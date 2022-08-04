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Дайджест > Фигуранты стремятся к реваншу: хаос Потёмкина возвращается?

Фигуранты стремятся к реваншу: хаос Потёмкина возвращается?

Автор: From-UA
04.08.22 16:52
190
Фигуранты стремятся к реваншу: хаос Потёмкина возвращается?

У Украины есть АРМА — это структура, которая разыскивает средства и активы (недвижимость, ценные бумаги, яхты, фирмы...) украинских коррупционеров, активы россии и ее сателлитов. АРМА развивает бешеную скорость, но кто-то хочет остановить это движение, пишет «Антикор».

Именно эти преступники ныне блокируют все происходящие в Украине конкурсы: САП — специальная антикоррупционная прокуратура и АРМА. Они боятся, что такие органы заработают. А они уже работают и приносят результат. Грязные помои, которые выливают сейчас на комиссии, на руководство, на сотрудников этих учреждений и непосредственно на сами идеи, которые заложены в их деятельность, не что иное как деятельность спецслужб структур, задачей которых является уничтожение нашего государства.

Сейчас на счетах АРМА сосредоточено более миллиарда арестованных средств. Офис по возврату активов АРМА — антикоррупционный орган, начавший работать в 2017-м, а разысканы десятки миллиардов.

Кто «творил и реализовывал политику», а на самом деле разрушал на государственном и международном уровне нашу институциональность? Сейчас большинство имеют подозрения и являются фигурантами уголовных производств (Потемкин, Павленко, Гуменюк и другие).

С 2017 года до конца сентября 2019 года Тендерным комитетом АРМА под руководством Потемкина проведено 687 заседаний, по результатам которых осуществлено 397 публичных закупок, из которых:

292 договора о финансировании текущих и капитальных расходов — расходы Госбюджета составили около 52 миллиона гривен, и соответствующий откат получил, а, может, до сих пор получает Потемкин;

105 договора по оценке и управлению активами — доходы в Госбюджет составили 0 (ноль) гривен.

Согласно Специальному закону главная цель деятельности АРМА по направлению управления активами — обеспечивать (генерировать) поступления в Госбюджет, а не расходы с него. Именно поэтому компенсация всех расходов, связанных с приемом-передачей активов, заключением и государственной регистрацией договоров, оценкой активов и т.п., возлагается на управляющего активами и возмещается последним из будущих доходов от управления. Но на самом деле все сосредотачивалось на Потемкине и его семье.

Хорошо известно, с самого начала становления и развития АРМА приковало к себе внимание Трансперенси Интернешнл Украина из-за «деятеля Потемкина», который руководил всеми закупками и выбором Управляющих. Никаких лишних людей на заседаниях тендерного комитета АРМА, в ходе которых и проводились соответствующие конкурсные отборы управляющих арестованными активами, не допускалось, чем грубо нарушалось законодательство о публичных закупках

А вместо конструктивной консолидации усилий всех причастных к деятельности АРМА государственных правоохранительных органов власти, против помадных лиц АРМА возбуждено множество уголовных производств.

Аудит за 2017-2020 годы засвидетельствовал, что Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), не обеспечило надлежащий уровень управления арестованными активами. Отсутствие их систематизированного учета, неопределенность алгоритма действий и контрольных мероприятий ответственных работников создают коррупционные риски по каждому операционному процессу и приводят к ошибкам и злоупотреблениям.

Об этом говорилось в отчете по результатам аудита эффективности использования средств государственного бюджета АРМА.

И именно с таким бекграундом Потемкин и его муртады рвутся к корыту. И это во время войны!

Бизнесмен и финансист Натан Ротшильд сказал: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Сегодня это, очевидно, относится к АРМА. Никому не запрещено смотреть на работу этого новообразованного института через «кривое зеркало», однако, думающий человек, желающий знать правду, всегда может ее найти.

Поэтому вашему вниманию и предлагается информация о деятельности и последствиях для нашего Государства проходимца Потемкина, который не задумался над выполнением своего гражданского долга, как это предусматривает статья 65 Конституции Украины. «Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом...», а снова ставит под угрозу имидж нашего Отечества!

Хаос и неупорядоченность, посеянные Потемкиным, могут вызвать разные ассоциации

В комиксах Marvel есть персонаж Матери Энтропии, которая стремится, чтобы все вокруг стали частью ее семьи и жили в гармонии. Она всех любит, всем сочувствует, но делает это своеобразно. На первый взгляд, она не стремится разрушить вселенную, как другие антигерои космоса Marvel, однако, с другой стороны, все, что не сходится с ее представлением о гармонии, обязательно уничтожается. Именно это и сделал со своими «друзьями» наш антигерой Потемкин.

Подозрения и многомиллионные залоги для бывшего шефа Янчука и побратима Резника стали экономическими потерями и ограничениями свободы.

18 июля 2022 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о растрате арестованного имущества на сумму более 426 млн грн, а именно бывшему начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА В. Резнику. Суд удовлетворил ходатайство и применил к указанной подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 12 сентября 2022 года, с альтернативой внесения 4,962 млн залога.

