Кеннеди объявил войну Биллу Гейтсу

Big Pharma, всемирный заговор, вакцины, большие деньги... В последний год (а то и два) мы неоднократно сталкивались с упоминанием этих понятий. Нередко исключительно в саркастическом ключе: мол, это же «заговор рептилоидов», сторонникам которого не хватает разве что «шапочек из фольги». Расследование Царьграда показало, что «Большая фарма» — это не просто сеть фармацевтических гигантов, а глобальная структура под управлением «сильных мира сего», капиталов с Wall Street и даже IT-корпораций. Правду стали озвучивать уже и на Западе.

Экспериментальные препараты Запада

Роберта Кеннеди-младшего знают во всём мире. Он — племянник убитого в 1963 году президента США Джона Ф. Кеннеди и сын известного американского политического и государственного деятеля Роберта Кеннеди-старшего, убитого в 1968 году. Сам Роберт Кеннеди-младший, будучи юристом по профессии, уже многие годы выступает против коррупции в высших эшелонах власти США, а в последние годы сконцентрировался на борьбе против сговора американских фармацевтических компаний и властей США. Особенно на сговоре, направленном на вакцинацию американцев непроверенными и опасными препаратами.

15 ноября 2021 года Роберт Кеннеди-младший в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону подробно рассказал о своём отношении к нынешней компании вакцинации против COVID-19, развёрнутой в мире. Он сразу же подчеркнул, что не против вакцинации вообще, а против того, что сегодня называется лживо «вакцинацией», но таковой по сути не является. Он выступает против массового использования нынешних препаратов Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen и др., которые вакцинами назвать никак нельзя. Это, по мнению Кеннеди, «экспериментальные препараты» с неизвестными последствиями.

Никто не может сказать вам с научной достоверностью, вызывает ли какой-либо из этих продуктов больше смертей и травм, чем они предотвращают. Люди говорят, что я против вакцины. Нет. Я выступаю за науку, я за тестирование безопасности.

Далее по ходу беседы Кеннеди показывает, что развёрнутая в мире пропагандистская кампания вообще не имеет отношения к здоровью и медицине. Она является лишь дымовой завесой, прикрывающей совсем не медицинские цели её инициаторов.

Два столпа мировой фармацевтики

Роберт Кеннеди бо́льшую часть своего интервью посвятил многолетней коррупции, происходящей в фармацевтической промышленности и федеральных регулирующих органах США. Главными фигурами сговора он называет Билла Гейтса и Энтони Фаучи. Первый из них представляет компании Big Pharma, второй — федеральные власти, медицинские и фармацевтические регуляторы.

Первый из них — миллиардер, входящий в топ-5 богатейших людей мира, и владелец Фонда Билла и Мелинды Гейтс, являющегося крупнейшим благотворительным фондом США (активы около 52 млрд долларов). Среди нескольких приоритетных направлений грантовой поддержки, осуществляемой Фондом Гейтсов, на первом месте находятся вакцины и вакцинация.

Второй фигурант — директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases — NIAID), входящего в систему Национальных институтов здоровья (National Institutes of Health — NIH). Де-факто Энтони Фаучи руководит всей системой NIH, включающей в себя 28 институтов и исследовательских центров. NIH — учреждение Министерства здравоохранения и социальных услуг (Department of Health and Human Services — HHS), поглощающее в разные годы от четверти до трети всех бюджетных ассигнований на здравоохранение США. С приходом в Белый дом нового президента Джо Байдена Энтони Фаучи стал неформальным советником Байдена по вопросам вакцинации и борьбы с так называемой «пандемией COVID-19». Основные федеральные регуляторы, принимающие решения по допуску вакцин и по вакцинациям, — Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration — FDA). Последнее слово в решениях этих регуляторов — за доктором Фаучи.

1986-й — круче, чем 1984-й

Историю коррупционных отношений между федеральными властями и фармацевтическими компаниями, производящими вакцинные препараты, Роберт Кеннеди-младший отсчитывает от 1986 года. Именно тогда, 35 лет назад, в США был принят закон под названием «National Childhood Vaccine Injury Act of 1986» (Национальный закон 1986 года о причинении вреда здоровью вакцинами для детей). Для простоты его часто называют просто: «Vaccine Injury Act of 1986» (Закон о вакцинах 1986 года).

