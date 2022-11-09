Из-за утраты доверия к доллару Центробанки разных стран наращивают запасы золота

Развивающиеся страны наращивают запасы золота из-за утраты доверия к доллару, сообщает Bloomberg. Его доля в резервах центробанков падает: с 65% в конце 2016 года до 59% в начале этого. США все чаще обвиняют в жесткой и наглой политике, с которой они добиваются валютного господства.



Инструкция, как пережить зомби-апокалипсис, довольно проста. Набить бункер консервами, огнестрельным оружием и раздобыть побольше слитков золота. Они вам понадобятся, чтобы купить патроны или подкупом улизнуть от смертельной схватки.

Этот ход мыслей ассоциируется у нас с так называемыми «золотыми жуками», сторонниками золотого стандарта, но он не так уж далек от происходящего на рынках драгоценных металлов — и парадом командуют целые страны. Как сообщил на этой неделе Всемирный совет по золоту, центральные банки купили в сентябре 400 метрических тонн этого металла. Этот рекорд сопоставим с обычными покупками за целый год.

Все что блестит...

Мир государственной торговли золотом печально известен своей непрозрачностью, и определить крупнейшего покупателя не всегда возможно. Денежно-кредитные власти — игроки настолько крупные, что, раскрыв свои карты, могут исказить функционирование всего рынка. Это и стало одной из причин резкого падения цен в 1990-х и 2000-х, когда европейские центробанки скопом бросились продавать акции.

Однако у заявленных покупателей все же есть нечто общее: все эти страны столкнулись с серьезными проблемами. Турецкая лира к сентябрю упала на 52%, и Анкара за тот же период нарастила свои запасы золота на 95,5 тонны. Египет купил 44,8 тонны, а его фунт упал на 20%. Индия купила 40,5 тонны, а рупия ослабла на 8,7%. Иракский динар привязан к доллару, но свопы на кредит по дефолту, гарантия от неуплаты долгов, выросли в сентябре почти до 9%, даже после того, как он купил 33,9 тонны металла.

Складывается любопытная ситуация. Когда центральный банк складывает в свои хранилища побольше слитков, для инвесторов это явный сигнал, что правительство будет осмотрительным и надежным заемщиком. Однако никакие закупки золота не убедят вкладчиков, что финансово неуравновешенное египетское правительство — выгодный объект для инвестиций. Десятилетние казначейские облигации США, чья доходность на сегодняшний день составляет 4,2%, кажутся гораздо выгоднее металла, по которому не выплачиваются проценты, — особенно сейчас, когда по доходности золото уже не опережает государственный долг.

Что будете?





С концом «бычьего» рынка (с тенденцией к повышению, — Прим. ИноСМИ) долгосрочных облигаций в 2020 году золото превзошло общую доходность государственного долга США, а теперь они вновь движутся синхронно.



Однако у слитков есть одно важное преимущество: в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадежным контрагентом. Государственный долг США когда-то считался самой твердой валютой и подлинно безрисковой инвестицией. Но в феврале скоординированные санкции против российского Центрального банка заморозили львиную долю его резервов в размере 498 млрд долларов. Сегодня Европейский союз размышляет над тем, чтобы пустить эти средства на восстановление Украины. В мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку.

В этом отношении показательны турецкие и египетские закупки. Хотя обе страны — ключевые союзницы США, за последнее десятилетие их отношения с Америкой значительно ухудшились, а их правительства все больше сочувствуют крепнущим авторитарным державам. Дальнейшее развитие международных отношений спорно как никогда. В таком мире логично не связывать резервы центрального банка с одной-единственной страной — какой бы то ни было.

Поведение небольших стран дает разгадку, кто же скупает мировое золото. На заявленных покупателей пришлось лишь 120 тонн из 400, но об их таинственных коллегах можно догадаться по списку стран с крупнейшим профицитом счета текущих операций (ведь в конечном счете это оттуда правительства пополняют свои валютные резервы). За исключением Европы, прекратившей масштабные закупки драгоценных металлов еще несколько десятилетий назад, в число крупнейших игроков вошли все те страны, чьи связи с США слабеют день ото дня: Китай, Россия и Саудовская Аравия.

Следи за деньгами

Роль доллара как основного средства мирового обмена по-прежнему неоспорима. По данным Банка международных расчетов, до 88% валютных операций в этом году совершены именно в долларах. Однако его доля в резервах центробанков стремительно падает: с 65% в конце 2016 года до 59% в начале этого.



К этому практически наверняка привели жесткие меры, с помощью которых Вашингтон добивается валютного господства — будь то принуждение французских банков к соблюдению санкций США, решения, из-за которых гонконгские политики получают зарплаты стопками наличных, или заморозка российских резервов.

Уйти красиво

В такой ситуации золото выглядит заманчивой альтернативой. Но и в этом случае рисков никто не отменял. Например, Венесуэла уже три года тягается с Великобританией в том, кому распоряжаться запасами драгоценных металлов в лондонских банках: ее фактическому президенту или его политическому сопернику. Пока что побеждает лидер оппозиции Хуан Гуайдо — именно его признало британское правительство. Так что, когда наступит настоящий зомби-апокалипсис, вас может не спасти даже золото.

По материалам иностранных СМИ