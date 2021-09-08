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Дайджест > Куда уходят дети

Куда уходят дети

Агата Кловская
08.09.21 00:08
263
Куда уходят дети

Выпускники украинских школ все чаще выбирают для продолжения учебы другие страны. По данным профильных агентств, в этом году количество таких абитуриентов выросло на 10%. При этом растет и количество детей, которые вообще не стремятся получить диплом.

«Студенты ездили, конечно, и в период пандемии, кроме краткосрочных курсов обучения. Но если сравнить с докарантинным временем, то сейчас процентов на 10 вырос поток. Нашими студентами с нашими аттестатами и знанием языков там довольны, котируются и наши дипломы бакалавра — их всегда примут», — рассказала «Вестям» старший партнер компании Eruditus, которая занимается организацией обучения за границей, Тата Козырева.

По ее словам, в топе стран, которые выбирают наши граждане, Канада, Чехия, Нидерланды, Англия, США, Швейцария, а также Германия, Австрия, Испания и традиционно Польша.

«Особой популярностью из тех стран, которыми мы занимаемся, в этом сезоне пользуется Канада. Желающих там учиться среди наших клиентов — 50–60%. Во-первых, уровень образования там сравним с американским, а ценник дешевле: $20–25 тыс. вместо $50 тыс., как в США. Во-вторых, в Канаде большие возможности по окончании вуза по работе, открытое право на работу. Кроме того, в программу обучения „вшиты“ стажировки, что важно для наших студентов. И такие предложения сейчас есть во многих странах», — говорит Козырева.

Далее идет Чехия. «На нее приходится 15% абитуриентов, которым мы помогаем. Чехию предпочитают, потому что там можно учиться бесплатно. Заплатить нужно будет только 5 тысяч евро за подготовительный год, когда учат чешский язык и готовятся к вступительным экзаменам», — рассказывает Козырева.

Новинка этого года — Нидерланды, где нет бесплатного обучения в вузах. «Там государство заинтересовано, чтобы к ним приезжали иностранные студенты. Обучение в этой стране стоит всего 8 тысяч евро, что, конечно, привлекает на фоне ценников других стран Европы — в той же Англии год обойдется в 25 тысяч евро. К тому же в маленьких городках, где находятся университеты, небольшие расходы, а вузы — современные. Кроме того, Нидерланды предоставляют возможность оставаться в стране для поиска работы», — рассказывает Козырева.

Собственно, возможность остаться работать после учебы — это главная цель, с которой вчерашние выпускники едут учиться за границу. «Я планирую учиться по IT-специальности в Польше, уже из Киева подыскал там неплохую работу. На месте, думаю, что еще что-то найду. В планах потом переехать куда-нибудь западнее, зацепиться, освоиться, а потом и родителей перевезти», — рассказывает «Вестям» 11-классник Андрей из Киева.

А Инна, которая три года назад поехала учиться в Польшу, уже перебралась во Францию. Там она устроилась на работу по специальности, познакомилась с молодым человеком. «Возвращаться в Украину? Нет, вряд ли. Разве что погостить, родители тоже подумывают о том, чтобы потом ко мне перебраться», — говорит она.

В отличие от предыдущих лет, когда наши люди ехали учиться бизнесу, экономике и IT, теперь Украину покидают гуманитарии. «Сейчас более популярны творческие специальности: дизайнеры, fashion-бизнес, анимация, медиадизайн, интерактивный дизайн, креативный бизнес, где учат арт-директоров. Поступали на актерское мастерство и режиссуру. Раньше родители препятствовали детям, а сейчас предоставляют свободу определяться самим», — объясняет Козырева, добавляя, что украинцы выбирают также генную инженерию, генетику, биологию и другие естественные науки.

Отметим, что это именно те направления, которые хотят сделать якорными в Университете будущего, создаваемом по инициативе президента.

В компании World Study подтверждают тенденцию. «Много наших абитуриентов выбрали специальности: дизайн, графический дизайн, архитектура и дизайн интерьера. Можно сказать, что пик. Там очень классные программы стажировок. Можно остаться после обучения», — говорят в агентстве.

В то же время жители маленьких городков, где проблемы с работой, бегут в Европу не за дипломом. «У нас вообще в Закарпатье молодежи местной почти нет. На работу барменом или официантом — очереди. Поэтому школьники уже не идут на ВНО, не едут учиться, а сразу уезжают за границу — в Польшу, Венгрию, Англию. Где работают в том числе и официантами», — утверждает жительница Берегово Мария Ильяшенко.

Ее слова подтверждает председатель профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько. «Это касается не только Закарпатья, а всей Украины, без учета столицы и крупных городов. Работы нет. И юные граждане, едва достигнув 18 лет, уезжают. В первую очередь в Польшу. Дети не хотят учиться, потому что не видят смысла. А зачем им диплом, чтобы собирать клубнику. А самые умные, наш генофонд, уезжает на учебу и уже вряд ли вернется», — заключил он.

По материалам: «Вести»

Тэги: США, Германия, общество, Чехия, студенты, Польша, вуз, Австрия, агентство, Закарпатье, диплом, абитуриент, Канада, Нидерланды, образование, внешнее независимое оценивание, выпускник, учеба, аттестат

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