Всё началось в 1986 году, когда они приняли Закон о вакцинах и предоставили полную защиту от ответственности для всех компаний, производящих вакцины. Если вы производите вакцины и причиняете кому-то вред, то независимо от того, насколько серьёзен вред, насколько безрассудно ваше поведение, насколько вы небрежны, насколько токсичен ингредиент, никто не может подать на вас в суд.

Презумпция безнаказанности, настоящая юридическая антиутопия!

Принятию упомянутого закона предшествовала кампания самого настоящего шантажа со стороны фармацевтических компаний, производящих вакцинные препараты. В 70–80-е годы основным разработчиком и производителем многих вакцин была фармацевтическая компания Wyeth (в 2009 году была поглощена компанией Pfizer). В 70-е годы указанная компания разработала и запустила в производство вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (diphtheria, tetanus, and pertussis vaccine — DTP). Во внутренних документах компаний фигурировали сравнительно реальные оценки рисков побочных эффектов вакцинных препаратов DTP. В частности, риск «необратимых черепно-мозговых травм или смерти» оценивался как «один из 15 000». Но федеральный регулятор CDC в своих документах для общественного пользования указывал, что риск серьёзных травм составляет всего «один на миллион».

После сообщений о массовых болезнях и смертях привившихся препаратом DTP было проведено специальное совместное исследование компании Wyeth (Pfizer) и Национальных институтов здравоохранения (NIH). Оценка рисков оказалась ошеломляющей — «один на 300».

Страховые компании и до этого с опаской сотрудничали с Wyeth и другими производителями вакцинных препаратов. А после обнародования результатов упомянутого исследования прекратили всякие отношения со столь токсичными во всех смыслах партнёрами. Тут и начался шантаж. Wyeth и другие компании Big Pharma потребовали от федеральных властей полного освобождения от ответственности за вред здоровью и смерти, угрожая в противном случае вообще прекратить разработки и производство вакцинных препаратов. Между президентом Рональдом Рейганом и руководством Wyeth тогда состоялся исторический диалог:

— Почему бы вам просто не сделать вакцину безопасной?

— Это невозможно, потому что вакцины неизбежно небезопасны.

Рейган сдался, дав добро на принятие упомянутого выше Закона о вакцинах 1986 года. В законе почти дословно используется фраза из ответа компании Wyeth президенту Рейгану: «неизбежные побочные эффекты». А из неё вытекает ключевая формулировка в законе:

Ни один производитель вакцины не несёт ответственности в гражданском иске за ущерб, причинённый в результате травмы или смерти, связанной с вакциной.

Самые уязвимые — солдаты и дети

Любопытно, что компании Big Pharma ещё с конца прошлого века очень активно стали эксплуатировать тему «национальной безопасности». Мол, ради укрепления такой безопасности следует проводить массовые вакцинации военнослужащих. Были приняты законы и подзаконные акты, которые позволяли колоть военных массово без их согласия, превращая их в «подопытных кроликов». А для того, чтобы обойти ряд правовых препятствий при проведении массовых экспериментов над военными, в нормативных документах для обозначения вакцин вместо термина «медицинские препараты» (medicines) стал применяться термин «биологические препараты» (biologics).

Кроме военнослужащих, другим массовым и постоянным контингентом для вакцинаций стали дети. С момента принятия закона 1986 года, как сказал Кеннеди, в стране для детей проводилось 16 серий прививок, всего суммарно 72 дозы вакцин. При этом препараты «никогда не проверялись на безопасность против плацебо в доклинических испытаниях».

Количество различных видов побочных эффектов и даже смертных исходов после вакцинаций детей стало нарастать как снежный ком. Кеннеди-младший сказал телеведущему Такеру Карлсону в вышеупомянутом интервью, что в 2016 году он подал иск против Министерства здравоохранения США. В иске содержалось требование предоставить доказательства того, что испытания на безопасность реально были проведены (о таких испытаниях неоднократно заявлял Фаучи, который уже имел на тот момент большое влияние в системе здравоохранения страны). Судебные разбирательства продолжались год. В конце концов ответчик (министерство) вынужден был признать, что испытания не проводились.

