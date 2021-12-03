Сценарии прохождения отопительного сезона в Украине

Запасы угля и газа в Украине к началу зимы существенно не изменились. Но в Кабмине сохраняют спокойствие и надеются на стабильное прохождение отопительного сезона, даже если Россия прекратит поставки топлива на АЭС. Подробнее о возможных сценариях развития событий — далее в материале.

К началу зимы ситуация с запасами топлива в Украине не изменилась. Резерва угля на складах и газа в хранилищах недостаточно, чтобы гарантировать бесперебойное прохождение отопительного сезона.

Пока уголь импортирует в основном ДТЭК. Компания законтрактовала семь судов с углем из США и Колумбии еще в октябре. Объем каждой партии — от 40 до 75 тысяч тонн. Суммарный объем поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС — почти 470 тысяч тонн.

Первое судно с 60,5 тысяч тонн угля, предназначенного для государственного ПАО «Центрэнерго», уже зашло в порт «Южный». Остальной уголь, как ожидается, прибудет в Украину в декабре-январе. Кроме того, ДТЭК импортирует 70-80 тысяч тонн угля из Польши и ждет партию из Казахстана.

Где брать уголь: возможности и риски

Поставки угля из Казахстана по железной дороге сейчас практически невозможны из-за блокады транзита Россией. Основная надежда на Польшу, но это небольшие объемы, а также поставки морем из США.

«С учетом того бойкота, который осуществляет Российская Федерация в отношении казахского угля, мы понимаем, что сегодня речь идет прежде всего о поставках лодками (из США, — ред.)», — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Из Казахстана, по его словам, ожидается одна партия угля объемом 45 тысяч тонн, но еще по старым контрактам.

Стоимость импортируемого угля довольно высокая — 180-200 долларов за тонну. Цены на энергоносители в последние дни выросли еще больше на фоне информации о новом штамме COVID-19. По информации группы ICU, природный газ подорожал на 2%, уголь — на 12%.

Из-за относительно теплой погоды удается увеличивать запасы угля. «Но это не те цифры, которые нам хотелось бы иметь», — отметил Галущенко.

На складах «Центрэнерго», куда входят Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС (8% производства э/э и 18% теплогенерации), сейчас около 116 тысяч тонн угля. До марта необходимость в ресурсе составляет почти 1,7 млн тонн, заявила член дирекции компании Елена Волошина. Из этого объема 800 тысяч тонн планируют закупить у украинских шахт, а остальной уголь импортировать с доставкой по морю.

На сегодняшний день контракты подписаны на 420 тысяч тонн, еще по 510 тысячи тонн ведутся переговоры. Усложняет ситуацию то, что у «Центрэнерго» нет денег на оплату импорта, поскольку компания не может привлечь кредиты. «Даже госбанки отказывают в кредитах — требуют госгарантий, которые не предусмотрены законом», — отметила Волошина.

АЭС на подстраховку

В Минэнерго пока сохраняют спокойствие, уверяя, что отопительный сезон будет пройден стабильно — угля и газа хватит.

«В течение декабря ожидается поставка угля на ТЭС в объеме около 2-2,2 млн тонн, в том числе собственная добыча — около 1,6 млн тонн; ожидаемый импорт — около 600 тысяч тонн. Прогнозный расход угля на ТЭС в декабре 2021 года ожидается на уровне 1,8 млн тонн», — говорится в ответе министерства на запрос РБК-Украина.

Главным стабилизирующим фактором осенне-зимнего периода будет атомная генерация, что снизит потребность в угле. «Привлечение энергоблоков АЭС к производству электроэнергии во время прохождения отопительного сезона года будет рекордным за последние 5 лет и составит 53,918 млрд кВт/ч, что на 15% (+ 7 млрд кВт/ч) больше прошлогоднего. Такое увеличение производства электроэнергии позволит снизить потребность в угле на 3,6 млн тонн», — отметили в Минэнерго.

По словам Галущенко, зимой будет работать 14 блоков АЭС, а в отдельные периоды — все имеющиеся 15 блоков. «Они уже работали на прошлой неделе несколько дней и мы вышли на рекордные 295 млн кВт/ч», — отметил министр.

Все ремонты на АЭС проведены досрочно. Если даже и возникнут проблемы с поставками российского топлива на АЭС, его запас позволит обеспечить бесперебойную работу блоков, уверяет чиновник. «Есть риск, что РФ прекратит поставки ядерного топлива ТВЭЛ. Но сейчас запас дает нам уверенность — он 150% от того, что нужно», — уточнил министр.

