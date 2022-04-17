Мошенники Денис Винокур и Владимир Гаркавый из казино Soft2bet связаны с «Кварталом 95»?

Компания Soft2bet позиционирует себя как европейская IT-компания в сфере online entertainment и разрабатывает онлайн-казино «под ключ» на собственном движке.

Офисы Soft2bet расположены в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте. Причем Soft2bet подчеркивает — все это легальные разработки и ведет она свою деятельность строго в правовом поле. Вот тут в компании немного врут — года полтора назад киевский офис Soft2bet внезапно посетила киберполиция, которая была категорически не согласна с заявлениями представителей компании о легальности.

В результате обысков в рамках уголовного дела по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под номером 12020100090004981, выяснилось, что Soft2bet занималась созданием «под ключ» онлайн-казино, а также техподдержкой таких виртуальных проектов абсолютно противозаконно.

Также достояниям гласности стали некоторые подробности деятельности Soft2bet в Украине: в киевском офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечается, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

После этого из Сети стремительно исчезли объявления о приеме на работу сотрудников, которые до этого пестрели на всех сайтах по поиску работы, а потом и вовсе стали пропадать материалы, в которых тем или иным образом упоминались нелицеприятные для Soft2bet подробности об ее настоящей деятельности.

Причем эта зачистка была довольно масштабной — практически все ресурсы, освещавшие как сам обыск, так и ход расследования дела, удалили свои материалы. Остались следы публикаций, из которых можно установить следующее.

Как гласят данные из Единого государственного реестра судебных решений, по уголовному делу было два заседания. Сами по себе они ничего не значат в юридическом плане — это жалобы адвокатов на арест имущества. Проходные, в общем-то, вещи в рамках расследования уголовного дела. Но из материалов этих заседаний удалось установить, под вывеской каких именно фирм действовали представители Soft2bet в Киеве, ведь этот офис компании, как оказалось в рамках расследования все того же уголовного дела, не был зарегистрирован в Украине. Но договора аренды надо было с кем-то заключать, зарплату сотрудникам тоже надо как-то платить, да и деньги на какие-то счета тоже надо переводить. Потому и возникли подставные фирмы, которые брали на себя всю эту бумажно-бюрократическую часть бизнеса. И именно они и оказались фигурантами дела, именно их счета и техника подверглись арестам. И именно от их имени и выступали адвокаты по делу.

Таких фирм оказалось две: ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development». Владельцем первой является некий Винокур Денис Викторович:



Владельцем второй — ООО «Arax Development» — числится Гаркавый Владимир Николаевич:



И вот тут возникает вопрос — кто эти люди? И какова, соответственно, их роль в деятельности разработчиков подпольных казино с месячным оборотом в полмиллиона долларов? Люди с таким доходами должны быть персонами публичными, время подпольных миллионеров Корейко давно прошло.

Но вот тут нас ждет еще одна странность — о Гаркавом и Винокуре практически ничего неизвестно.

Согласно данных государственных реестров, Винокур Денис Викторович является одновременно владельцем, директором и конечным бенефициаром единственного предприятия — того самого ООО «Дата Системс Девелопмент». Фирма зарегистрирована по адресу город Киев, улица Большая Васильковская, д. 14, корпус «В», офис 208. То есть именно в том самом месте, где действовал офис Soft2bet и где производились обыски.

Зарегистрирована фирма 1 ноября 2019 года, то есть налицо простой вывод — она создавалась под открытие офиса Soft2bet в Киеве, который именно в это самое время и начал свою бурную деятельность в нашей столице.

Но вот кто же такой бенефициар и руководитель ООО «Дата Системс Девелопмент» Денис Викторович Винокур? Ответа нет. Единственное, что удалось еще установить — он зарегистрирован в Киеве, на улице города Шалетт, дом 10, квартира 50. И имеет телефон +380993840407.

На этом — все. Что странно, ведь ООО «Дата Системс Девелопмент», в отличие от ООО «Arax Development», на первый взгляд похожа на вполне легальное предприятие — добросовестно платила налоги и старалась не влезать в мутные схемы.

Об этом говорит хотя размер уставного капитала — 140 000 гривен и налоговые итоги за 2020 год:



Да и основной вид деятельности прямо связан с тем, чем фирма действительно занималась — «консультирование по вопросам информатизации». Правда, впечатление несколько портит наличие ООО «Дата Системс Девелопмент» в санкционных списках:



Но, с другой стороны, похоже, что попала фирма туда по недосмотру кого-то из тех, кого обслуживала — при доходе в почти 50 миллионов гривен ее точно старались не замазывать в непонятные схемы, ведь ООО «Дата Системс Девелопмент» буквально несла золотые яйца.

Так что с тем фактом, что иных следов владельца фирмы Дениса Викторовича Винокура не отыскивается, все это не очень вяжется.