Великий медик Гейтс

Роберт Кеннеди объяснил, почему, говоря о коррупционных связях федеральных властей и Big Pharma, он ставит рядом фигуры Билла Гейтса и Энтони Фаучи. Оказывается, эти два деятеля осуществляют тесное взаимодействие уже более двух десятков лет. В 2000 году Фаучи прилетел в Сиэтл, чтобы встретиться с Гейтсом, который тогда ещё был главным акционером и руководителем корпорации Microsoft. Именно на этой встрече было принято решение о создании мощного благотворительного фонда, который станет продвигать проекты вакцинации по всему миру. Позднее ими была задумана глобальная программа «Десятилетие вакцин». Программа была официально принята Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2011 году с конечной датой, установленной на 2020 год.

Начиная с 2000 года Билл Гейтс стал потихоньку выходить из капитала основанной им корпорации Microsoft, переводя капиталы, во-первых, в Фонд Гейтсов, а во-вторых, в разные фармацевтические компании. При этом деятельность Фонда Гейтсов всячески афишируется, а вот участие Билла Гейтса в капиталах Big Pharma, наоборот, камуфлируется. Как сказал Роберт Кеннеди Такеру, Билл Гейтс «участвует в капитале всех главных фармацевтических компаний».

К тому, что сказал Роберт Кеннеди, могу ещё добавить, что Фонд Гейтсов является очень эффективной коммерческой организацией, устойчиво (из года в год) имеет очень большие доходы. Получает он их в том числе за счёт размещения своих активов в компаниях Big Pharma. В начале прошлого года, когда только началась так называемая «пандемия ковида», Фонд Гейтса, как сообщал журнал The Nation, владел капиталом в 40 миллионов долларов в немецком фармацевтическом гиганте CureVac.

В августе 2020 года его капитал после публичного размещения акций вырос на 400%. Также Фонд Гейтса на начало прошлого года имел доли в капитале фармацевтических компаний Merck & Co., GlaxoSmithKline (GSK), Novartis, Sanofi и AstraZeneca. И все они — без исключения! — включились в разработку вакцин против коронавируса (некоторые начали такую разработку ещё до того как в мире стало известно о вирусе «COVID-19»).

Фонд Гейтса также использует для инвестиций свою дочернюю структуру GAVI Alliance. Сообщается, что Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации вложил 750 миллионов долларов в компанию AstraZeneca. Выстраиваются у фонда отношения и с американской компанией Moderna, производящей одноимённый вакцинный препарат. Стало также известно, что Фонд Гейтса заключил с указанной компанией «рамочное соглашение о глобальном проекте здравоохранения». В соглашении оговаривается, что фонд потратит 100 миллионов долларов на лицензирование этого проекта в обмен на получение «определённых неисключительных лицензий» от Moderna.

В объятиях Уоррена Баффета

Отмечу, что Гейтс очень тесно взаимодействует с крупнейшим американским миллиардером Уорреном Баффетом. С одной стороны, Баффет вложил очень большие капиталы в Фонд Гейтсов — по сути, это совместное предприятие двух миллиардеров. Просто по некоторым соображениям Уоррен Баффет воздержался от того, чтобы его имя красовалось на вывеске фонда. С другой стороны, фонд очень активно инвестирует свои капиталы в акции инвестиционной корпорации Баффета «Berkshire Hathaway». А инвестиционный холдинг Баффета, в свою очередь, вкладывает немалые деньги в акции Big Pharma.

Особенно корпорация Баффета активизировалась на фармацевтическом направлении, когда началась пандемия ковида. Весной этого года СМИ сообщили, что Berkshire Hathaway купил большие пакеты акций известных фармацевтических компаний Abbvie (ABBV), Bristol Myers Squibb и Merck. Более того, это легендарный «король инвестиций» Уоррен Баффет призвал и других последовать его примеру и вкладываться в эти компании.

