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Дайджест > Как мошенники-миллионеры из онлайн-казино Soft2bet пытаются зачистить интернет от своих злодеяний

Как мошенники-миллионеры из онлайн-казино Soft2bet пытаются зачистить интернет от своих злодеяний

Автор: World News
21.12.21 15:02
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Как мошенники-миллионеры из онлайн-казино Soft2bet пытаются зачистить интернет от своих злодеяний

Очередная «шарашкина контора», сеть онлайн-казино Soft2Bet, пытается вычистить из интернета сотни фактов мошенничества и схем «относительно честного» изъятия денег у населения.

А зачищать аферистам и правда есть что. Здесь и сотни подпольных онлайн-казино и разоблачение киберполиции.

Мы же обязуемся в самое ближайшее время обратить более пристальное внимание на эту контору, а пока публикуем в полном объеме статью, которая так не устраивает мошенников

Киберполиция Украины «взяла след» и разоблачила компанию Soft2Bet, которая уже успела создать более 20 онлайн-казино. Но и это не все. Сотрудники разоблаченной компании не только создавали, но и «сопровождали» их, то есть поддерживали технически на постоянной основе. Количество сотрудников фирмы — минимум 80.

Число выявленных охваченных пользователей таких «азартных» ресурсов — минимум 500 000 человек. Компанию «сдали» фотографии: исходя из снимков, размещенных киберполицией и теми, которые размещены на сайтах поиска работы, речь идет о популярной онлайн компании. Что интересно, с сайтов поиска работ в последнее время постепенно исчезает информация о вакансиях данной фирмы. Все подробности — читайте дальше.

Как работает Soft2Bet?

Киберполиция разоблачила компанию, которая создавала онлайн-казино: подробности

Давайте разбираться подробнее и с самого начала. В конце сентября в СМИ появилась информация от департамента киберполиции Национальной полиции Украины о том, что киберполиция разоблачила и прекратила протиправную деятельность компании, которая занималась созданием «под ключ» онлайн-казино, а также техподдержкой таких виртуальных проектов. Минимальный ценник на пакет таких услуг составлял 20 000 долларов. Ежемесячно такая незаконная деятельность приносила компании более полумиллиона долларов.

Как сообщили в киберполиции, злоумышленники создали фирму, якобы для развития web-ресурсов и онлайн-игр на территории Украины. Только вот по факту ситуация несколько не соответствует заявленным «целям». Так, компания предлагала свои услуги по созданию, техподдержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино. Также специалисты занимались разработкой игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

Миллионная афера Soft2Bet?

Масштабы «азартной» аферы впечатляют. Техническим сопровождением веб-ресурсов в компании Soft2Bet занималось более 80 сотрудников. Другими словами, заказчик, заплатив 20 тысяч баксов, получал не только свое собственное онлайн-казино Soft2Bet, но и его постоянное техсопровождение. А вот если заказчик раскошеливался еще на 100 000 баксов, то ему настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения онлайн-казино Soft2Bet в глобальной паутине и привлечения новых юзеров. А это тема очень выгодная в условиях развития информационного пространства...

Киберполицией было выявлено более двадцати онлайн-казино Soft2Bet, которые создала и сопровождала данная компания. А если говорить за базу пользователей их «азартных» ресурсов, то она насчитывает около 500 000 человек.

Сейчас все ресурсы Soft2Bet заблокированы. По результатам обыска в помещении разработчиков онлайн-казино в Киеве, была изъята компьютерная техника, телефоны, черновая документация и наличка. Правоохранители квалифицирует дело по статье 203-2 Криминального кодекса Украины. Речь идет о незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и лотерей.

Ясное дело, что название компании в полиции не раскрывают, но популярное информационное издание AIN.UA предположило, что речь идет о популярном онлайн-казино. И они таки правы. Фотографии, выложенные на сайтах поиска работы компанией, совпадают с теми снимками, которые были сделаны во время облавы киберполицией. Мы прошлись также по разным сайтам с предложениями работы и также нашли схожие снимки. И, несмотря на то, что по закону, до того, как завершится официальное расследование, законники не могут разглашать подозреваемых, но таки мы можем предположить, кто «главные герои это пьесы». Смотрите сами.

Вот фотографии с сайта киберполиции:

Кстати, ссылка на сайт с вакансиями Soft2Bet с разоблачающими фото, на которые ссылалось издание AIN.UA, уже недоступны. Во как...

Как говорится, святая наивность. Ведь есть и другие сайты Soft2Bet.... И мы, конечно же, нашли такие. Вот фото с сайта Jubee, где популярная интернет-компания также размещала объявления с предложением работы проектным менеджером в IT сфере в Киеве.

Ну как считаете, это та самая компания Soft2Bet? Ну, вопрос чисто риторический, но все же, вот еще один нюанс в пользу того, что мы правы. Прошлись мы еще по ряду сайтов с предложениями работы от этой компании. И что увидели? Большинство позиций закрыты или недоступны. Ой, ли? Внезапно ли? Ну да ладно...

Подытожим

Напоследок заметим, что в последнее время эта тема Soft2Bet затихла. Как вы уже поняли из вышенаписанного, интернет-компания, виновата или нет, но старается зачистить все следы, удаляя и скрывая фото и объявления о работе на разных информационных ресурсах, но получается у сотрудников это не очень успешно... Самое смешное, что если бы сотрудниками киберполиции не были размещены компрометирующие фотографии, то никто бы ни о чем не догадался... А так, все слишком даже явно. В общем, интрига Soft2Bet типа сохраняется... Следите за нашими новостями, пока что, это была поверхностная разведка, дальше — интереснее.

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