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Дайджест > Билл Гейтс и продовольственная безопасность: чего нам ждать от осатаневшего богача?

Билл Гейтс и продовольственная безопасность: чего нам ждать от осатаневшего богача?

Александр Панько
06.01.22 11:54
119
Билл Гейтс и продовольственная безопасность: чего нам ждать от осатаневшего богача?

Когда мы приближаемся к зиме недовольства, когда система питания становится все хуже и хуже, в раю возникают проблемы.

В основе этих проблем правительственные меры по борьбе с covid способствовали шестикратному увеличению голодающих условий, поскольку глобальные цепочки поставок рушатся и полевые испытания генно-отредактированных сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных возобновляются в Великобритании.

На фоне этого идеального шторма в сентябре месяце состоялся Саммит Всемирной продовольственной системы ООН, на котором государства-члены присоединились к частному сектору, группам гражданского общества и исследователям, чтобы добиться «ощутимых положительных изменений» в мировых продовольственных системах, и, как следует из истории, идет «восстановление диска от covid-19».

Но даже если бы мы могли решить наши проблемы, используя ту же логику, которая их породила, существуют более глубокие институциональные проблемы, подрывающие целостность Саммита. В частности, его корпоративный захват одним человеком, чье видение будущего продовольственной безопасности помещает интересы гражданского общества и фермерских сообществ в другую вселенную по сравнению с корпорациями, которым он обязан.

Билл Гейтс, широко известный на мировой арене катастрофического капитализма, — это нечто большее, чем просто ужас, который терроризирует население мира в постоянное состояние анабиоза, и, как правило, это касается будущего продовольственной безопасности.

Менее чем за десять лет. Гейтс стал крупнейшим владельцем частных сельскохозяйственных угодий в Америке, приобретя более 269 000 акров лучших сельскохозяйственных угодий в США, в том числе ферму 100 Circles Farm, где выращивают картофель гиганта быстрого питания McDonalds. Гейтс фактически владеет картофелем фри McDonalds, не говоря уже о его приверженности делу общественного здравоохранения.

С одной стороны, г-н Гейтс — самый влиятельный игрок в мировом здравоохранении, следуя по стопам своего духовного лидера Джона Д. Рокфеллера. С другой стороны, он поддерживает конфедерацию брендов быстрого питания, которые убивают больше людей, чем табак, и подталкивают тех, кто выживает, к тем самым фармацевтическим препаратам, которые он также продает и продает половине всех жителей Аменкан, страдающих хроническими заболеваниями.

Когда дело доходит до фастфуда. Гейтсу принадлежит 7,8% инвестиционной компании Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway, которая контролирует 39% крупнейшего предприятия быстрого питания Subway франшизы и 9,3% The Coca-Cola Company. Это в дополнение к 16,8% -ной доле Gates Foundation в крупнейшей в мире франшизе по розливу Coca-Cola, которая четвертый год подряд признана крупнейшей в мире пластиковой упаковкой.

Но наглость Гейтса по отношению к окружающей среде — это только часть проблемы. Он также поддерживает несколько предприятий, стирающих границы между едой и технологиями, и если Гейтс действительно добьется своего, еда будущего мало будет напоминать то, что растет из земли.

Это потому, что его центр тяжести — ГМО. Он владеет 500 000 акций Monsanto на скромные 23 миллиарда долларов, что делает его заклятым врагом всего природного, органического и устойчивого. Созданный Fhcrc’s Impossible Burger, финансируемый компанией Gates, изготовлен из генетически модифицированной сои и дрожжей вместе с производителем Impossible Foods, владеющая 25 патентами на искусственно воспроизведенные сыр, говядину и курицу.

Еще один стартап, поддерживаемый Gates, — это Ginkgo Biow orks. Согласно их заявлению о миссии, Gingko будет производить индивидуальные организмы, используя технологию клеточного программирования для генетической инженерии вкусов и ингредиентов для ультрапереработанных продуктов. сотовые программы для пищевой промышленности

Если, действительно, предприятия agrifoodtcch, которые Гейтс выводит на рынок, продолжат процветать, традиционные диеты скоро будут заменены выращенным в лаборатории мясом и другими продуктами Франкенштейна.

Как Рокфеллер до него. Гейтс меняет наши отношения с едой, только он вплетает изменение климата и мантру «следовать науке» в свое мировоззрение.

Обычно это связано с генетикой, агрохимикатами и массой автоматизации, а его промышленные партнеры из фондов управляют титаническими монополиями в сфере услуг и цепочек поставок. Для Гейтса мало важны социальные и экологические издержки его предприятий. Или, по крайней мере, он продвигает одни ценности и инвестирует в другие.

Например. Гейтс соглашается с тем, что на сельское хозяйство приходится 24% выбросов парниковых газов, но благодаря сделке 100 кругов Гейтс

в настоящее время является крупнейшим владельцем сельскохозяйственной недвижимости в США. И это несмотря на то, что, как нам сказали такие, как Гейтс, на сельское хозяйство приходится до 70% использования пресной воды во всем мире, что приводит к усилению эрозии почвы, обезлесению и, наоборот, угадали, изменение климата

Гейтс пренебрегает самими ценностями низкоуглеродного производства и устойчивого развития, которые он сам помог популяризировать. От углеродного следа его сельскохозяйственных угодий до 1,4 миллиарда долларов, вложенных в крупнейшие нефтяные компании мира, Гейтс поддерживает всех крупнейших корпоративных преступников из списка пяти основных причин «изменения климата» Европейской комиссии.

