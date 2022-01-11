На главных вакцинаторов подали в суд. Их обвиняют в геноциде

В Международный уголовный суд 6 декабря было подано обвинение проотив Фаучи, Дашака, Гейтса и ещё 12 персон. Их обвиняют в преступлениях против человечности.

В шокирующем документе на 46 страницах, поданном в Международный уголовный суд 6 декабря, бесстрашный адвокат и семь заявителей обвинили Энтони Фаучи, Питера Дашака, Мелинду Гейтс, Уильяма Гейтса III и еще двенадцать человек в многочисленных нарушениях Нюрнбергского кодекса. К ним относятся различные преступления против человечности и военные преступления, как они определены в статьях 6, 7, 8, 15, 21 и 53 Римского статута.

В дополнение к четырем глобальным выгодо получателям были названы еще двенадцать человек, в том числе генеральные директора ведущих корпораций по производству вакцин и руководители здравоохранения, ответственные за Великобританию.

— Альберт Бурла, генеральный директор pfizer

— Стефан Бансель, генеральный директор Moderna

— Паскаль Сорио, генеральный директор Astra Zeneca

— Алекс Горски, генеральный директор Johnson and Johnson

— Тедрос Адханхом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ

— Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

— Кристофер Уитти, главный медицинский советник Великобритании

— Мэтью Хэнкок, бывший государственный секретарь Великобритании по вопросам здравоохранения и социальных служб

— Саджид Джавид, нынешний государственный секретарь Великобритании по вопросам здравоохранения и социального обеспечения

— Джун Рейн, управляющий директор по лекарствам и товарам для здоровья в Великобритании

— Доктор Раджив Шах, президент Фонда Рокфеллера

— Клаус Шваб, председатель Всемирного экономического форума

Доктор Раджив Шах, работающий в Фонде Гейтса с 2001 года, был назван Всемирным экономическим форумом «Молодым глобальным лидером» в 2007 году. В настоящее время он возглавляет Фонд Рокфеллера, группу финансирования ID2020 вместе с Фондом Гейтса.

Клаус Шваб, чрезвычайно, дьявольский умный немец с двойной докторской степенью в области экономики и инженерии, является основателем Всемирного экономического форума, клуба богатейшего процентиля мировой корпоративной и политической элиты. Он влиятельный посредник, который подготовил многих президентов, премьер-министров и руководителей технологических компаний, которые теперь относятся к нему с уважением и непоколебимой преданностью.

Шваб, экономист и технократ, подружился со многими народами, в первую очередь с китайцем Си Цзиньпином, который выступил с ключевой речью в Давосе. Он похвалил свое видение Нового мирового порядка. 25 января 2021 года Клаус Шваб заявил о своей поддержке Си Цзиньпина следующими словами: «Господин президент (Си Цзиньпин), я считаю, что сейчас самое подходящее время для перезагрузки нашей политики и совместной работы во имя мира и процветания во всем мире. Сейчас мы все приветствуем Его Превосходительство Си Цзиньпина, Председателя Китайской Народной Республики.

Многие считают Шваба мозгом нынешнего движения к криптовалюте, всеобщей идентификации и единого мирового (фашистского) правительства, которое будет тоталитарно управляться совместно с Китаем.

Адвокат Ханны Роуз и семь заявителей подали иск в Нюрнберг от имени потерпевших, всего населения Великобритании. Она подала иск в Международный уголовный суд в Гааге. Гаага имеет долгую историю оказания помощи жертвам в возмещении ущерба за военные преступления и установления соответствующих этических принципов борьбы с военными преступлениями.

После зверств нацистов, совершенных во время Второй мировой войны, в Нюрнберге, Германия, прошли судебные процессы над военными преступниками. Затем был разработан свод правил, который в конечном итоге привел к разработке Нюрнбергского кодекса.

Эти принципы по существу означали, что никто, каким бы богатым или могущественным он ни был, даже глава государства, не мог быть выше закона. Тот факт, что закон их родного народа разрешает их действие, не освобождает человека от правосудия по международному праву.

