Ситуация в продуктами в Украине не радует: цены бьют рекорды, а новый урожай под вопросом

Война сильно бьет по продовольственному рынку, в частности, уже есть проблемы с овощами — запасов не хватает, цены растут. В последнюю неделю после освобождения ряда регионов ситуация немного стабилизировалась. Но главный вопрос — что будет в следующем сезоне.

Уже есть прогнозы о значительном уменьшении урожая — картофеля будет меньше на 36%, лука на 46%, а баклажанов и вовсе на 71%. Частично потери компенсируются импортом, но дешевым он не будет. Поэтому эксперты говорят, что на доступные овощи в следующем сезоне рассчитывать вряд ли стоит.

На этом фоне усилились призывы к украинцам заняться овощеводством самостоятельно — засаживать дачные участки картошкой и морковкой и даже разбивать мини-огороды на балконах.

Разбирались, что происходит на плодоовощном рынке и что будет с овощами и ценами в новом сезоне.

Дешевый опт и дорогая розница

В Украине в последние дни немного улучшилась ситуация с овощами, хотя в ряде Регионов и перебои с поставками, и дефицит, и высокие ценники сохраняются.

Мы уже писали, что после российской оккупации Херсонщины (этот регион, напомним, является одним из крупнейших производителей плодоовощной продукции в стране), по многим позициям начался дефицит, а цены взлетели. К примеру, белокочанная капуста подорожала впятеро.

Недостаток предложения усилила блокировка овощехранилищ в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской областях.

«Часть овощехранилищ оказались заблокированными. Плюс дала сбой логистика. Поэтому, к примеру, в Киеве и Днепре цены на картофель взлетели до 20-25 гривен, при том что продукция в стране есть. К примеру, на Волыни картофель на опте можно купить по 4,5 гривны за килограмм», — отмечает руководитель проекта «АПК: овощи и фрукты» Александр Хорев.

Как сообщают эксперты профильной платформы East Fruit, по мере освобождения центральных, северных и северо-восточных территорий, торговля плодоовощной продукцией начала активизироваться, а предложение выросло.

Если в последние недели стабильно торговали оптовики преимущественно западных областей, то на прошлой неделе включился оптовый рынок «Неждана» на юге страны. Что сразу же повлияло на цены.

По данным торговой площадки «Укропт», если на 25 марта килограмм капусты стоил на опте 16-18 гривен, то на 1 апреля — 10-19 гривен. Как видно, нижняя планка цены заметно упала, но при этом выросла верхняя (на 1 гривну с килограмма), что может быть связано с уменьшением предложения качественной продукции, которая по мере завершения сезона всегда становится дефицитной из-за проблем с хранением.

Свекла, которая в конце марта стоила 17-20 гривен за килограмм, на начало апреля подешевела до 10-18 гривен, морковь — с 17-22 гривен упала в цене до 8-18 гривен.

Тут, правда, сказалась не только разблокировка овощебаз, но и увеличение импорта, в частности, из Польши. В самой Польше эта тенденция уже привела к росту цен на морковь плюс 22% за неделю.

«Большинство польских фермеров не соглашается на реализацию моркови дешевле 0,24-0,31 доллара за килограмм, что в среднем на 22% дороже, чем неделей ранее. В результате цены на морковь на польском рынке уже в среднем на 14% выше, чем в конце марта прошлого года. Более того, большинство игроков рынка уверены в дальнейшем росте цен в данном сегменте, поскольку на рынке уже ощущается дефицит моркови, тогда как спрос как внутри страны, так и со стороны экспортеров остается довольно высоким», — констатируют на East Fruit.

По словам Хорева, в некоторых регионах украинские оптовики даже перестарались с поставками импортной продукции — затарили склады под завязку без учета реального спроса (а он упал из-за миграции населения и снижения платежеспособности покупателей) и предложения местных овощей. В итоге, цены на отдельные овощные позиции могут обвалиться, — отмечает эксперт.

Репчатый лук на опте также подешевел, но не так сильно, как та же морковь — с 14,22 гривны до 10,22 гривны. Нижняя ценовая планка на картофель осталась неизменной — 4 гривны за килограмм. А вот верхняя, по сравнению с последней неделей марта, поднялась с 6,5 до 15 гривен, что опять-таки объясняется недостатком продукции высокого качества.

Цены на тепличные огурцы просели с 75-95 гривен до 40-95 гривен за килограмм из-за увеличения предложения. Томаты подешевели с 50-60 гривен до 50-55 гривен. Но, как отмечают в Украинском клубе аграрного бизнеса, цены на тепличную продукцию все равно достаточно высокие, что во многом связано с блокировкой импорта из Турции, который заходил через порты.

Но это оптовые расценки. В рознице цены заметно выше. К примеру, на киевском рынке «Столичный» картофель предлагается по 6-9 гривен за килограмм, свекла — от 15 гривен, лук — от 13 гривен, морковь — по 15-20 гривен, огурцы — по 80-100 гривен, томаты — по 80-90 и т.д. Как видно, это намного выше, чем на опте. При этом в супермаркетах ценники еще выше.

Такой разрыв в ценах во многом поясняется дорогой логистикой.

«Логистика подорожала с начала войны вдвое — рост цен на топливо, длительные и опасные маршруты, разбитые дороги, все это закрадывается в стоимость продукции», — отмечает эксперт.

По его словам, до окончания нынешнего сезона по большинству овощей, кроме разве что картофеля, ожидается дефицит предложения отечественной продукции — это связано как с плохим прошлогодним урожаем, так и войной. Недостаток товара будет замещаться импортом из Европы, поэтому цены могут вырасти, если, конечно, не будет переизбытка поставок, что уже наблюдается по отдельным городам.

