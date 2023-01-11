Первая леди Франции Брижит Макрон хотела «украсить» Собор Парижской Богоматери фаллосом

Первая леди Франции Брижит Макрон придумала проект, в котором предлагалось придать фаллические очертания шпилю Собора Парижской Богоматери. Об этом заявила бывший министр культуры Франции Розелин Башло, пишет Times.

По словам Башло, Макрон хотела создать шпиль в виде фаллоса с золотыми шарами. При этом администрация президента Франции была расстроена, когда министр не приняла проект с таким «современным дизайном» шпиля. «Я не жалею об этом неповиновении, когда на ланче с Брижит Макрон несколькими днями позже она показала мне проект, на вершине которого было подобие поднятого фаллоса, основание которого было с золотыми яйцами», — рассказала Башло.

К слову, в конечном итоге было решено воссоздать шпиль по старому образцу. Такой проект был принят в июле 2020 года. Открытие Собора Парижской Богоматери должно состояться в 2024-м.

Но вернемся к «члену». Возможно, какой-то свет на странные фантазии Брижит Макрон прольет один факт. В расследовании ультраправого французского издания Faits et Documents относительно пола первой леди Франции 68-летней Брижит Макрон утверждается, что она родилась мужчиной, но потом сменила пол.



Девичья фамилия жены Макрона — Тронье. Французские журналисты утверждают, что настоящая Бриджит (на фото девочка сидит на коленях) умерла, а ее брат (на фото мальчик слева) Жан-Мишель Тронье стал трансгендерной женщиной, пройдя через операцию по смене пола в начале 1980-ых годов. Именно он, якобы, является нынешней первой леди Франции.

В соцсетях эту тему продвигают (в том числе конспирологи из QAnon) под хэштегом #JeanMichelTrogneux.

Еще один интересный факт — отец Брижит (на фото справа от мальчика) — член парамасонского Ротари-клуба.

С момента основания в 1905 году парамасонское ротарианское движение объединяло наиболее влиятельных представителей банковских и промышленных кругов, руководителей государственных учреждений и организаций, общественных деятелей. В свое время организация была популярна, а членство в ротарианском движении активно использовали (собственно, и до сих пор используют) кадровые сотрудники ЦРУ с целью установления и развития контактов с потенциальными носителями политических, экономических и технологических секретов.

По материалам сайта «Адекватная конспирология»