В частности, медицинские эксперименты, проводимые нацистскими врачами, привели к строгим этическим правилам и принципам в отношении будущих исследований на людях, включая доктрину необходимого информированного согласия и свободы от принуждения или угрозы применения экспериментальных препаратов.

Как мы все знаем, существует юридическое и этическое требование, чтобы пациент был проинформирован о любых значительных потенциальных рисках, включая инфекцию, кровотечение, повреждение нервов и даже смерть, до проведения операции. После этого объяснения пациент обычно подписывает форму согласия. И, как мы все знаем, каждый раз, когда мы получаем лекарство по рецепту, нас предупреждают о потенциальных рисках на листке-вкладыше и обычно в разговоре с фармацевтом.

Вакцины не должны отличаться от препаратов, и все же отличия есть. Человек, которому делают инъекцию, редко слышит, что существует риск образования тромбов, кровотечения, тромбоза головного мозга, миокардита и летального исхода, но риск есть всегда.

Адвокат Ханна Роуз отметила в пункте 40 своего брифинга, что этические нормы Нюрнбергского кодекса обязывают врачей и производителей фармацевтической продукции соблюдать его принципы. Соответственно, любой врач или ученый, нарушивший любое из десяти правил Нюрнбергского кодекса, будет привлечен к ответственности.

В пункте 42 отмечается: «Первым принципом Нюрнбергского кодекса является готовность и информированное согласие лица на лечение и участие в эксперименте. Лицо должно активировать свободу выбора без вмешательства, будь то силой, обманом, мошенничеством, угрозой , побуждение или любой другой вид связывания или принуждения».

В пункте 43 он утверждает: «Когда руководители Минздрава, а также премьер-министр представили вакцину Великобритании и начали вакцинацию жителей Великобритании, привитых не проинформировали о том, что на практике они будут участвовать в медицинском эксперимент и что их согласие требуется в соответствии с Нюрнбергским кодексом, фактически это генетический медицинский эксперимент на людях, проведенный без информированного согласия в серьезном и грубом нарушении Нюрнбергского кодекса».

Далее Роуз утверждает в параграфе 44, что существует обязательство обсуждать альтернативные методы лечения, включая риски и преимущества таких альтернатив. Они никогда не обсуждались, отмечает она, хотя было доказано, что альтернативные методы лечения безопасны и эффективны «со 100% успехом».

Ключевой принцип Нюрнбергского кодекса требует, чтобы исследователь был готов завершить эксперимент на любой стадии, если у него есть основания добросовестно полагать, что что продолжение эксперимента может привести к травмам, инвалидности. или смерть субъекта эксперимента.

В параграфе 46 он утверждает: «Известно, что обработка мРНК „прививкой“ привела к гибели многих людей, а также к травмам и серьезным повреждениям (включая инвалидность и паралич) после введения „вакцины“. Правительство не распорядилось о расследовании этого вопроса, дело также в том, что, учитывая экспериментальный характер этих прививок, нет полных отчетов о количестве убитых или раненых, как можно было бы ожидать в таком медицинском испытании в пользу общественность, участвующая в эксперименте».

Читателю напоминают, что нацистские врачи без информированного согласия проводили опыты над людьми в концлагерях, что приводило к ужасным страданиям и смерти.

Чтобы подчеркнуть важность Нюрнберга для ужасных смертей, которые мы сейчас наблюдаем в связи с экспериментальной программой «вакцинации» мРНК, Роуз в параграфе 34а сделал заявление группы переживших Холокост, тех, кто на собственном опыте испытал оба нацистских эксперимента.

Вот выдержка из их уникальной точки зрения: «Мы, пережившие зверства, совершенные против человечества во время Второй мировой войны, чувствуем себя обязанными следовать своей совести... На наших глазах происходит еще один более масштабный холокост. Мы призываем вас немедленно прекратить этот безбожный медицинский эксперимент над человечеством. Это медицинский эксперимент, к которому следует применить Нюрнбергский кодекс».