Минус 36% картофеля и 46% лука

Но главный вопрос сейчас — что будет с новым урожаем овощей. В Surge (проект международной технической помощи «Сопровождение правительственных реформ в Украине») прогнозируют, что в 2022 году Украина недополучит 71% урожая баклажанов, 68% — помидоров, 45% — огурцов, 39% — кабачков, 36% — картофеля, 46% — лука. На 32-38% меньше будет моркови, капусты, свеклы, почти на 60% — перца и т.д.

То есть потери ожидаются просто огромные.

По словам Александра Хорева, на самом деле пока не ясно, как война ударит по плодоовощному сектору. Вполне возможно, что потери будут заметно ниже. Но то, что они будут, сомнению не подлежит.

«По отрасли ударит ситуация на Херсонщине. Уже понятно, что урожая капусты там не будет, чтобы засеяли лук, оккупация должна прекратиться прямо сейчас. Регион выпадает по поставкам молодого картофеля, частично по моркови и другим овощам. К примеру, того же лука на Херсонщине выращивают порядка 15- 20% от национальных объемов, а это больше 100 тысяч тонн, причем это как раз та продукция, которая закладывается на долгосрочное хранение. Заместить потери отечественного лука импортом мы можем, но не узбекским или таджикским, которые включались в прошлые годы при дефиците лука, а европейским — из Голландии или Польши, а цены там выше. Поэтому лук будет дорогим. Да и по другим овощам ожидаем роста цен — как из-за недостатка предложения, так и в силу объективного удорожания (рост цен на топливо, семена, удобрения и пр.)», — рассказал нам Хорев.

По его словам, многие фермеры, особенно в прифронтовых регионах, думают, что им делать — стоит ли вообще садить овощи. Немало хозяйств склоняются к тому, чтобы посеять менее хлопотные зерновые или подсолнечник.

«Плюс пока нет комплексных программ по поддержке овощеводов на местах — по технике, семенам, ресурсам. Между тем, этот бизнес в Украине традиционно считается рискованным. Можно сказать, что у нас в последние годы работало своего рода „овощное казино“ — один сезон фермеры могли поднять до 600% прибыли, затем несколько лет сидеть в убытках. Война только усиливает риски, поэтому дешевых овощей не будет», — отмечает Хорев.

Некоторые фермеры говорят, что они в этом году уменьшат площади под картофелем, так как резко снизилось количество контрактов с профессиональными переработчиками.

Так, в хозяйстве «Аделаида» отметили, что вчетверо сократят площади под картофелем на юге, поскольку контрактов в 10 раз меньше, чем ожидалось.

Также фермеры южных регионов не понимают, что будет с поливом, так как нерешенным остается вопрос воды из Северо-Крымского канала.

О проблемах заявляют также украинские садоводы.

Профильная ассоциация «Укрсадпром» обратилась к властям с просьбой предоставить садоводам кредиты и обеспечить отрасль ресурсами.

«Весна пришла, и зацвели косточковые сады, в частности персики и абрикосы. Учитывая, что основные насаждения этих культур в Украине сосредоточены в зоне активных боевых действий в Херсонской, Запорожской, Николаевской областях, урожай абрикоса и персика под угрозой, а насаждения могут быть уничтожены», — утверждают в ассоциации. Поэтому предлагают усилить «битву за урожай» в других областях, в частности Одесской, Закарпатской, Черновицкой, и за счет более активного использования подкормки, средств защиты и др., попытаться увеличить урожай в этих регионах.

Картошка на грядках, помидоры на балконах

В этом году может увеличиться доля в производстве овощей частных хозяйств. Украинцев еще с начала войны призывают с весны выходить на огороды и по максимуму засаживать приусадебные участки овощами.

В Surge анонсировали проект «Сады Победы» — обещают поддержку территориальным общинам, фермерам и даже рядовым гражданам, которые будут заниматься овощеводствам, «чтобы не допустить голода в Украине».

Эксперты призывают украинцев использовать «каждый клочок земли для выращивания продовольствия» — вплоть до посевов зелени и лука на балконных грядках.

Также советуют местным общинам оценить потребности в продовольствии, в частности овощах и фруктах (из расчета 164 килограмма овощей и 56,5 килограмм фруктов и ягод в год на одного жителя) и обещают поддержку ресурсами, техникой и др. Речь может идти также о налаживании мелкотоварной переработки на местах. Проект поддержали министерства региональной и аграрной политики. Работать по нему уже начали в Хмельницкой области — под сельхозпродукцию отвели больше 370 гектар коммунальной земли, заявив о больших потребностях в семенах. К примеру, только по луку их нужно будет больше 10 тонн.

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, тенденция возврата украинцев от цветочных клумб на дачах к овощным грядкам начала проявляться еще в прошлом году. Нынешней весной она может быть еще более заметной.

Как говорит Хорев, балконные грядки проблему с овощами, понятно, не решат. Но вот помощь профессиональным фермерским хозяйствам от государства и местных органов власти действительно могли бы улучшить ситуацию в отрасли. Так как в условиях войны многие попросту могут отказаться от овощей, засеяв площади зерном.

Напомним, 25 марта глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что резкий рост мировых цен на продовольствие из-за войны в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах.

27 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила: если немедленно не закончить войну в Украине и не возобновить поставки зерна на мировой рынок, голод в странах Ближнего Востока может привести к новой «Арабской весне».

29 марта генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что война в Украине может вызвать «ураган голода» по всему миру.

По материалам Страна