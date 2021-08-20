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Как уберечь подростков от сатанизма

Александр Панько
20.08.21 20:25
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Как уберечь подростков от сатанизма

Адептами сатанизма часто становятся закомплексованные подростки, которые считают себя неудачниками и хотят получить хоть какую-то власть. О том, что лежит в основе оккультных увлечений и как уберечь от них молодых людей, рассказал РИА Новости известный сектовед, профессор религиоведения и церковной истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

Ранее СМИ сообщили о том, что супруги из Москвы, задержанные за оборот наркотиков, признались в совершении ритуальных убийств в Карелии в 2016 году. Сообщается, что подозреваемые назвали себя сатанистами, занимались оккультизмом и активно делились своими взглядами с подписчиками в соцсетях, а также продавали оккультные предметы. Ольга Большакова и Андрей Трегубенко, по данным СМИ, 8 августа этапированы из Карелии в Москву для следственных действий.

Группа риска

«Молодежь в группе риска. Часто к сатанистам попадают закомплексованные дети, подростки, которые чувствуют себя неудачниками, которых травили в школе», — сказал Дворкин.

По его словам, такие молодые люди думают, что их увлечение даст им силу и власть, но «сильно ошибаются». «Силу и власть они не получат, скорее всего, их самих принесут в жертву, как тех двух молодых людей в Карелии. Думаю, те ребята шли на ритуал, считая, что примут участие в чьем-то убийстве, а убили их самих», — предположил сектовед.

Суть увлечения

Эксперт уверен, что современные сатанисты — это «маленькие маргинальные группы, которые состоят из закомплексованных неудачников, лузеров, желающих придать себе значимости». «Они стремятся самоутвердиться за счет других. Общая установка — уничтожение слабых», — пояснил религиовед.

Само определение «сатанизм», по мнению Дворкина, условно, поскольку «считающие себя сатанистами мало отличаются от приверженцев оккультизма (тайного знания — ред.) или неоязычества».

«Люди в этих сообществах легко перетекают из одного в другое, это часто одна тусовка. Суть увлечения — отвержение христианства и попытка прибегнуть для решения своих задач к помощи сверхъестественных сил — природных божеств, энергий или сущностей, которые якобы помогают обрести власть. Кто-то называет эти темные силы сатаной или дьяволом, кто-то говорит о славянских богах, например, Перуне, а кто-то — о какой-нибудь информационно-энергетической субстанции», — отметил собеседник агентства.

Друг или жертва

По словам Дворкина, сектанты, неоязычники, сатанисты и другие увлекающиеся оккультизмом люди «с высокой вероятностью приходят к жертвоприношениям и насилию», а в деятельности этих групп «зачастую есть признаки экстремизма».

«Увлечение оккультизмом в разных его формах очень часто сочетается с нацизмом, верой в то, что есть неполноценные, недостойные жить люди, которых надо убивать или приносить в жертву. Жертвой могут быть бомжи, проститутки, люди с физическими недостатками, представители других национальностей. А в некоторых группах есть установка, чтобы жертва полностью доверяла палачам, то есть фактически была другом», — рассказывает религиовед.

В России, по данным Дворкина, оккультизм «очень широко распространен», и на него есть стабильная мода, в том числе на его атрибутику — звезды, перевернутые кресты, что «тоже подпитывает движение».

«Не каждый оккультист делается сатанистом, но оккультизм — это почва, на которой все произрастает. Шаг от внешне невинных ритуалов до человеческих жертвоприношений меньше, чем многим кажется», — предупреждает эксперт.

Логика, отмечает Дворкин, у многих оккультистов такая: чем «дороже» жертва, тем больше она ценится у «бога» — и он охотнее дает то, что у него просят.

Христианство так не работает

Христианство же, по словам религиоведа, «так не работает». «Бог поступает по своей воле, и как бы мы ни старались, мы не можем принудить его сделать то, что хочется нам. С Богом нельзя договориться, ожидать, что он что-то исполнит, если мы прочитаем определенную молитву или поставим свечку (это оккультно-магический подход)», — пояснил Дворкин.

Он также напомнил 50-й псалом, где есть слова: «Жертва Богу — дух сокрушенный». «Это про то, что человек смиряется перед Божией волей, потому что верит, что Бог знает лучше, что нужно людям. Он помогает кающимся и тем, кто хочет изменить себя к лучшему», — сказал эксперт.

Здоровое религиозное сознание

Чтобы предупредить попадание молодых людей в среду увлекающихся оккультизмом, Дворкин посоветовал заниматься религиозным воспитанием детей, «прививать здоровое религиозное сознание».

«Если у человека с детства есть правильное представление о богообщении, то вероятность, что человек увлечется оккультизмом, гораздо меньше. Ну и общий культурный уровень важен, потому что оккультизм — это всегда отвратительный китч», — заключил собеседник агентства.

По материалам РИА Новости

Тэги: секта, сатанизм

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