Пережившая Холокост Вера Шарав выступила с заявлением по пунктам 34b и 34c: «Грубый урок Холокоста заключается в том, что всякий раз, когда врачи объединяют усилия с правительством и отклоняются от личного, профессионального, клинического обязательства не причинять вреда человеку, медицина может превратиться из исцеляющей, гуманной профессии в смертоносный аппарат. Что отличает Холокост от всех других массовых геноцидов, так это ключевую роль медицинского истеблишмента, всего медицинского истеблишмента. Каждый этап убийственного процесса был одобрен академическим, профессиональным медицинским учреждением».

В результате опыта Второй мировой войны в Нюрнберге Организация Объединенных Наций обратилась к Комиссии международного права с просьбой разработать Нюрнбергские принципы, ключевые стандарты предотвращения зверств со стороны нацистских врачей. К сожалению, как отметила Ханна Роуз, многие из этих десяти принципов Нюрнбергского кодекса систематически нарушались Великобританией и многими другими странами во время пандемии COVID-19.

Кроме того, был создан постоянный международный уголовный трибунал для целей расследования и правоприменения, известный как Международный уголовный суд. МУС начал работать на постоянной основе в 2002 году, и сейчас в его состав входят 123 государства-члена, которые прямо согласились соблюдать Римский статут.

Великобритания является членом, а Соединенные Штаты — нет. Однако, в соответствии со статьей 12.3 Римского статута Международного уголовного суда, даже государство, которое НЕ является членом, может осуществлять юрисдикцию «путем заявления, сделанного Секретарю», что означает, что любое государство может подпадать под действие МУС (Международный уголовный суд). Обратите внимание, что нацистская Германия отказалась от юрисдикции.

ICC описывает себя как «суд последней инстанции», что означает, что иски должны быть урегулированы в стране проживания правонарушителя, когда это возможно. Однако основополагающий принцип безнаказанности подпитывает убеждение МУС в том, что никто из тех, кто совершает военные преступления, не должен быть освобожден от уголовной ответственности. Таким образом, МУС действует как беспристрастный и всемогущий арбитр мировых прав человека и будет агрессивно вмешиваться, когда увидит грубые злодеяния типа Нюрнберга без последствий.

Это именно то, что Ханна Роуз указала в своей юридической записке по пункту 2: «Мы пытались поднять дело через английскую полицию и английскую судебную систему, но безуспешно, мы даже не смогли зарегистрировать дело в полиции или в суде после нескольких попыток... Дело обстоит так, поэтому мы обращаемся МУС напрямую».

В заключительной части брифа он пишет в пункте 5: «Вакцины» от Covid-19 не считаются вакцинами и на самом деле являются генной терапией... Доктор Майк Йидон, совладелец этого дела, говорит, что утверждения о том, что инъекции Covid-19 являются «вакциной», являются публичной манипуляцией. Это ложное представление клинического лечения.

Это не прививка. Это не препятствует заражению. Это средство, с помощью которого ваше тело призвано вырабатывать токсин, к которому ваше тело потом якобы привыкает, как-то привыкает с ним справляться, но в отличие от вакцины, которая должна вызывать иммунный ответ, это должно запускать формирование токсина«.

«МРНК использует механизм клетки для синтеза белков, которые напоминают белок SPIKE вируса, который она использует для проникновения в клетки через рецептор ACE2. Затем эти белки идентифицируются иммунной системой, которая вырабатывает против них антитела. Настоящая проблема заключается в том, что эти белки могут накапливаться в организме, особенно в областях с высоким уровнем рецепторов ACE2, таких как гонады. Если ваша иммунная система атакует область, где они накапливаются, вы можете иметь дело с аутоиммунным заболеванием».

Доктор Йедон упоминает в интервью, что наши правительства сильно преувеличили всю угрозу COVID-19. Он отмечает, что COVID-19 представляет несколько более высокий риск, чем грипп, если вы старше 70 лет, но значительно меньший риск, чем сезонный грипп, если вы моложе.