Запасов топлива в случае прекращения его поставок из РФ хватит, соглашается член коллегии Госатомрегулирования Ольга Кошарная. Но, по ее словам, 15 блоков АЭС в Украине одновременно не работали никогда — максимум 14. Проблема в большой разнице между ночным и дневным в пике потреблением — разница 5-6 ГВт (это 5-6 блоков по 1000 МВт). И поскольку маневрирование ими невозможно, то все блоки АЭС просто не влезут в ночное потребление, говорит она.

«Есть еще опасность, что из-за недостатка угля нет резервов для балансировки. И если выпадет один блок 1000 МВт, то надо поднять быстро 3-4 блока ТЭС. По моим данным, максимальная мощность, которую планируют — это 12,1 ГВт в январе и феврале 2022 года. Блоки будут недогружены, если будет работать 14. А это экономически неэффективно с точки зрения сжигания топлива», — отметила Кошарная.

Кроме того, импорт электроэнергии из Беларуси ровным графиком 900 МВт также вытесняет наши АЭС ночью, что усложняет их эксплуатацию на номинальной мощности, добавила эксперт.

Прогноз погоды: чего ждать до конца года

Сильных морозов в декабре не ожидается, а потому запасов и угля, и газа до конца месяца должно хватить. А вот как будут обстоять дела в январе-марте, пока прогнозировать сложно.

Среди рисков — срыв поставок угля, возможность аварий на объектах теплогенерации. К примеру, буквально 28 ноября на Бурштынской ТЭС произошла авария, в результате которой один блок был отключен от сети. Правда, это не отразилось на тепло- и электроснабжении.

Оперативно наладить поставки импортного угля, даже при наличии контрактов, практически невозможно из-за логистики — груз из США идет в Украину до четырех недель. В случае экстренных ситуаций нехватку угля придется компенсировать газом, которого пока достаточно.

Но запасы в хранилищах сократились, в частности из-за того, что Венгрия в ноябре начала отбор газа, закаченного на хранение в ПХГ Украины. Если 17 ноября в хранилищах было 17 млрд кубометров газа, то на начало декабря уже 16 млрд.

«Имеющиеся запасы природного газа достаточны для планового прохождения осенне-зимнего периода, а НАК „Нафтогаз Украины“ имеет достаточный финансовый ресурс для их пополнения», — отрапортовали в Минэнерго. Но НАК с октября не закупает импортный газ, ожидая снижение цен в Европе.

Есть несколько возможных вариантов развития событий, к которым, если верить заявлениям чиновников, в правительстве готовы.

Вариант№ 1. Холодная зима

Вероятность того, что все зимние месяцы будут холодными не исключена, но практически маловероятна. До нового года прогнозы синоптиков не обещают особых морозов. Так что проблем с энергоснабжением в Украине в декабре ожидать не стоит.

Вариант № 2. Теплая зима

Если сильных морозов до апреля не будет, или они будут непродолжительное время, к примеру, 2-3 дня, то особых проблем не возникнет. Если, конечно, не произойдет каких-то серьезных аварий на АЭС, в системе распределения газа или теплогенерации.

В этом случае на фактически предельных запасах энергоресурсов отопительный сезон будет пройден, как говорится, «без потерь». Но это вариант во многом оптимистичный и маловероятный, поскольку есть прогнозы сильных морозов во второй половине зимы.

Вариант № 3. Холодная вторая половина зимы

По словам главы украинского гидрометцентра Николай Кульбиды, в январе и феврале могут быть сильные морозы до 25 и даже 30 градусов. В эти периоды нагрузка на энергосистему будет чрезвычайно сильная.

Если похолодание будет длительным, запасов угля не хватит, а потому теплогенерацию придется переводить на газ. НАК будет вынужден экстренно налаживать его закупки.

Однако собеседники издания в правительстве уверяют, что у компании для этого есть средства и договоренности со Словакией на поставку ресурса. Стоимость газа будет непомерно высокой. Если, конечно, к тому времени не начнутся поставки топлива по «Северному потоку-2», что наверняка снизит цену газа в Европе.

Как бы там ни было, в правительстве уже разработан план по оптимизации энергоснабжения на случай затяжных холодов. Под оптимизацией имеется в виду изменение режима и графика работы предприятий с возможностью их отключения. Населения такой план касаться не будет.

По материалам «РБК-Украина»