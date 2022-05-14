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Дайджест > Кто взял под контроль коррупционные потоки на границе

Кто взял под контроль коррупционные потоки на границе

Автор: «РБК-Украина»
14.05.22 00:13
107
Кто взял под контроль коррупционные потоки на границе

Народный депутат от фракции «Слуга народа», заместитель главы комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Холодов подозревается в попытке заполучить контроль над коррупционными потоками на таможне. Для этого он может попытаться инициировать кадровые перестановки на ключевых региональных таможнях. Вероятно, что целью такой инициативы является замена нынешних руководителей на лояльных к самому Холодову, который уже давно проявляет интерес к этому направлению.

Против Гетманцева

Несколько дней назад во фракционном чате фракции «Слуга народа» появился пост нардепа Андрея Холодова о проблемах на таможне. По его словам, в то время, как президент, правительство и нардепы ищут деньги на гуманитарную помощь, через границу «пустые по документам фуры везут контрабандные сигареты на миллионы евро из Украины», таможня их пропускает, а в обратном направлении создаются километровые очереди.

При этом, по словам нардепа, и до войны проблемы были, но они упирались в неспособность комитета принять сколь-либо решительные меры против таких злоупотреблений.

«Мы просто обязаны реагировать на эти новости и обстоятельства. Отдельные депутаты, в том числе главы комитетов, наставили своих подельников на должности в таможне — и создают нам всем огромные проблемы», — написал Холодов, намекая, по всей видимости, на Даниила Гетманцева, главу комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, заместителем которого является и сам Холодов, и Давида Арахамию.

По его мнению, львовские и волынские таможенники (и их кураторы) просто не поняли, что такое война, и восприняли ее просто как возможность дополнительно обогатится. В связи с этим, «нужно срочно поднимать вопрос о кадрах на таможне и тех, то их там расставляет».

«В том числе о депутатах, которые должны были навести там порядок по поручению премьера и президента еще до войны, но не сделали ничего, кроме рассадки своих недееспособных людей», — добавил он.

Кроме еще одного прямого намека на Гетманцева, Холодов также добавил, что будет инициировать законопроект о том, что подозрение во взяточничестве таможенников и прочих во время войны должно вести к автоматическому заключению в СИЗО, без альтернативы залога, «потому что это мародерство и заработок на смертях».

Новые «расценки»

Здесь стоит отметить, что Холодова не впервые причисляют к чиновникам, которые проявляют интерес к таможенным потокам.

Кроме того, на днях в информационных Telegram-каналах появилась «справка» с расценками разных региональных таможен, в том числе с указанием имен «кураторов», среди которых — Давид Арахамия, и. о. главы таможни Вячеслав Демченко, и некоторые из его замов.

Общий объем «поборов» журналисты оценивают примерно $10 млн ежемесячно или $120 млн в год, только в Одессе и на Закарпатье с контрабандных бусов и грузовиков якобы собирают по $3 млн. Безусловно, подлинность данной информации должны еще проверить правоохранительные органы, но обнародование в документе фамилий косвенно может свидетельствовать о том, что «справку» готовили лица, заинтересованные в их смене. По данным собеседников в парламенте, организацией если не подготовки, то как минимум «слива» данных занимались люди из окружения Холодова.

Вероятность того, что во время полномасштабного вторжения России во властных коридорах развернулось противостояние за право влиять на контрабандные потоки, стремится к 100%. Упрощение бюрократических процедур, о котором просили волонтеры и военные, чтобы завозить в страну все необходимое для фронта, медучреждений и внутренних переселенцев, обернулось хаосом и коллапсом.

Сотни, если не тысячи наименований беспошлинных товаров, включая легковые автомобили, просачиваются в страну под видом гуманитарной помощи, но в большинстве случаев — для вполне коммерческих целей. И желающих стоять в этом узком горлышке, изымая с него коррупционный налог, после начала войны только прибавилось.

Табачный интерес

Андрей Холодов, чьих детей крестила Оксана Марченко, жена арестованного по подозрению в государственной измене и содействию терроризму Виктора Медведчука, человек для таможни совершенно не чужой. Общественные активисты также называют его «королем табачных киосков», и обвиняют в лоббировании бизнеса по розничной дистрибуции табака. Сам нардеп все обвинения называет беспочвенными.

Кроме того, ему приписывали авторство поправки, согласно которой табачные продавцы (в рознице) должны были повысить минимальную маржу с 7 до 13%. Поскольку цены на сигареты в Украине регулируются государством, то такое повышение маржи должно было произойти за счет табачных компаний. Последние отреагировали резко негативно, одна из них даже временно приостанавливала производство. Из-за возможного злоупотребления властью Холодов даже становился фигурантом расследования Нацагентства по предупреждению коррупции.

Похожие инициативы — теперь уже об отмене максимальных цен на сигареты на период действия военного времени — появились со стороны Холодова уже во время войны, вначале апреля 2022 года. Позже в комментарии РБК-Украина он отметил, что он предлагает лимитировать разрешенное превышение МРЦ порогом в 15%.

В медиа также фигурировали обвинения в адрес Холодова о якобы его причастности к схемам контрабанды сигарет из непризнанных «ДНР», и «ЛНР» в Европу. В апреле минувшего года Совет нацбезопасности якобы даже рассматривал возможность введения санкций против Холодова за контрабандную деятельность.

В последние полтора-два года Холодов активно продвигает экспертные мысли по поводу таможенной реформы. Большинство его заявлений сводятся к необходимости поменять людей, а не искоренить коррупцию в системе. Из чего можно сделать вывод, что у народного депутата давно есть собственные кадры для проведения ротаций.

***

Как бы ни было, вполне возможно, что во время войны может появиться едва ли не самый масштабный передел теневого рынка за новейшую историю. Ведь $120 млн ежегодных коррупционных доходов с основных таможен страны — хотя цифра выглядит сильно заниженной.

Гораздо более важной является собственно возможность беспрепятственно и в неограниченных объемах провозить в обе стороны границы любые коммерческие товары без уплаты пошлин или с минимальными сборами в бюджет. Порядка 400 млрд грн в год по довоенным ценам и не менее 150-180 млрд грн недоплаченных налогов.

Тэги: коррупция, таможня, Слуга народа, Давид Арахамия, Андрей Холодов, коррупционные потоки, Даниил Гетманцев

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