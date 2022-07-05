В Украине назревает дефицит стройматериалов, в частности - металла и окон

После бензинового кризиса и солевого ажиотажа, на украинском рынке грядет новый дефицит, на этот раз со стройматериалами.

В первую очередь украинские застройщики готовятся к дефициту продукции металлопроката, а также минеральной ваты и оконных профилей. Кроме того, прогнозируется увеличение доли импортных материалов в жилищном строительстве до 80%. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на участников рынка.

«Уже сейчас мы понимаем, что строительная отрасль столкнется с дефицитом минеральной ваты, производством которой занимался едва ли не самый крупный завод под Харьковом. Он разбомблен, к сожалению. Такая же проблема будет и с арматурой», — рассказали в группе компаний DIM.

Кроме того, как сообщили в строительной компании SAGA Development, с дефицитом продукции металлопроката вскоре столкнутся не только украинские, но и европейские девелоперы, поскольку ранее её импортировали из РФ и Беларуси. Также существует проблема со снабжением стекла и оконных профилей.

«Пока прокат есть на складах, однако учитывая разрушение металлургических заводов на востоке Украины, в ближайшие месяцы проблему с металлопрокатом ощутят не только украинские, но и европейские девелоперы», — считает директор по продажам SAGA Development Герман Черников.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» также подтверждает невозможность приобрести металл, который ранее поставляли отечественные заводы — предприятия либо расположены на оккупированных территориях, либо их работа остановлена из-за близости военных действий.

«Многие компоненты теперь нужно везти из-за границы. Даже для бюджетного жилья, где доля импортных материалов достигала иногда лишь 20%, сегодня может потребоваться завозить по меньшей мере 70-80% компонентов», — рассказал президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир.

Застройщики отмечают, что пока могут использовать стройматериалы, закупленные до войны, однако уже необходимо налаживать новые логистические цепочки во избежание дефицита некоторых видов продукции.

«Сейчас у поставщиков есть некоторые сложности с логистическими цепочками, однако украинские предприниматели очень изобретательны и быстро изобретают пути решения этих вопросов», — отмечают в пресс-службе KAN Development.

А ведь строить придется и немало, как мы писали ранее по подсчетам экспертов, количество разрушенных домов в Украине за четыре месяца войны превысило количество введенного в эксплуатацию жилья за последние пять лет.

Кроме того, 17 мая одна из ракет попала в завод Knauf в Соледаре. Пресс-служба предприятия не комментировала информацию о повреждениях, но, судя по опубликованным в социальных сетях фото пожара, они значительные.

Knauf Gips в Соледаре — не украинский завод. Это филиал крупной немецкой компании по производству строительных материалов. Но в тоже время предприятие считали одним из самых удачных проектов по привлечению в Донецкую область иностранных инвестиций. И власти Бахмута, и сами жители считали его одним из градообразующих. С 2004 года здесь работала линия по производству сухих строительных смесей, с 2006 года — завод по производству гипсокартонных плит. В 2008 году предприятие открыли после реконструкции. В него инвестировали около 2 млрд грн. Knauf производил гипсокартонные плиты, строительные смеси, системы теплоизоляции, штукатурные системы и другую строительную продукцию. Компания — единственный производитель гипса в Украине. Она контролирует около 70% рынка гипсокартона, 30% импортируется.

У корпорации Knauf в Украине есть еще один завод в Киеве. Гипсовый камень для него добывают в Тернопольской области. Тем не менее, именно Донецкий бассейн по количеству запасов и добыче гипса занимал первое место в Украине. Предполагаемые запасы ресурса составляют около двух миллиардов тонн.

Собеседник Klymenko Time, который регулярно закупал стройматериалы Knauf для штукатурных работ, сообщил, что эта компания — была монополистом на рынке, а после разрушения завода цены выросли в два раза: со 120 грн до 300 грн за мешок определённого материала.

«Пока мы используем старые запасы для ремонта, также какую-то часть строительные магазины импортируют из Молдовы. Аналоги, которые существуют, не такие качественные. Стоит понимать, что цены на материалы будут и дальше расти, поэтому украинцам стоит задуматься о том, чтобы делать ремонт как можно раньше», — говорит собеседник KT.

Российские застройщики не могут найти лифты для своих новостроек

Россию настиг дефицит скоростных лифтов, поскольку передовые производители — американский Otis и финский Kone, ушли из страны. Об этом сообщает издание Forbes.

Из-за ухода этих компаний российские застройщики не могут найти лифты для своих новостроек. В то же время российские производители пока не могут повторить такие конструкции и ищут поставщиков в Китае и Турции.

Заменить такие объемы непросто, ведь 75% новых лифтов, которые использовали в России, были продукцией Otis. Основной дефицит, по данным застройщиков, приходится на сложные лифты, которые нужно отдельно проектировать под конкретные здания или сделать кастомную отделку.

По словам гендиректора Щербинского лифтостроительного завода Антона Артемьева, спрос на лифты значительно вырос и производителям нужны большие инвестиции для производства даже маленького количества высокоскоростных лифтов.

К концу года в Украине что-то подорожает, а что-то подешевеет

Цены на продукты питания, горючее, товары и услуги изменятся неравномерно к концу года. Средний показатель удорожания — 20-25%, некоторые услуги вырастут в стоимости вдвое, а что-то вообще подешевеет. Такого мнения придерживаются эксперты.

В частности, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что однозначно будет дальнейшее удорожание овощей, ведь южные регионы страны временно оккупированы.

«Подорожает гречка, даже несмотря на сегодняшнюю цену (ред. — около 80 грн./кг). Подорожает рис и некоторые другие крупы, потому что они поставляются сейчас не через украинские порты», — отмечает он.

При этом товары, ориентированные на экспорт, не будут повышаться в стоимости, пока их экспорт не будет разблокирован.

«Цены на них будут стоять на месте или даже будут снижаться. Это мы уже наблюдаем с яйцами (ред. — с начала года упала цена на 43,6%»). Такая же ситуация может сложиться и с маслом (ред. — с начала года и до мая подорожала на 11%)", — отмечает специалист.

По словам эксперта, возможно подорожание горючего, в частности, из-за мировой конъюнктуры. Если на европейском рынке не найдут замену российской нефти — котировки возрастут, а значит — и цены на бензин и дизельное топливо. В Украине же добавился еще и внутренний фактор роста цен на топливо из-за войны. На фоне этого будут дорожать и транспортные услуги.

Также по словам эксперта, подорожает и много других услуг, скорее всего они покажут рост от 30%, а по некоторым из них — до 80%.

По материалам украинских СМИ