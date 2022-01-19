90 тыс. гривен: кто и как получает пенсии в Украине

С начала года украинские пенсионеры стали получать больше денег. Однако выплаты выросли не для всех одинаково. Так, по данным Пенсионного фонда Украины больше всего теперь получают пенсионеры-судьи.

В среднем в Украине их пенсионное обеспечение составляет 90822,18 грн (рост за год на 22861 грн), зато пенсионеры по возрасту в среднем получают 3944,81 грн.

Средние размеры назначенных месячных пенсий с целевой денежной помощью с учетом индексации разным категориям (на 1 января 2022 года):

— по возрасту — 3944,81 грн;

— по инвалидности — 3269,78 грн;

— в случае потери кормильца — 3730,71 грн;

— за выслугу лет — 6442,85 грн;

— социальные пенсии — 1955,65 грн;

— пожизненное содержание судей — 90822,18 грн.

Как выйти на пенсию в 2022 году

Если вы достигли 60-летнего возраста и имеете 28 лет опыта работы, то вы можете обратиться в Пенсионный фонд для назначения пенсии. Сделать это можно и заранее, за месяц, чтобы получить сразу выплаты.

Необходимые документы:

— заявление установленной формы;

— паспорт (оригинал и ксерокопия);

— документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;

— свидетельство о рождении детей (при необходимости);

— свидетельство о браке (при необходимости, оригинал + ксерокс);

— заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;

— трудовая книжка (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже;

— ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

— справка из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);

— диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия);

— по желанию пенсионера и при подтверждении первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года, независимо от перерывов.

По материалам: «Сегодня»