Именно Потемкин является не только автором схем, но и их легализатором

НАБУ и САП получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов такой противоправной деятельности в 2019 году. А именно:

• продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенные в свое время для строительства торговых центров сети «Ашан», — реализована в 18 раз дешевле рыночной стоимости;

• продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области, занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной;

• продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида — почти в 5 раз дешевле рыночных цен;

• продажа зерна, крупы и масличных культур — в четыре раза дешевле рыночной стоимости.

В результате продажи арестованного имущества по заниженной стоимости только в этих четырех эпизодах нанесен ущерб более чем на 426 млн грн. С целью предотвращения дальнейшей реализации преступления НАБУ и САП инициировали наложение ареста на упомянутые земельные участки и деньги, уплаченные за речной песок. Вскоре и сам Потемкин получит Подозрение.

АРМА не является ни стороной, ни участником уголовного производства, а, значит, не может влиять на процесс принятия решения о передаче ему в управление активов, но должностные лица АРМА, в том числе и Потемкин, могут быть такой стороной и являются основным фигурантом.

Комитет по антикоррупционной политике Верховной Рады Украины (далее — Комитет) неоднократно осуществлял рассмотрение некоторых важных вопросов управления АРМА определенными активами. В целом же, комплексно, Потемкину удавалось имитировать применениее законодательства и бурную деятельность в АРМА.

К примеру, Комитет включил в свою повестку дня заседание, которое состоялось 05.06.2019, вопрос оценки соблюдения требований действующего антикоррупционного законодательства АРМА при проведении конкурса на право управления арестованным недвижимым и движимым имуществом резиденции «Межигорье», а также корпоративными правами ООО «Танталит» .

Вопросы АРМА рассматривались 05.06.2019 на заседании Комитета. Члены Комитета были возмущены дерзостью и казуистикой. Аналогично, этот вопрос стоял на повестке дня заседаний Комитета, которые состоялись 19.06.2019, 03.07.2019 и 10.07.2019. Представители АРМА были «отлуплены» на всех этих заседаниях. Финишем стало лишение АРМА некоторых дискреционных полномочий.

За все годы деятельности Потёмкина в АРМА Кабинет Министров неоднократно реально вмешивался, рассматривая на своем заседании, в управление АРМА активами, на которые наложен арест в уголовном производстве:

— имущество ТЭЦ «Энергия-Новый Раздел» (уголовное производство № 12014000000000464 от 09.10.2014) и ТЭЦ «Энергия-Новояворовск» (уголовное производство № 22016000000000266);

— фотогальванические элементы CNBM, мощностью 245 Вт (CNBM — 245Р, 2013г) в количестве 56 320 шт. (уголовное производство № 42019000000000113 от 14.01.2014).

Руководители прокуратур и структурных подразделений прокуратур постоянно интересовались состоянием хранения вещественных доказательств, переданных в управление АРМА. Но Потемкин уничтожал как доказательства, так и документы.

Потемкин ввел в АРМА незаконную практику самостоятельного принятия решений по управлению Активами руководителем структурного подразделения центрального аппарата Агентства, коим, именно, он и являлся. Отрицательного же опыта работы АРМА было достаточно для того, чтобы знать и понимать заранее, какие могут быть слабые места передачи арестованных активов для сохранения, как предотвратить вероятную их (активов) несправедливую реализацию или передачу в управление по договору третьему лицу. При передаче активов их визуальный осмотр не производился, техническое состояние и наличие скрытых дефектов не проверялось.

Из-за деструктивной деятельности Потемкина АРМА не заслужило доверия общества, уверенности последнего в порядочности и добродетели руководства АРМА. Теперь, при проведении конкурсных отборов управляющих активов, необходимо постоянно искать и вводить дополнительные инструменты обеспечения добросовестной конкуренции среди участников, открытости и прозрачности на всех стадиях конкурса объективной и беспристрастной оценки предложений участников отборов, предотвращения коррупционных действий и злоупотреблений.

Согласно абзацу первому части третьей статьи 26 Бюджетного кодекса, руководитель органа власти обязан организовывать внутренний контроль и обеспечивать его осуществление в своем учреждении, в частности, в соответствии с Основными принципами осуществления внутреннего контроля распорядителями бюджетных средств, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 12.12.2018 № 1062 (далее — Основные принципы).

К сожалению, в Агентстве при Потемкинских схемах никогда не организовывался и не обеспечивался внутренний контроль путем, предусмотренным Основными принципами. Это привело к накоплению большого количества внутренних и внешних проблем в деятельности АРМА.

Как Потемкин сам признал публично, что АРМА и лично он незаконно распространял сведения досудебного расследования во время его работы в АРМА. Он это сделал на собеседовании с Комиссией по отбору Председателя АРМА, а в соответствии с частью первой статьи 222 УПК Украины, сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они сочтут возможным.

Преодоление описанного в этой статье хаоса Потемкина и неупорядоченности в деятельности АРМА возможно лишь отстранением Потемкина и его приспешников от какой-либо государственной власти. Особенно во время войны.

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