Адвокат Роуза частично полагался на опыт доктора Майкла Йидона, доктора философии в области респираторной фармакологии, основанной на исследованиях, бывшего вице-президента и главного научного сотрудника Pfizer.

«Просто абсурдно, что вы должны быть счастливы или готовы безропотно наблюдать, как ваша экономика и гражданское общество разбиваются о то, что представляет меньший риск почти для всех, кто работает, чем грипп, — но это правда», — сказал Йидон в интервью.

«Учитывая, что этот вирус представляет в худшем случае несколько больший риск для пожилых и больных, чем грипп, и меньший риск для всех остальных, кто моложе и здоровее, нам НИКОГДА не нужно было что-то делать.

Нам не пришлось ничего делать, блокады, маски, массовые тесты, вакцины — есть много терапевтических препаратов, которые по крайней мере так же эффективны, как вакцины... незапатентованный препарат под названием ивермектин, один из наиболее часто используемых препаратов в мире, также способен снижать симптомы на любой стадии заболевания, включая понижение смертности, примерно на 90%.

Таким образом, вам не нужны вакцины, и вам вообще не нужны какие-либо принятые меры», — заключил Йидон.

Для любого читателя, все еще находящегося в иллюзии, что эти вакцины мРНК covid помогли, прочитайте статью, в которой сравниваются непривитые страны с теми, где он есть.

В наиболее вакцинированных странах смертность на миллион в 100 раз выше, чем в наименее вакцинированных. Всегда подвергайте сомнению то, что говорит вам правительство.

Йедон продолжает объяснять, что людям не нужно беспокоиться о вариантах. Он объясняет, что наша иммунная система способна легко справляться со ВСЕМИ мутациями SARS-CoV-2, и объясняет, что через 18 лет после первого заболевания SARS эти люди все еще защищены своим иммунитетом.

Суть Йидона заключается в том, что если выжившие после атипичной пневмонии примерно 18 лет спустя имеют иммунитет к новому вирусу, отличающемуся на 20%, почему мы должны полагать, что нынешний вирусный мутант, отличающийся всего на 0,3%, будет представлять угрозу?

«Поэтому, когда ваши правительственные ученые говорят, что вариант, отличающийся на 0,3% от SARS, может притворяться новым вирусом и представлять угрозу для вашего здоровья, вы должны знать, и я говорю вам, ЭТО ЛОЖЬ. Если они врут и врут, то почему фармацевтическая промышленность делает бустерные вакцины? Они их создают», — сказал Йидон.

«В этот момент вы должны быть напуганы. Я потому, что нет абсолютно никакого возможного оправдания для их производства. Но они производятся, и мировые регуляторы медицины сказали... мы не собираемся просить их проводить какие-либо исследования клинической безопасности. Позвольте мне повторить еще раз, варианты не настолько различны, чтобы представлять для вас угрозу, поэтому вам не нужны бустерные вакцины...» — сказал Йидон.

Это даст вам инструменты для этого и правдоподобное отрицание — как они сделают очередную историю о какой-то биологической опасности, вы выстроитесь в очередь и получите повторные прививки, а через несколько месяцев или год вы умрете от какого-то своеобразного, необъяснимого синдрома и не сможете связать его с дополнительными вакцинами.

Йидон продолжает свой вывод: «Эта система (обязательные паспорта прививок) вводится с помощью лжи и вводится с определенной целью, и я считаю, что целью является тотальный тоталитарный контроль, и я думаю, что целью является массовая депопуляция».

«Нельзя позволить этому происходить, поскольку это будет концом человеческой свободы, и я не вижу способа восстановиться после того, как система заработает».

Йидон объяснил, что мало кто услышит его слова и что этот обман был совершен над населением мира посредством цензуры, страха и пропаганды. Доктор Йидон, проницательный человек, отмечает, что преступники все тщательно спланировали и обдумали, как люди могут отреагировать. Йедон отмечает, что если мы все отреагируем так, как ожидалось, мы проиграем.

