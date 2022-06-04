Чем надо запастись украинцам на случай блокады и голода: список необходимого

Во время войны многие населённые пункты оказались вне зоны активных боевых действий, но при этом, попав в окружение, были полностью отрезаны от сообщения с внешним миром — без поставок продуктов, лекарств и средств гигиены. Кроме того, грядущий продовольственный кризис заставляет задуматься: что делать в случае возможного голода, о котором предупреждают эксперты? Собрали список неотъемлемых продуктов питания и гуманитарных вещей, которыми следует запастись, чтобы выжить в случае блокады или наступления голодных времён.

Первыми и самыми необходимыми предметами для поддержания жизнедеятельности являются пища и вода.

Вода

Во многих населённых пунктах подача воды в систему водоснабжения напрямую зависит от наличия электроэнергии, а она, в свою очередь, очень часто прекращает поступать в электросеть в зонах активных боевых действий. В случае получения информации о направляющихся в вашу сторону войсках противника не стоит ждать, пока бои начнутся в непосредственной близости к вашему населённому пункту — запаситесь водой сразу и в большом количестве. Необходимы запасы как питьевой, так и технической воды. Наполняйте все ёмкости, которые сможете найти дома, и даже ванну. Идеальный случай — собственная скважина и генератор, но, к сожалению, это может позволить себе не каждый.

Реалии вынуждают иметь дома специальные сосуды большого объёма, которые можно приобрести в магазине. Это лучше тоже сделать заранее. Если же такой возможности нет и война застала вас врасплох, не стоит отчаиваться. Воду можно найти в колодцах частных секторов или родниках. Поскольку сейчас она довольно часто оказывается сомнительного качества и чистоты, дома необходимо иметь запас таблеток для обеззараживания воды. Также эту воду можно обезопасить, прокипятив. Для этих целей могут подойти и туристические фильтры для воды. Хранить запасы воды необходимо в тёмном и прохладном месте.

Пища

По той же причине частого отсутствия электропитания в зонах боевых действий еда, запасённая в домохозяйстве, не должна быть скоропортящейся. Это касается и запасов на случай голода — ведь собирать провизию лучше начать уже сейчас, при появлении даже слухов о продовольственном кризисе. При этом собранное продовольствие должно быть неприкосновенным, а угроза голода может быть достаточно долгой. В случае если опасения не сбудутся, вы сможете съесть запасённое после того, как эта угроза минует. Поэтому главное — сохранность этих продуктов на протяжении максимально длительного срока. Также важно, чтобы приготовление этих продуктов занимало минимальное количество времени и воды или которые можно есть вовсе без подготовки.

Для обеспечения продовольственной безопасности домохозяйства подойдут:

— хлеб с длительным сроком хранения (хлебцы, сухари, крекеры);

— макароны, каши, пюре быстрого приготовления;

— консервы мясные, рыбные, овощные, фруктовые;

— детское питание, в том числе овощное и мясное пюре в баночках;

— корм для домашних питомцев;

— растительное молоко — соевое, овсяное, а также сухое молоко;

— печенье, сгущёнка, шоколад, фруктовое пюре, варенье, мармелад;

— сок, компот или другой напиток, который можно хранить при комнатной температуре;

— кофе, чай, мёд, орехи, арахисовое масло, семечки;

— растительное масло;

— мука, соль, сахар, специи;

— обычные крупы, требующие варки — не лучший вариант, так как требуют большого количества воды для приготовления, а вода может быть в дефиците.

На случай прекращения газоснабжения для приготовления еды необходимо иметь дома газовую, керосиновую или бензиновую горелку и заправленные ёмкости с горючим для них. В крайнем случае — дрова.

Электроснабжение

Как уже было отмечено, электричество, скорее всего, пропадёт в первые дни. Поэтому необходимо запастись фонариками и батарейками к ним. Лучше, чтобы фонари были на заряжаемых батареях, а ещё лучше — фонарики на солнечных батареях. Важно иметь налобные фонари.

В идеале, конечно, чтобы дома были солнечные батареи или генератор. Также для зарядки вещей первой необходимости — телефонов, фонариков на батареях — подойдут бытовые аккумуляторы, которые можно заряжать от генератора или солнечных батарей. Для генератора, конечно же, необходим запас горючего в зависимости от его типа. Отметим, что лучшими генераторами на случай, если вы решили переждать боевые действия дома, являются бензиновые, газовые и комбинированные. В ходе текущей войны в Украине известны случаи, когда обычные бензиновые генераторы переводили на газовое питание. Этот опыт широко использовался в частном секторе посёлка Клавдиево-Тарасово Киевской области, который месяц находился в окружении и не снабжался электроэнергией два месяца. Хотя, ввиду техники безопасности, без специальных навыков такого лучше не делать.

И всё же даже при наличии генератора или солнечных батарей для экономии энергоресурсов лучше запастись свечами, спичками и зажигалками.

Необходимыми в условиях длительного отсутствия электроснабжения являются пауэрбанки. Их следует заряжать при первой появившейся возможности — при временном включении электроснабжения, от генератора у соседей или аккумуляторов.

Важно помнить, что при возобновлении подачи электроэнергии стоит подключать технику поэтапно. Если включить всё сразу — холодильник, стиральную машину, электрочайник, микроволновку, пылесос, утюг, зарядные устройства для гаджетов и пр., — это может привести к перегрузке сети, выходу из строя электроприборов и повышенному энергопотреблению.

Критически важным является и доступ к информации. В случае прекращения электроснабжения и отсутствия мобильной связи и интернета необходимо иметь дома радиоприёмник на батарейках.

Медикаменты

— стерильные и нестерильные перчатки;

— йод и спирт;

— бинт и вата;

— перекись и хлоргексидин;

— пластыри бактерицидные;

— обезболивающие препараты;

— лекарства от расстройства желудка, активированный уголь;

— противоаллергические препараты;

— таблетки для обеззараживания воды;

— антисептики;

— энтеросорбенты;

— таблетки от головной боли;

— противовоспалительные препараты;

— лекарства от боли в горле, кашля;

— тонометр (для людей с повышеннымпониженным давлением).

Разное

— канистры;

— компас;

— наличные деньги, лучше мелкими купюрами (банкоматы, скорее всего, работать не будут);

— аптечка и необходимые лекарства;

— влажные салфетки;

— зубные щётки, паста;

— мыло, шампунь, гель для душа;

— дезинфицирующее средство для рук;

— подгузники и товары для менструации;

— скотч (необходимо заклеить оконные стёкла скотчем крест-накрест. Это не спасет их от прямых попаданий, но убережёт от лёгкой ударной волны и ранения осколками).

И помните: если от голода не убежишь, то от боевых действий спастись можно. И делать это лучше заранее — как только узнали, что они движутся к вам. Нередки случаи, когда люди в надежде пересидеть бои дома попадали в окружение или в центр противостояния, вследствие чего им приходилось выезжать под обстрелами через «зелёные коридоры», которые, к слову, также не являются 100-процентной гарантией вашей безопасности. На случай необходимости быстро покинуть свой дом лучше всё же держать собранным пресловутый «тревожный чемоданчик» c документами.

Также из-за топливного кризиса стоит минимизировать свое передвижение на автомобиле без крайней на то необходимости и иметь достаточный для выезда в безопасную зону запас топлива в баке. Ведь война продолжается и не стоит пренебрегать этой реальностью.

По материалам украинских СМИ