трудоустройство.

5. Дипломатические ведомства будут вести воинский учет среди украинцев, находящихся за границей. И «способствовать» их возвращению в Украину во время мобилизации, в военное время и особый период.

Этот пункт вызвал серьезные волнения среди уехавших за границу и обосновавшихся в Евросоюзе, где украинцам сейчас дают вид на жительство. То есть в теории, если стать на консульский учет для получения необходимых документов, то можно заодно попасть и на воинский учет с неясными пока последствиями.

Впрочем, конкретных механизмов принуждения военнообязанных, находящихся за границей нет и не просматривается. Разве что в этом начнут помогать правительства тех стран, где живут украинцы, что выглядит на данный момент крайне маловероятным.

6. Все центры занятости будут подавать информацию о безработных военнообязанных.

Одновременно усиливается мобилизация на местах.

Жители Голосеевского района Киева на днях обратили внимание на объявления, расклеенные на доме. В КГВА подтвердили, что это не фейк. Аналогичные объявления появились и в других районах столицы.

В них идет речь о проведении мобилизации «людских и транспортных ресурсов, определенных в планах» в период с 21 ноября 2022 по 23 февраля 2023 года.

Указывается, что все военнообязанные жители этого района Киева, имеющие мобилизационные распоряжения или получившие персональные повестки, должны появиться в сроки и по указанным адресам. При себе необходимо иметь документы и личные вещи.

Далее говорится о предприятиях всех форм собственности. Их руководителям предписано предоставить армии транспортные средства согласно нарядов.

Всем учреждениям и учебным заведениям — организовать и обеспечить:

— отзыв военнообязанных из служебных командировок для прибытия по вызову военкомата;

— вручение забронированным свидетельств об отсрочке от призыва;

— своевременное оповещение военнообязанных, которые призываются на военную службу во время мобилизации;

— освобождение призванных военнообязанных от исполнения обязанностей;

— явку военнообязанных на сборные пункты;

— контроль за исполнением военнобязанными правил военного учета и прохождения медосмотра;

— соблюдение социальной и правовой защиты призывников;

— розыск граждан, которые уклоняются от военного долга.

«Гражданам, которые уклоняются от призыва на военную службу во время мобилизации и не появляются, предусмотрена административная ответственность — штраф от 3400 до 5100 грн», — говорится в листовке.

Помимо прочего в документе сказано, что военнообязанные не имеют право менять место жительства без разрешения военкомата (территориального центра комплектации).

Главная новация приказа — требование о явке в военкомат без повестки до 31 января. О норме этой до сих пор никто официально не говорил, и непонятно, будет ли терцентр комплектования массово выписывать заочные штрафы за неявку в указанные сроки.

Обращает на себя внимание и пункт о запрете менять место жительства без уведомления военкомата (ранее такую норму уже пыталось провести Минобороны, но затем от нее отказалось после общественного возмущения).

К слову, призывы являться в терцентры без повесток начали звучать и в других регионах.

Николаевский областной военкомат призвал местных жителей не ждать повесток, а «немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектации и соцподдержки».

«Граждане Украины должны выполнить свой долг и не дожидаясь повесток, немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или проживания», — говорится в сообщении.

Также военкомат предупредил, что повестки могут раздавать и на улицах, поскольку законом это не запрещено.

Что, конечно, было известно уже давно и уже давно практикуется.

Но сам факт появления таких объявлений и напоминаний однозначно говорит об усилении мобилизации в Украине. Тем более что все больше видео, подтверждающих раздачу повесток на улицах. А в Киеве, например, к раздаче повесток жителям домов привлекают дворников.

Кроме того, в столице уже зафиксирован еще один способ рассылки повесток — по почте, их просто кладут в почтовые ящики. Отдельный вопрос, имеют ли они юридическую силу. Но рост усилий по мобилизации налицо, и на данный момент она уже идет едва ли не более интенсивно, чем в начале войны.



Как военкоматы ищут призывников

СМИ выяснила у сотрудников территориальных центров комплектации, что поменялось в работе ведомства.

Первым ключевым пунктом нового порядка учета стала формулировка, о том, что сверка данных на призывников может проводиться и путем обхода дворов, который санкционирует местная власть (мэр, сельский или поселковый голова).

По словам источника в одесском военкомате, так сверяли данные и раньше. Однако в новом документе добавлен пункт о том, что информацию о военнообязанных можно теперь получать через любые доступные базы данных, в том числе и от налоговой инспекции — о месте получения официального дохода.

Дополнительно указывается, что Единый госреестр военнообязанных будет автоматически связан со всеми государственными базами данных. Также центры занятости обязали предоставлять военкоматам информацию о безработных военнообязанных.

