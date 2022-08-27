Европе предрекли массовые беспорядки зимой 2022-2023

Этой зимой Европа рискует столкнуться с беспорядками из-за дефицита энергоресурсов и роста цен, сообщает Bloomberg. По мнению автора статьи, такая ситуация сложилась из-за невнимательности ЕС. Нужно было серьезнее относиться к сигналам, которые посылал Кремль.



Европа недостаточно внимательна к сигналам Кремля, которые он подает с началом специальной военной операции. А между тем он реально пытается разжечь общественное недовольство.

Все указатели в Европе мигают красным.

Предупреждения о зимней рецессии звучат все громче, единая валюта спотыкается, а энергетический рынок уже перешел в кризисный режим. Но европейские страны до сих пор отстают на три шага, в основном, потому что они тратят слишком много времени на догадки и предположения о дальнейших действиях России. Однако им следовало бы уделить больше внимания тому, к чему Москва подталкивает ситуацию. А она подталкивает ее к общественному недовольству.

На прошлой неделе Дмитрий Медведев, одно время ставший для России либеральной надеждой, но затем превратившийся в одного из самых воинственных противников Украины, написал в своем канале в Telegram пространный пост, в котором призвал европейских граждан протестовать против «глупых» действий правительств (например, против санкций) и наказывать их за такие действия (например, голосовать против них). Он заявил, что европейцам нужны более тесные связи с Россией, однако глупые политики вводят их в заблуждение, а Россия хочет налаживать сотрудничество с народами Европы. «Не молчите... Россия это услышит», — написал Медведев. Закончил он заявлением о том, что в России тепло. Это была дешевая издевка, поскольку зима в Европе начнется с дефицита энергоресурсов, причина которого как раз в отсутствии поставок из России.

В Италии этот пост получил широкое распространение и даже оказался на первых страницах ведущих общенациональных газет La Repubblica и Corriere della Sera. Оба издания обвинили Медведева во вмешательстве в избирательную кампанию, которая завершится в сентябре всеобщими выборами. Итальянские левые пошли еще дальше, предположив, что Россия хочет усилить социальную напряженность. Правые, которые в настоящее время лидируют по результатам опросов и часто слышат в свой адрес обвинения в излишней мягкости по отношению к Кремлю, заявили, что исход выборов будут определять не русские, а итальянцы. Однако Маттео Сальвини, возглавляющий крайне правую партию «Лига», связал санкции с ростом стоимости жизни и заявил о необходимости дипломатического решения проблем, чтобы защитить итальянские семьи и отойти от антироссийской воинственности Марио Драги.



Сейчас уже ни для кого не секрет, что Россия хочет добиться поворота на 180 градусов в вопросе санкций, и в этих целях использует энергоресурсы как инструмент давления. Кремль считает, что со временем европейцы капитулируют, и для достижения этой цели реализует двунаправленную стратегию. С одной стороны, он сохраняет неопределенность в вопросе газовых поставок. Россия не хочет полностью их прекращать, поскольку одной мысли о зиме без российского газа достаточно, чтобы породить хаос. Многие показатели говорят о том, что Путин одерживает победу на энергетических рынках. С другой стороны, Кремль деятельно провоцирует социальную напряженность. Именно об этом разглагольствовал Медведев. <...>

Европа недостаточно внимательна к сигналам Кремля, которые он подает с началом военной операции. Связанные с Россией аккаунты заполонили интернет кремлевскими интерпретациями на всевозможные темы, начиная с открытия «Северного потока — 2» и заканчивая санкциями. С начала военных действий российские дипломаты и государственные СМИ гораздо больше пишут о зависимости Европы от российского газа, чем о симпатиях Украины к нацистам (это был главный российский предлог для начала спецоперации). Об этом в своих аналитических записках сообщает Альянс по защите демократии (Alliance for Securing Democracy)* при фонде Маршалла, который следит за российским информационным полем.



Проводящий такие исследования Джозеф Боднар (Joseph Bodnar) утверждает, что цель состоит в ослаблении европейских санкций и снижении общественной поддержки Украины. Для этого Кремль всячески пытается представить санкции как препятствие для повышения жизненного уровня европейцев. По словам Боднара, повторение протестов в масштабах всей Европы по примеру французских «желтых жилетов» стало бы «сценарием мечты» для Кремля.

В феврале Европейский союз предпринял шаги по ослаблению российского информирования, закрыв такие средства массовой информации как RT (в прошлом Russia Today) и Sputnik. Но руководство ЕС признает, что очень трудно противостоять всем информационным усилиям в интернете.

Волнения в обществе этой зимой вполне возможны. И европейским государствам надо к ним готовиться вместо того, чтобы приукрашивать положение дел.

Цифры говорят сами за себя. По немецким оценкам, причем по самым консервативным, средние счета домохозяйств этой зимой могут увеличиться на 500-1000 евро. Федеральное сетевое агентство Германии уже предупредило потребителей, чтобы они откладывали деньги на случай дополнительных расходов. Семьи с низкими доходами встанут перед немыслимым выбором между покупкой продовольствия и топлива. Канцлер Германии Олаф Шольц старается приуменьшить грозящие стране опасности и намекает, что у Германии большие карманы, которые позволят ей смягчить любой удар.

Наверное, это так, ведь у этой страны самая мощная экономика в еврозоне. Но в остальной Европе финансовые перспективы очень сильно отличаются.



Например, французы решили ввести потолок цен, а все потери компенсировать за счет энергоснабжающей компании Électricité de France, которая вот-вот будет полностью национализирована. Международный валютный фонд предупреждает о недопустимости таких масштабных мер, призывая вместо этого оказывать адресную поддержку домохозяйствам с низкими доходами. Но здесь присутствует важный политический расчет: Макрон хочет избежать волнений, возникших в 2018 году из-за налога на дизтопливо, а также нейтрализовать Марин Ле Пен, которая выступает в качестве кандидата от рабочего класса. В этом смысле он покупает общественный мир.



МВФ прогнозирует, что, если Россия прекратит поставки газа в Чехию, Словакию и Венгрию, они войдут в полосу рецессии. Болгария, которую Газпром еще в апреле одной из первых отключил от газа, потому что она отказалась рассчитываться в рублях, сейчас заговорила о возобновлении переговоров с Россией. Есть опасения, что российский газ придет в Европу вместе с российским политическим влиянием и сведет на нет большую часть работы, проделанной ЕС с началом военной операции против Украины.

Как показали предыдущие кризисы, дифференциально интегрируемая Европа — это союз, который не работает. ЕС добивается наибольших успехов тогда, когда действует совместно и координирует свои усилия. Пока Европейский центробанк сосредоточился на борьбе с инфляцией, европейские лидеры должны думать о политической стабилизации. Блоку нужна дискуссия о распределении бремени уже в ближайшее время, чтобы уменьшить финансовый ущерб для домохозяйств, а также о перспективном финансировании в целях достижения энергетической независимости. Чехия, которая до конца года председательствует в ЕС, уже заявила, что поднимет этот вопрос. Всем остальным надо прекратить тратить время попусту. Зима близко, и она ударит по нам как ледяной душ.

Если Европа не найдет комплексного решения проблем для своих граждан, которым грозит финансовый стресс, то нагрузка на социальную структуру континента будет колоссальной. Все это будет на руку россиянам. На прошлой неделе Эммануэль Макрон, вспоминая освобождение коммуны Борм-Ле-Мимоза от нацистской оккупации, заявил, что свобода имеет свою цену — и эту цену стоит заплатить. Но это должна быть справедливая цена.

По материалам иностранных СМИ