ВМЕСТЕ МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ НЕОЖИДАННОЕ

Однако вполне вероятно, что они не планировали, что Международный уголовный суд придет за ними. У них также не было планов относительно доктора Райнера Фельмиха, опытного судебного адвоката с лицензией в Германии и Калифорнии, который основал Берлинский королевский комитет, который возглавляет глобальную группу юристов, посвятивших себя раскрытию этого смертоносного заговора и преданию его забвению.

Фельмич отлично справился с задачей в этом интервью, раскрывая деятельность Клауса Шваба и Всемирного экономического форума, ВЭФ, также известного как Давос. ЦЕЛЬ ВЭФ состоит в том, чтобы установить Новый Мировой Порядок, в котором мир будет управляться избранными технократами, такими как Билл Гейтс, он сам и другие члены Давоса.

В 1971 году Шваб основал компанию, которая в 1987 году стала называться WEF. Он насчитывает 1000 членов. В целом, квалификация требует, чтобы компания имела годовой доход более 5 миллиардов долларов. Темой ВЭФ и Клауса Шваба недавно стала «Великая перезагрузка», что по сути означает новый мировой порядок. В видео ниже вы можете услышать, как Клаус Шваб обсуждает это с Генри Киссинджером. Мы слышим, как доктор Киссинджер хвалит речь Си Цзиньпина и создание нового международного порядка.

Сам Шваб подытоживает встречу в Давосе в 2017 году следующим заявлением: «Какой прекрасный повод завершить нашу неделю здесь такими конкретными предложениями и идеями о том, как мы действительно можем создать Новый мировой порядок».

Профессор Андреас Олер метко описывает повестку дня Шваба и ВЭФ: «Всемирный экономический форум кажется движущей силой и организатором глобальных операций по контролю населения, будь то пандемия, биометрические идентификаторы, „Великая перезагрузка“ или государственно-частное партнерство в название „общего блага“ (фашистского корпоративизма — подробности в статье „Выявлены четыре всадника Апокалипсиса, включая сам Апокалипсис“).

Профессор Олер из Университета Бамберга широко публикуется в области кредита, банковского дела, финансов и защиты инвесторов, считает, что Клаус Шваб и его члены ВЭФ, включая Билла Гейтса, спланировали пандемию COVID-19, спонсируя Event 201, учение по моделированию пандемии коронавируса, которое состоялось в Нью-Йорке 18 октября 2019 года. ВЭФ стремится к системам цифровой биометрической идентификации, чтобы сделать общества „более эффективными и продуктивными“ (и более контролируемыми).

Олер писал: „ВЭФ работает с альянсом ID2020, финансируемым Гейтсом и Рокфеллером, над запуском программы „доставки вакцины для цифровой идентификации“. ID2020, в частности, рассматривает иммунизацию детей как „точку входа в цифровую идентичность“. Фактически это означает, что все, что человек делает или может делать (работа, путешествия, торговля, здравоохранение...) будет привязано к цифровому идентификатору человека, это удалит всю конфиденциальность и получит полный контроль над деятельностью каждого человека на земле.

Для читателей, которые могут сомневаться в этом, прочитайте “ Великую перезагрузку » Клауса Шваба . Одна из его главных целей — иметь превосходную способность следить за каждым человеком и иметь возможность регулировать любое поведение, вплоть до полного тоталитарного контроля.

ВЭФ рассматривает времена великих беспорядков или бедствий как идеальную возможность для осуществления этой перезагрузки, например, во время финансового кризиса 2008 года, а теперь и пандемии COVID-19, которая, по мнению доктора Райнера Фуллмиха, создала прекрасную возможность для ВЭФ реализовать свой план. . Фельмич, всемирно известный судебный адвокат, называет Шваба и его приспешников глобалистов «мистером Уилсоном».