«Налоговую инспекцию обязали подавать сведения о сотрудниках призывного возраста от всех физлиц-предпринимателей, а также от руководителей предприятий всех форм собственности. Теоретически это закрыло бы много вопросов по учету. Однако есть серьезная проблема — на практике многие предприятия и ФОПы часто нанимают сотрудников „в черную“, чтобы избежать налогов и лишней документации. Поэтому это по большей части касается крупных предприятий, которые предпочитают нанимать сотрудников „по белому“, официально», — рассказал сотрудник военкомата Юрий Ш.

Второй ключевой пункт документа — военнообязанные смогут подавать сведения о себе для военкомата через «Дию», при декларации места проживания порядок и механизм должно разработать Минобороны. Однако, когда такой механизм заработает, сотрудникам военкоматов неизвестно — скорее всего, для введения новой опции в ДИЮ потребуется не менее месяца.

Важный момент — по поводу обязанностей работодателей оповещать работников о призыве и доводить приказ об этом им под подпись. А также вручать им повестки. На самом деле такой метод мобилизации широко практиковался с самого начала войны, но сейчас его узаконили.

Но источник в военкомате говорит, что это «работает» опять же лишь на крупных предприятиях: «Например, на одном из крупных предприятий Одессы в первые месяцы войны было мобилизовано более 50 процентов мужчин призывного возраста. Это облегчалось тем обстоятельством, что завод фактически перестал работать и платить зарплату людям. На средних и мелких предприятиях, несмотря на предусмотренные штрафы для руководителей за непредоставление информации о военнообязанных, это не работает. Средний и мелкий бизнес заинтересован сохранять сотрудников, в том числе и путем перевода их на неофициальное оформление».

По словам сотрудников военкоматов, план призыва по мобилизации значительно увеличился еще в последние месяцы прошлого года — нужно восполнять потери и формировать новые подразделения.

Однако поквартирные обходы и раздача повесток на улицах результаты дают небольшие — двери просто не открывают, а если на улице вручили повестку, то затем по ней зачастую просто не приходят.

«Такой менталитет у нашего народа — если им чего-то не хочется делать, что требует государство, то его и не заставишь. Это не касается добровольцев — тех, кто сам хочет идти на фронт. Он по-прежнему есть, но уже не так много как в начале войны и не так много, чтоб закрыть потребности в новобранцах», — говорит сотрудник военкомата.

Больший эффект дает работа через руководителей предприятий. Но, как было сказано выше, руководство средних и мелких предприятий неохотно сотрудничают с военкоматами, а на крупных предприятиях уже много людей и так призвали и ресурсы для дальнейшей мобилизации там близки к исчерпанию.

Также легче мобилизовать людей в селах и небольших городках, где все на виду, а потому легче и вручить повестку и проконтролировать явку по ней. Но именно в этих местах с начала войны, наиболее активно и набирали призывников, а потому резервы там тоже не безразмерны.

С учетом этих трудностей нельзя исключать, что со временем государство будет пытаться активизировать раздачу повестку и ужесточать контроль за явкой по ним. Например, переодически возникают слухи о рассылке повесток через «Дию». Но в правительстве такие планы регулярно опровергают.

Схемы выезда по-прежнему в деле

Интересно, что коррупционные схемы уклонения от мобилизации и выезда за границу, несмотря на каждодневные отчеты полиции и СБУ о ликвидации организаторов таких схем, по-прежнему действуют. Мы уже уже писали о схеме на фиктивных браках, выезда по системе «Шлях», а также по белым билетам.

По словам источника в военкомате, третья схема — выезд по белым билетам, контролируется сразу тремя ведомствами, включая Госпогранслужбу и территориальные центры комплектации. При помощи «своих» врачей из ВЛК — врачебно-медицинских комиссий при военкоматах.

Цена вопроса колеблется от 5 до 10 тысяч долларов в разных регионах. Например, в Одесской области получение свидетельства о снятии с воинского учета по состоянию здоровья стоит от пяти до шести с половиной тысяч долларов. А в Киевской области цена доходит до 10 — 15 тысяч.

По информации СМИ, прибыль от взяток за белый билет распределяется так — от пятисот до тысячи долларов получает посредник, который находит желающего.

Посредник берет полную сумму и передает деньги информацию о «клиенте» в военкомат. Сотрудникам военкомата причитается две — три тысячи долларов, тысяча долларов передается врачам военно-медицинской комиссии за диагноз, из которого следует, что мужчина не подлежит призыву. От одной до полутора тысяч долларов от суммы уходит «доверенным» сотрудникам ГПСУ — их обязанность не создавать проблем «белобилетнику» при прохождении границы. Также в деле могут быть и другие госструктуры и силовые органы. Скорее всего, какую-то долю от взяток члены такой схемы передают вышестоящему начальству. Которое контролирует всю коррупционную пирамиду и кадровые вопросы — назначения на ключевые должности доверенных людей.

Стоит заметить, что распределение суммы взятки по ведомствам зависит от конкретного региона и роли членов группы.

По материалам украинских СМИ