Однако когда дело доходит до неустойчивого научного вмешательства, ничто не достигает цели, как внедрение синтетических удобрений, которые Гейтс описывает как «волшебное нововведение, которое спасло миллионы жизней от голода и вытащило миллионы людей из нищеты».

Чего он не раскрывает, так это того, что синтетические удобрения загрязняют источники воды в мире, разрушают крупнейший в мире поглотитель углерода — почву — истощают естественные отложения азота в почве, истощают микробную биомассу почвы и, согласно Межправительственной группе экспертов по изменению климата, один из ключевых факторов «изменения климата».

Не обращая внимания на эти факты, синтетические удобрения занимают центральное место в генеральном плане Гейтса по обеспечению продовольственной безопасности в будущем. Он находится под чарами крупнейшего в Европе производителя удобрений Yara, который не только вызывает климатическую катастрофу, но и отправил в тюрьму своих высших руководителей за один из крупнейших коррупционных скандалов Норвегии. Есть также небольшая проблема с его 14,4% -ной долей в Канадских национальных железных дорогах — одной из самых важных цепочек поставок удобрений в Северной Америке.

С одной стороны, г-н Гейтс использует свое влияние для трансформации государственной политики в сторону вмешательства в сельское хозяйство с высокими затратами; с другой — он напрямую получает прибыль от их размещения. Что не имеет большого значения, так это то, соответствуют ли эти вмешательства своей цели.

Отмечая более широкий захват сельскохозяйственных общин, удобрения когда-то были получены исключительно из методов естественного и органического земледелия, включая компост, навоз и севооборот, которые оказались более надежными, устойчивыми и прибыльными для фермеров.

Так было до прибытия «Зеленая революция» Фонда Рокфеллера в 1950-х годах, которая стимулировала капитальный ремонт всей отрасли в отношении химических вмешательств, крупномасштабной технологической монокультуры и гибридных семян. Модернизация, ознаменовавшая приход мегакорпораций в сельское хозяйство и опору на мелких фермеров. о своих продуктах и ​​услугах.

Но это только половина дела. За поколение до «Зеленой революции» Джон Д. Рокфеллер (первый) принадлежал к группе выдающихся промышленников на рубеже веков, в том числе к семьям Карнеги и Хамманов, которые стремились противостоять угрозе, исходящей от англосаксов Америки. правящие элиты с помощью низших генов, какими они считались.

Это привело к принятию программ евгеники в США, направленных на искоренение бедных, слабоумных и этнических меньшинств из генофонда путем принудительной стерилизации 80 000 так называемых дефектных. Так было до тех пор, пока нацистские программы очищения расы не оказались заимствованными из процветающего американского евгенического движения, которое, мягко говоря, оказалось для евгеники катастрофой в связях с общественностью.

Решение состояло в том, чтобы дистанцировать лженауку от холокоста, превратив евгенику в морально приемлемые области «контроля над рождением» и «генетики» (с реконструкцией, щедро финансируемой фондами Рокфеллера и Форда), и со многими из оригинальных институты евгеники превращаясь в сегодняшние организации медицинской генетики.

Перенесемся вперед через поколение, и многие принципы евгеники были задействованы во время «Зеленой революции» 1950-х годов, когда Джон Д. Рокфеллер-младший принес генную революцию и ее гибридизированные семена в Индию. Он сигнализировал о победе человека над природой и о том принципе, что только сильные среди растений и животных должны процветать и выживать.

Хайфа столетием позже Гейтс унаследует это наследие через программы своего фонда в Африке. Как часто отмечается, отец Гейтса был главой организации Planned Parenthood, одного из потомков первого движения евгеники, основанного известной американской евгенисткой Маргарет Сэнджер.

Это объясняет, почему Фонд Гейтса сегодня активно занимается созданием барометров, необходимых для самой жизни — рождения, здоровья и питания, и почему ни одна другая организация так глубоко не вовлечена в медицинскую генетику, от ГМ-семян и сельскохозяйственных животных до генной вакцины на основе мРНК. В бесчисленных организациях по контролю над рождаемостью, финансируемых г-ном Гейтсом, эти принципы являются центральными в его философском мировоззрении, которое, как и Рокфеллер до него, включает аберрацию человека, вмешивающегося в законы природы, чтобы обуздать подчиненную природу. Хотя действительно у Гейтса есть изречение, что наука важнее природы, человек — выше Бога.

Действуя выше закона, и никому не подчиняясь, если влияние и наследие Билла Гейтса останется свободным от сдержек и противовесов, он вполне может стать одной из самых серьезных угроз для будущего человечества, с которым мы столкнемся в этом столетии.

По материалам Завтра

Тэги: Билл Гейтс

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