Клаус Шваб объясняет это в своей книге «Великая перезагрузка» и требует... мирового правительства под управлением ООН, подконтрольному ВЭФ. Добиться этого следует путем создания как можно большего хаоса по всему миру в виде пандемий, войн, в том числе гражданских, и стихийных бедствий, чтобы население мира убедилось в том, что национальные правительства перегружены и что помочь может только мировое правительство.

В то же время Шваб призывает передать все богатство мистеру Global (глобалисты), чтобы к 2030 году никто, кроме мистера Global, больше ничем не владел, и, по слухам, мы этому должны быть рады. Наличные деньги должны быть упразднены и заменены цифровой валютой. Это будет выделено или отнято у каждого человека в мире, которого также можно найти в любое время и в любом месте с помощью различных систем слежения. Это должен сделать один центральный всемирный банк«.

Фельмих и Олер описывают серию марионеток, которых ВЭФ обучил для выполнения этих миссий в рамках программы ВЭФ «Молодой глобальный лидер», которая началась в 1993 году. Такие люди становились президентами, премьер-министрами и генеральными директорами. К ним относятся некоторые из ключевых участников этой пандемии и усилий по вакцинации:

Основатель Microsoft Билл Гейтс (1993 г.)

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (избран в 2005 г.)

Пит Буттиджич (избран в 2019 г., кандидат в президенты США в 2020 г., министр транспорта США с 2021 г.)

Стефан Бансель (генеральный директор Moderna; избран в 2009 г.)

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (2009 г.)

Главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг (2007 г.)

Соучредители Google Сергей Брин и Ларри Пейдж (2002/2005)

Личность Covid в Твиттере Эрик Фейгл-Динг («WEF Global Shaper» с 2013 г.)

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (с 2017 г., избрана в 2014 г.)

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант (избран в 2003 г .; бывший директор WEF Strategy)

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд (избрана в 2001 году; бывший управляющий директор Reuters)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо является участником ВЭФ, но не признанным молодым мировым лидером.

Канцлер Германии Ангела Меркель (избрана в 1993 году, за 12 лет до вступления в должность канцлера)

Нынешний министр здравоохранения Германии Йенс Спан и бывшие министры здравоохранения Филипп Реслер и Даниэль Бар

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу (2004–2014 гг., избран в 1993 г.) и Жан-Клод Юнкер (2014–2019 гг., избран в 1995 г.)

Президент Франции Эмануэль Макрон (с 2017 г., избран в 2016 г.)

Бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012, избран в 1993 г.)

Канцлер Австрии Себастьян Курц

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци (2014–2016, избран в 2012 г.)

Бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар (1996–2004, избран в 1993 г.)

Доктор Раджив Шах , президент Фонда Рокфеллера

Когда мы видим строгую авторитарную и принудительную блокаду Австралии, Австрии и Канады, эти события могут стать более понятными, если мы рассмотрим имена людей, участвующих в программе ВЭФ «Молодое глобальное лидерство».

Теперь, столкнувшись с нашим, казалось бы, безнадежным положением, Райнер Фельмих дает нам все основания для оптимизма:

На этом фоне, который видят все больше и больше людей, инициированы очень крупные юридические споры в Индии, ЮАР, США, Канаде и Франции. Их цель состоит в том, чтобы привлечь виновных к ответственности как в соответствии с гражданским, так и уголовным законодательством. Он также включает в себя возвращение активов, которые глобалисты (мистер Глобал) забрал у населения мира ... Необходимо обращение к Англо-американскому праву, в частности, с его мощными инструментами коллективных исков, досудебного расследования, штрафных санкций ... Это обеспечит инструменты для очень эффективного правосудия«.

Райнер упоминает, что он собрал очень убедительные доказательства того, что ПЦР-тест был мошенническим образом использован для сильного преувеличения числа истинных случаев COVID, и суды в Португалии, Австрии и Германии установили множественные прецеденты в своих решениях в этом отношении.

Фельмих заключает:

«Берлинский королевский комитет уже имеет чрезвычайно убедительные доказательства того, что эта „пандемия“ коронавируса НИКОГДА не имела ничего общего со здоровьем; скорее, действия мистера Глобала направлены исключительно на следующие цели:

№ 1. Разрушение региональных экономик, чтобы сделать население зависимым от Глобалистов.

