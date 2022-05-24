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Дайджест > На какие продукты скоро вырастут цены в Украине?

На какие продукты скоро вырастут цены в Украине?

Агата Кловская
24.05.22 19:53
62
На какие продукты скоро вырастут цены в Украине?

Вторжение РФ привело к существенному росту цен на основные продовольственные товары в Украине и её регионах. Роль страны в обеспечении не только глобальной продовольственной безопасности, но и своей собственной оказалась под угрозой. До войны на сельское хозяйство припадало приблизительно 20% ВВП страны и более 40% всех доходов от экспорта. Блокированный экспорт, уничтоженная инфраструктура, критическая ситуация с поставками топлива и проблемы с текущей посевной кампанией привели к резкому росту цен на некоторые продукты как на мировом рынке, так и внутри страны.

По данным Центра исследований продовольствия и землепользования, в 2019—2021 годах на Украину приходилось около 10% мирового экспорта пшеницы, 15% экспорта кукурузы, 15% экспорта ячменя и почти 50% экспорта подсолнечного масла. Сегодня же в стране можно наблюдать настоящую «гонку» роста цен на продовольствие в регионах, абсолютными “чемпионами” в которой стали: Херсонская область с ростом на 29,6% и Черкасская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области, которые показали рост на 13,1—10,3%. В целом по Украине цены на хлеб, муку, мясо, молочные продукты, молоко и овощи выросли на 5,6—34,5% в зависимости от продукта.

Наиболее значительные изменения произошли в таких категориях товаров, как пшеничная мука (17%), гречневая крупа (27%) и просо (35%). В январе-феврале, например, изменение цен на эти товары составило до 5%. Рост цен на свинину (10%), молоко (9%), сливочное масло (12%), сахар (7%) и растительное масло (13%) с началом войны достаточно заметен. Например, по сравнению с довоенным периодом рост цен на данную продукцию не превышал 4%. Основными причинами повышения стали растущие мировые цены на продовольствие и энергоносители, вызванные, в частности, масштабными инфраструктурными разрушениями, увеличением затрат на логистику, сбоями в операционной деятельности и поставках в Украину.

Сегодня стоимость гречневой крупы в стране начинается от 50 гривен за килограмм. Эксперты говорят, что рост цены может продолжиться и достичь 90 грн за килограмм. Вместе с этим ожидается и её дефицит.

В первую очередь это связано с высоким спросом при относительно низком уровне производства. Украинцы потребляют около 140 тысяч тонн гречки. При этом собственное производство покрывает лишь половину этого объёма. Вторую половину до полномасштабной войны импортировали из России.

«Сегодня Россия фактически закрыта для снабжения гречихой — мы начали испытывать большой дефицит на нашем рынке как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведёт к резкому удорожанию. Мы прогнозируем, что она будет стоить не менее 80—90 гривен в зависимости от региона», — сказал Сергей Громовой, директор Международной ассоциации гречки. Он добавил, что из-за боевых действий украинским фермерам стало невыгодно сеять гречку.

Вторым продуктом из основы продовольственной корзины, дефицит которого ожидается в ближайшее время, может стать пищевая соль. Из-за приближения активных боевых действий месяц назад остановило свою работу самое большое в Европе предприятие по добыче пищевой соли ГП «Артёмсоль», находящееся в Соледаре Донецкой области.

«Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределённого времени. Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен», — рассказал Виктор Юрин, и.о. директора ГП «Артёмсоль». Он уточнил, что производство было остановлено по причине постоянных обстрелов и невозможности вывозить готовую продукцию железнодорожным транспортом.

По словам Юрина, последнюю партию соли развезли по торговым сетям ещё в апреле.

По данным СМИ, в магазинах Киева отсутствует отечественная каменная соль.
В частности, в «Новусе» и «Сильпо» классической поваренной каменной соли производства «Артёмсоли» в наличии не оказалось. В наличии только морская соль в основном импортных марок.

Хотя цены на соль за последние несколько месяцев не менялись, в ближайшее время, в связи вышеописанным, это может измениться.

Также украинцам следует ожидать роста цен на овощи.

Переход большой части территории Украины под контроль РФ и активные боевые действия на юге страны приведут к потере урожая теплолюбивых овощей, которые там выращивали в промышленных масштабах. Их придётся заменить на импортные.

Так, например, из 161 000 тонн сладкого перца, выращенного в Украине в 2021 году, 25% были произведены в Херсонской области.

«Это значит, что для территорий под контролем Украины возможен определённый недостаток сладкого перца в разных торговых точках, куда продукция поступает именно из промышленных и фермерских хозяйств», – рассказывает эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

По предварительным оценкам, Украина в этом году недополучит от 55% до 70% урожая баклажанов, перца и помидоров. Это значит, что вместо того, чтобы покупать относительно дешёвую продукцию с первой половины лета, нам придётся ждать, когда эти овощи созреют в центральных и северных областях.

Перекрывать дефицит продуктов питания в Украине можно несколькими способами:

- увеличение объёмов производства на территориях под контролем Украины;
- увеличение импортных поставок продовольствия. 

Спрогнозировать цены на новый урожай пока невозможно, поскольку аграриям нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям, ценам на удобрения, горючее, запчасти и т.д.

Главными факторами влияния на стоимость продуктов питания станут инфляция, рост цен на топливо, усложнение и увеличение транспортных сообщений, сокращение объёмов внутреннего производства. Но пока прогнозировать, насколько могут подорожать продукты питания, невозможно, поскольку производителям, правительству и поставщикам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям и ценам на ресурсы, необходимые для выращивания продуктов.

По материалам украинских СМИ

Тэги: продукты, война, цены

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