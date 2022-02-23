Как подготовиться к чрезвычайной ситуации: 10 полезных советов от ГСЧС

В современных украинских реалиях сложно спрогнозировать события завтрашнего дня, но подготовиться к ним, защитив себя и семью, можно. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предоставила советы по домашней гражданской защите в различных чрезвычайных ситуациях.

Совет № 1. Укрытие

Прежде всего, узнайте все ближайшие укрытия, находящиеся возле вашего дома, и, по возможности, проверьте их состояние.

Ознакомьтесь с интерактивными картами по расположению защитных сооружений для укрытия населения можно на официальных сайтах всех облгосадминистраций.

Совет № 2. Аварийный выход

ГСЧС советует заранее проверить наличие аварийного выхода из укрытий.

Совет № 3. Запаситесь едой

Заранее произведите запасы питьевой и технической воды с расчетом на количество членов семьи и их потребности. Также стоит запастись необходимым вам количеством продуктов длительного хранения. Раньше мы подробно писали о том, какую пищу следует брать с собой, если у вас ограниченное место и/или нет возможности ее приготовить.

Совет № 4. Медикаменты

Проверьте в аптечке наличие лекарства, необходимого для оказания медицинской помощи. Также стоит подумать об особенностях здоровья каждого из членов семьи и собрать медикаменты, которые могут понадобиться в течение длительного времени.

Мы составили список лекарств, входящих в «спасательный набор» и описали, какой формат препаратов лучше отдавать предпочтение.

Совет № 5. В случае пожара

Подготовьте такие средства пожаротушения, такие как переносные или аэрозольные генераторные огнетушители. Также по возможности можно приобрести внутренний пожарный кран.

Совет № 6. На случай отключения света

Кроме того, позаботьтесь об альтернативных средствах освещения помещения на случай отключения электроэнергии. Запаситесь фонариками, свечами и т.д.

Совет № 7. В случае отсутствия газа

Поскольку во время чрезвычайной ситуации у вас может отсутствовать газ и электроснабжение, следует подготовить альтернативные средства для приготовления пищи.

Например, можно заранее приобрести газовую туристическую горелку или переносную систему для приготовления пищи. Мы также подробно описывали, какая посуда может понадобиться и что такое аварийный рацион.

Совет № 8. Соберите документы

Следует заранее собрать все необходимые вещи и документы в одном месте на случай срочной эвакуации или перехода в хранилища.

Совет № 9. Проверьте исправность авто

Если у вас есть машина, она может пригодиться во время чрезвычайной ситуации, поэтому стоит заранее позаботиться о ее исправном состоянии. Также запаситесь топливом для своевременной эвакуации из опасного района.

Совет № 10. На случай стужи

На случай отключения централизованного отопления во время чрезвычайной ситуации позаботьтесь об альтернативном обогреве вашего дома. Например, электронагреватель воздуха, кондиционер (если он есть) в соответствующем режиме или тепловой насос. Последний тоже работает от электрической энергии.

Однако лучше сразу запастись такими принадлежностями, которые не требуют ни газа, ни электричества.

Речь идет о тепловентиляторе, ведь воздух от него нагревается с помощью одного только вентилятора. Принцип работы прибора основан на непрерывной принудительной циркуляции воздуха, который, разогреваясь, выходит из отверстий, расположенных на лицевой панели.

По материалам: «Украинская правда.Жизнь»