А теперь перейдем к другому ООО — «Arax Development», задействованному в схеме и его владельцу Гаркавому Владимиру Николаевичу. Тут можно утверждать почти со стопроцентной долей вероятности: Владимир Гаркавый — чистейшей воды зиц-председатель:



ООО «Arax Development». Зарегистрировано 19.09.2016, юридический адрес — город Сумы, улица Кооперативная, 1. Уставной капитал — 1 000 (Одна тысяча) гривен. Руководитель и бенефициар — Гаркавый Владимир Николаевич, причем он стал ним только 03.09.2019 года. Те же самые странности и с видом деятельности.

К тому же ООО «Arax Development» использует упрощенную систему налогообложения, платит минимальный взнос в госбюджет — 1 157 гривен в месяц, начала она платить налоги в июне 2020 года и прекратила их платить в январе 2021-го — фирма «сгорела», смысла ее держать на плаву дальше просто нет. Фирма-однодневка, купленная опять же подозрительно близко к дате начала деятельности офиса Soft2bet в Киеве и безжалостно брошенная на произвол судьбы вместе с зиц-председателем после того, как отпала в ней надобность.

Но вернемся к личности Владимира Николаевича Гаркавого. О нем тоже мало сведений, как и его коллеге Винокуре, но все же известно, что Гаркавый является владельцем еще одной ООО — «Норин плюс», бывшим директором трех фирм и бывшим предпринимателем из Ахтырки.

Но внезапно оказывается, что Владимир Николаевич не так уж прост. Вот история изменений бенефициарных владельцев ООО «Норин плюс», которое, кстати, имеет тоже одну тысячу гривен уставного капитала и к тому же является банкротом в налоговым долгом в 62 845 гривен:



Каков сюжетец, а? Посмотрите на предыдущее название и предыдущих владельцев! Ничего не напоминает? Вы не ошиблись — это компания из «Квартала 95». И среди них —первая леди. Нет, не однофамилица. Потому что если перейти по активной ссылке, которой является ее фамилия, то получится вот что:



«Саммит первых леди и джентельменов» — детище именно той самой Елены Зеленской, которая является первой леди. Да и остальные фамилии — Шефир и Аристов в бывших бенефициарах ООО «Норин плюс» не оставляют сомнений.

Нет, мы отнюдь не утверждаем, что первая леди имеет отношение к деятельности Soft2bet. Скорее всего, к этой конторе имеет отношение кто-то из «кварталовцев», который прибрал ставшую ненужной Зеленской фирму к рукам и сделал там зиц-председателем Гаркавого.

Как там обстоят дела на самом деле — неизвестно, но эта внезапно выяснившаяся связь много объясняет в том, что после громкого обыска в офисе Soft2bet уголовное дело по ней развалилось.

Что же, после такого открытия нужно проверить остальные фирмы, к которым причастен Гаркавый. Ничего особого эта проверка нам не дает, кроме как опосредованного подтверждения мысли о том, что Владимир Николаевич — профессиональный зиц-председатель. Все три фирмы, в которых он был директором, имеют налоговые долги, минимальные уставные капиталы и совершенно разные виды деятельности — от торговли до строительства и переработки рыбы. Две из них имеют одного владельца. Что опять же говорит о настоящей профессии Гаркавого.

Результаты поиска дали еще одно странное совпадение:



Почему мы считаем, что этот Гаркавый Владимир Николаевич — именно наш Гаркавый? Странным образом совпадают место жительства владельца ООО «Arax Development» и соискателя места водителя:



Хотя, конечно, надо признать — это уже чисто наш логический вывод и не подкреплен он ничем, кроме опыта поиска в открытых источниках. Потому категорически утверждать не будем, становясь на скользкий путь догадок.

Но вот сопоставление данных в реестрах, которое привело нас в «Квартал 95», совпадением никак быть не может — желающие могут проверить сами, идя нашим путем. Повторимся — то, что за Soft2bet стоит первая леди, вызывает глубокие сомнения. Но вот то, что за этой же Soft2bet стоит кто-то из ближайшего окружения первых лиц государства, и корни этого человека уходят в «Квартал» — сомнениям не подлежит.

Остается добавить, что условия войны, к сожалению, наложили отпечаток и на деятельность расследователей — многие реестры и другие открытые источники, которые ранее давали огромный поток данных, сейчас не работают. Потому достоверно установить личности господ Винокура и Гаркавого не удалось. Как и то, кто за ними стоит. Но вся информация, которую вы прочитали, еще доступна. Можете пройти нашим путем и попытаться сделать свои выводы.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/535685-za_zits-predsedateljami_moshennicheskogo_kazino_soft2bet_denisom_vinokurom_i_vladimirom_garkavym_stojat_ljudi_iz_kvartal