Но вернёмся к Фонду Гейтсов (или правильнее: Фонду, контролируемому Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом). Всё-таки самым приоритетным направлением финансирования Фонда Гейтсов является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Да, она не приносит привычных дивидендов, но, несмотря на это, на протяжении длительного времени фонд оказывается главным донором ВОЗ. Добавим к этому взносы в бюджет ВОЗ Альянса GAVI (государственно-частное партнёрство по прививкам и иммунизации), который фактически является «дочкой» Фонда Гейтсов (Альянс GAVI был создан одновременно с фондом в 2000 году).

В нынешнем бюджете ВОЗ совокупная доля Фонда Гейтсов и Альянса GAVI превышает 16% — для сравнения, взнос России как члена ВОЗ составляет лишь 0,62% доходной части бюджета организации. Фактически своими «благотворительными взносами» Билл Гейтс покупает ВОЗ, и последняя принимает решения, которые дают зелёный свет продукции Big Pharma на мировых рынках. Как сказал Роберт Кеннеди, ни одно решение ВОЗ не принимается без «предварительной проверки Фондом Гейтса».

Цензура свободного мира

Вот лишь один пример. Выше упоминалась вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша (DTP), которая убила и сделала инвалидами в США тысячи и тысячи детей. В конечном счёте федеральные регуляторы вынуждены были запретить использование этого скандального препарата в США. Но вот в мире, особенно в экономически отсталых странах Африки и Азии, он продолжает применяться — согласно рекомендациям ВОЗ. А эти рекомендации появляются в результате настоятельных требований Билла Гейтса как «главного акционера» ВОЗ. Каждый год в странах «бедного Юга» миллионы детей становятся инвалидами и даже умирают после вакцинации препаратами DTP.

Опуская некоторые детали интервью Роберта Кеннеди, отмечу, что фактически он нарисовал схему коррупционного треугольника глобального масштаба. Сторонами этого треугольника являются Билл Гейтс, Энтони Фаучи и ВОЗ, возглавляемая её генеральным директором Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

14 ноября Роберт Кеннеди сделал ещё одно резонансное выступление на тему нынешней преступной вакцинации в мире. В этот день он участвовал в демонстрации против нынешних мер по борьбе с пандемией COVID в Швейцарии. Выступая на этом мероприятии, он осудил крупных технологических олигархов (американские IT-компании Силиконовой долины) и правительственных чиновников за цензуру в интернете и социальных сетях:

Когда они используют термин «дезинформация о вакцинах», они используют его как эвфемизм для любых заявлений, которые не совпадают с официальной политикой правительства и мешают получению прибыли фармацевтической промышленностью. Они спровоцировали не только разрушение нашей демократии и наших гражданских прав, они спровоцировали самый большой сдвиг богатства в истории человечества! 3,8 триллиона долларов перекочевало от трудящихся к горстке миллиардеров, многие из которых из Силиконовой долины.

Кстати, Билла Гейтса Роберт Кеннеди также отнёс к этой группе: основатель Microsoft полностью с IT-индустрией не порвал, свои капиталы он перекачивал в компании не только Big Pharma, но и Силиконовой долины. Потому-то на риторический вопрос «кто занимается этой цензурой?» Роберт Кеннеди отвечает:

Это правительственные чиновники в союзе с Биллом Гейтсом, Ларри Эллисоном из Oracle, Марком Цукербергом из Meta, Сергеем Брином из Google и другими интернет-титанами.

С учётом сказанного коррупционная схема выглядит уже не как треугольник, а как четырёхугольник: 1) Фонд Гейтсов (Билл Гейтс); 2) Федеральные органы здравоохранения и медицинские регуляторы США (Энтони Фаучи); 3) ВОЗ (Тедрос Аданом Гебрейесус); 4) IT-компании Силиконовой долины (Марк Цукерберг, Ларри Эллисон, Сергей Брин и др.).

Следы ведут на Уолл-стрит

Впрочем, было бы правильно схему сговора (или заговора против человечества) представить в виде пятиугольника. Ведь за кадром остались компании Big Pharma. Именно с них началось создание этого альянса-пентаграммы (с упомянутого Робертом Кеннеди закона о вакцинации 1986 года). И именно они являются важнейшими бенефициарами этого сговора. По итогам 2019 года первое место в топ-10 Big Pharma США занимала компания Johnson & Johnson. Далее (в порядке понижения) следовали: Pfizer Inc.; Merck & Co.; Abbvie Inc.; Bristol Myers Squibb; Abbott Laboratories; Amgen; Gilead Sciences; Eli Lilly and Company; Biogen Inc.

КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА СГОВОРА (ИЛИ ЗАГОВОРА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА) ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ ПЕНТАГРАММЫ.

Тема Big Pharma как участника сговора очень обширна. Отмечу лишь одну важнейшую особенность всех компаний, входящих в топ-10. В капитале всех ведущих фармацевтических компаний США присутствуют три крупнейших финансовых холдинга — Vanguard Group, BlackRock и State Street. Они являются крупнейшими не только в США, но и во всём мире. Каждый управляет активами, измеряемыми многими триллионами долларов. И эти же финансовые холдинги участвуют в капитале всех ведущих банков Уолл-стрит! Вполне вероятно, что они в конечном счёте контролируют и Федеральную резервную систему США, т. е., образно выражаясь, являются теми таинственными «хозяевами денег», о которых так много говорят.

А в контексте обсуждаемого нами вопроса важным является также то, что Vanguard Group, BlackRock и State Street участвуют и в капиталах ведущих IT-корпораций Силиконовой долины. Тех самых корпораций, которые сегодня выступают в качестве жёстких цензоров в мировом информационном пространстве, не допуская никакого инакомыслия по вопросам пандемии и вакцинации (вспомним многочисленные «баны» аккаунтов Царьграда в социальных сетях). Любопытно, что эти финансовые холдинги также являются крупнейшими институциональными инвесторами в корпорации Berkshire Hathaway. Не исключено, что Уоррен Баффет — лишь номинальная фигура, за которой скрываются настоящие хозяева корпорации Berkshire Hathaway, т. е. те, кому принадлежат Vanguard Group, BlackRock и State Street.

Так кто же стоит за всем этим?

Неизбежно рождается мысль, что именно «Большая тройка» финансовых холдингов является главным движителем нездоровой активности вокруг коронавируса на Западе. Сегодня они дирижируют хором, состоящим из Билла Гейтса, Энтони Фаучи, Тедроса Аданома Гебрейесуса, Марка Цукерберга и других «уважаемых», «авторитетных» и богатых персон, управляющих борьбой с пандемией COVID-19. Завтра дирижёры могут переключить их на исполнение песни «Климатическая катастрофа». А послезавтра (если потребуется) — на песню под названием «Нас хотят завоевать инопланетяне».

Понятно, что Vanguard Group, BlackRock и State Street — лишь вывески, за которыми скрываются конкретные персоны. Но указанные финансовые холдинги являются в высшей степени непрозрачными институтами, не раскрывающими своих истинных хозяев. На хозяйстве там находятся наёмные менеджеры, имена которых почти никому не известны и ни о чём не говорят. Существует риск, что истинные хозяева («акционеры») этих холдингов с помощью своих странных вакцин (я перечислял их — Pfizer/ BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen) стремятся сократить численность населения планеты до своего пресловутого «оптимума» (примерно 1 миллиард человек) — отсюда и их категорическое неприятие вакцин, созданных действительно для борьбы с пандемией.

Другие важнейшие задачи указанных холдингов:

демонтаж значительной части мировой экономики;

выстраивание электронного концлагеря (идентификация людей с помощью QR-кодов — важная деталь этого электронного концлагеря);

размывание национальных суверенитетов и ослабление государств (замещение функций государств «оказанием услуг» коммерческими организациями).

Финальной целью всех этих «преобразований» должно стать создание на развалинах национальных государств единого мирового государства с мировым правительством. Рулить мировым правительством и мировым государством должна элита, так называемый «золотой миллион». Остальные 999 миллионов должны быть под строгим контролем «золотого миллиона» в электронном концлагере.

Всё просто и понятно: хозяева Vanguard Group, BlackRock и State Street (они же «хозяева денег») хотят стать «хозяевами мира». Ради этой «высокой цели» они не поступятся ничем. И когда Роберт Кеннеди-младший задаётся ещё одним риторическим вопросом «Кто скрывается за вывесками этих холдингов?», он отвечает на него:

Наверное, бесы.