№ 2. Перемещение богатства населения мира снизу вверх — к сверхбогатым — к Глобалистам.

№ 3. Сокращение населения — это можно назвать геноцидом.

№ 4. Создание Мирового Правительства под эгидой ООН, которое теперь находится под контролем ВЭФ.

Это напоминает нам, что мы имеем дело с маньяками величия и социопатами, с теми, у кого нет совести».

Фельмич напоминает нам, что, хотя основные средства массовой информации могут подвергать цензуре, сотни тысяч людей все равно слышат сообщение; выходят на улицы в знак протеста в Англии, Германии, Австралии, Бразилии и т. д. Государственные чиновники, врачи, юристы, политики, медсестры и полицейские отказываются от корпоративного сотрудничества (под влиянием неопровержимых фактов).

Ключевые элементы включают сострадание и духовность, поскольку это действительно стало эпической битвой между добром и злом. Райнер рассказывает историю о докторе, который вошел в банк, и на него напал испуганный человек, потому что на нем не было маски. Он обнял человека, который начал плакать, потому что его держали в страхе уже больше года.

Фельмич напоминает нам, что мы все можем смеяться, плакать и чувствовать, а они (социопаты) не могут.

Адвокат Роуза, ныне героическая личность, попросила МУС принять немедленные меры на основании постановления суда по пунктам 128 и 153:

Чрезвычайно важно, чтобы МУС принял немедленные меры, учитывая все это, чтобы остановить введение прививок от коронавируса, незаконных паспортов вакцинации и всех других видов незаконной войны, о которых говорится в этом документе, которые в настоящее время ведутся против людей. Соединенного Королевства в Соединенном Королевстве по решению суда.

В заключение Райнер Фельмих попросил нас помнить о духовности. Мы должны праздновать нашу человечность. Подобно тем, кто в нацистских концлагерях не забывал петь и славить Бога перед лицом самых суровых невзгод, мы тоже должны держаться своих корней в религии и любви.

ФЕЛЬМИЧ УВЕРЕН, ЧТО МЫ ПОБЕДИМ

Вот в чем все дело, идёт противостояние человеческого против бесчеловечного. Мы люди. Мы можем смеяться, плакать, петь, танцевать и обниматься. С другой стороны, мистер Глобал и его марионетки не могут этого сделать. Они могут только симулировать чувства и совершенно не сочувствуют. Это потому, что другая сторона не имеет доступа к духовной стороне.

Конституция США начинается словами «Мы, нация». И когда 33 года назад рухнула стена между Восточным и Западным Берлином, восточногерманский народ, скандировавший «Мы, народ», разрушил ее. Карточный домик мистера Глобала рухнет точно так же. Я не сомневаюсь, что мистер Глобал и его марионетки проиграют эту войну добра со злом — они проиграют свою безумную войну против жизни и самого творения. Другого пути нет.

Послушав его речь, я тоже в этом уверен. Доктор Пьер Кори однажды сказал мне: "Эта ситуация кажется отсталой. Врачи всегда были коррумпированными людьми, и они устроили этот беспорядок, но юристы — это те, у кого есть этика, чтобы спасти нас.

Пьер Кори, как всегда, прав. Однажды сегодняшняя молодежь станет пожилыми. Они напомнят своей публике о сегодняшнем Нюрнбергском процессе-2 и о том, как они помогли остановить величайшее мошенничество, когда-либо проводившееся в мире. Пришло время положить конец блокадам, приказам о прививках, цензуре и пропаганде.

СМИ возобновят сообщать реальные новости и перестанут сеять страх. Тогда журналисты вернутся к тому, что у них получается лучше всего, — к правильному журналистскому расследованию. И Международный уголовный суд, безусловно, продолжит то, что у него получается лучше всего, — привлечение к ответственности хладнокровных массовых убийц.

По материалам Жизнь