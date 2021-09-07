Новые правила финмониторинга: кто и почему скоро может остаться без денег

С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. В соответствии с новым приказом Министерства финансов от 2 августа перечень его критериев существенно расширился. Например, появилось понятие о связях лица, проводящего ту или иную операцию, с «политически значимыми лицами».

Также отныне будут учитываться санкции. Таким образом, шансы попасть под колпак финмониторинга возрастают, что особенно важно в свете стартовавшей в Украине с 1 сентября кампании по налоговой амнистии.

Страна.today разбиралась, как меняются правила проведения банковских операций и что это значит для рядовых граждан и бизнеса.

Документ, регламентирующий принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга (то есть банков) информации о финансовых операциях и критериях анализа таких операций в Украине существовал и ранее — соответствующий приказ за номером 306 Министерство финансов приняло еще в 2015 году.

Но в августе ведомство утвердило одноименную директиву под номером 440. В соответствии с ней прежний документ признан утратившим силу. То есть, отныне финмониторинг осуществляется исключительно в соответствии с новым приказом.

А в нем указано, что Госфинмониторинг будет проводить сразу две проверки — операционную и стратегическую, — чего не было в прежнем документе.

При операционном мониторинге будет приниматься во внимание следующая информация:

— соответствие финансовой операции (деятельности) задекларированным доходам, характеру деятельности участника операции. В этой формулировке, по сравнению с прежним приказом Минфина, появилось важное уточнение. В старом документе этот пункт звучал по-другому: «соответствие финансовой операции характеру и содержанию деятельности участника операции». То есть о том, что должно быть еще и соответствие «задекларированным доходам» ранее речь не шла. Соответственно, если у вас в декларации указан доход в 100 тыс. грн, а вы покупаете, к примеру, квартиру за миллион, то это уже повод притормозить сделку на уровне финмона. В таком случае вам предложат предоставить источники происхождения средств либо, в случае отсутствия таковых, пройти по процедуре амнистии капиталов, уплатив государству от 2,5% до 9% в зависимости от вида актива;

— еще один новый пункт: связи участников финансовой операции с политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами. На первый взгляд, большинства граждан этот пункт не касается. Но непонятно, как глубоко может копнуть финмониторинг в поисках таких связей. Скажем, можно ли считать знакомство с бывшим советником депутата или его родней «связью с лицом, связанным с политически значимыми персонами»? Если да, то круг тех, по кому может ударить новое требование, значительно расширяется;

— при проведении мониторинга станут учитывать «комментарии и другую дополнительную информацию, полученную от субъектов первичного финансового мониторинга, и ту, которой располагает Госфинмониторинг». Какого рода «комментарии» и «информация» могут учитываться. в приказе Минфина не уточняется. По словам банковского юриста Александра Ярецкого, речь может идти, скажем, о данных, полученных от других субъектов первичного финансового мониторинга, госреестров и пр. Но формально под этот пункт можно подвести все, что угодно. В том числе, информацию, которая напрямую не касается конкретной финансовой операции (а именно она и подлежит финмониторингу). То есть появляется возможность проводить его в ручном режиме и блокировать операции на основании некой «имеющейся информации». Отметим, что раньше «дополнительная информация», которую принимали во внимание, также говорилось. Но строго в привязке к подозрениям в легализации доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма или уголовной деятельности. Теперь же эту привязку убрали. Точнее — перенесли в блок, касающийся стратегического финмона.

При проведении стратегического мониторинга будут приниматься во внимание следующие критерии:

— тенденции легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения;

— типологии легализации преступных средств;

— повторяемость процессов, связанных с отмыванием денег;

— область влияния или локализации «эпицентра» отмывания средств;

— движение средств, связанных с отмыванием денег;

— тип используемых операций в схемах по легализации преступных доходов;

— деятельность участников финансовых операций по отмыванию средств. При этом указывается, что Госфинмониторинг должен учитывать дополнительную информацию от банков, правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки о подозрении в отмывании, финансировании терроризма и т. д. Но о том, что эти подозрения должны быть доказанными, речь не идет;

— наличие данных о том, что финансовая операция или ее участники связаны с уголовным правонарушением, не касающемся легализации средств.

Также появился новый пункт — при проведении финмониторинга отныне должны учитываться санкции в отношении участников операции или бенефициарных собственников (если речь идет о компании). Речь идет как о внутренних, так и о международных санкциях.

Еще одно нововведение: будут анализироваться данные, полученные банками по отношению к участникам финансовых операций и бенефициарам на предмет расхождения с Единым реестром юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.

То есть, что касается стратегического мониторинга, то он подробно выписан под закон о противодействии отмыванию средств плюс добавлен пункт о санкциях. «Очевидно, в связи с активизацией их раздачи СНБО», — считает Ярецкий.

По словам главы адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислава Кравца, практически все перечисленное в новом порядке, уже и так учитывается в практике финмона.

«И сейчас от вас при проведении операций более чем на 400 тысяч от вас потребуют подтверждение доходов — нужно подтверждать источники происхождения средств. Теперь же под это правило окончательно выписали нормативку, что еще больше загонит расчеты в кэш, а также должно стать для граждан аргументом — почему стоит поучаствовать в кампании по легализации доходов.

То же самое и по санкциям. И сейчас субъекты первичного финмониторинга уже проверяют своих клиентов по санкционным спискам. У нас есть клиент, как он утверждает, полный тезка гражданина, находящегося под санкциями, так он не то, что счет в банке открыть, даже почтовый перевод или посылку отправить не может. Теперь таких „неправильных“ граждан будут ущемлять уже на полностью законных основаниях.

Хотелось бы обратить внимание на пункт о связи участников финансовых операций с политически значимыми лицами. Перечня таких лиц в Украине нет и быть не может, так как по-сути, это значило бы появление еще одного санкционного списка. А как без него собираются определять „политически значимых лиц“ — неясно», — говорит Кравец.

По словам экономиста Алексея Куща, тот факт, что новый порядок финмониторинга запустили фактически одновременно с кампанией по легализации активов, — не простая случайность. «То, что появилось требование о соотвествии финансовой операции задекларированным доходам говорит о новом витке закручивании финансовых гаек, и подготовке общества к введению косвенных методов контроля расходов и доходов граждан. То есть, если у вас „засвечен“ миллион, а финансовая операция — на 5 млн, то поясните, откуда взялись остальные деньги или заполняйте декларацию и платите государству 5%», — говорит Кущ.

Вместе с новыми правилами финмониторинга, Минфин утвердил еще одни документ — форму разовой специальной добровольной декларации и порядок ее подачи. В ней, помимо личных данных, предлагается указать валютные активы, недвижимость и земельные участки, транспортные средства, часть в доле предприятий, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги или финансовые инструменты, другие активы.

При этом общая стоимость задекларированных активов определяется декларантом самостоятельно, но при этом нужно подать копии документов, подтверждающих стоимость активов, не указывая источник их происхождения.

Отметим, что все данные, указанные в декларации, являются налоговой информацией. Следовательно, фискальная служба может ее проверять.

По материалам: Страна.today