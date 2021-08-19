Афганистан превратился плацдарм глобального терроризма. При чем здесь США?

Теперь, после взятия Кабула, когда талибы официально заявили о том, что намерены воссоздать в Афганистане Исламский Эмират, можно услышать мнение, что дескать американцы «ошиблись», «не рассчитали силы» талибов. Трамп обвиняет Байдена в позорном бегстве. Но, на самом деле, и старая, и новая администрации США всё прекрасно рассчитали и сконструировали быстрое формирование плацдарма глобального терроризма на территории Афганистана.

Напомним, что в феврале 2020 года, когда Трамп, стремясь отстраниться и бежать из Афганистана, подписал «мирное» соглашение с тем самым террористическим ополчением, которое США лишили власти, вторгнувшись в страну после террористических атак 11 сентября 2001 года. Как образно написал индийский политолог Брахма Челлоней, заключив фаустовскую сделку за спиной избранного афганского правительства, Трамп сделал талибов легитимными (PS, 06.03.2021). Фактически, Трамп намеревался передать Афганистан под контроль террористов и их спонсоров в Пакистане, чьи обладающие полной властью в стране военные и создали «Талибан», укрывали ее руководство и предоставляли приграничные убежища для ее боевиков.

Наблюдавшийся с тех пор всплеск террористического насилия наглядно продемонстрировал, насколько неблагоприятной была для Афганистана сделка между США и «Талибаном»*. Тем не менее, Байден быстро принял сделку Трампа.

В самом начале апреля 2021 года произошла утечка в СМИ проекта мирного предложения администрации Байдена. Предложение строится вокруг замены президента Афганистана Ашрафа Гани новым переходным правительством, в котором талибы займут половину всех должностей. В письме к Гани госсекретарь США Энтони Блинкен призвал его разработать «дорожную карту к новому, инклюзивному правительству» и новую конституцию.

Как видим, с самого начала администрация Байдена конструировала ситуацию таким образом, чтобы террористическая организация стала частью правительства, оставаясь при этом приверженной военной победе и восстановлению жестокого теократического правления!

Талибы правильно поняли Байдена: им нужно просто выждать время - ещё несколько месяцев перед осадой Кабула.

Захват Кабула талибами вдохновил джихадистские группы в других местах на эскалацию своих террористических кампаний. Талибы, обладающие абсолютной властью в Афганистане, становятся плацдармом джихадизма в мире.

Несмотря на Дохинское соглашение, талибы по-прежнему тесно связаны с «Аль-Каидой»* и не продемонстрировали никаких признаков того, что они будут относиться к глобальной террористической группировке иначе, чем до атак 11 сентября. В отчете, опубликованном ООН в начале июня 2021 года, говорится, что большое количество боевиков Аль-Каиды и других террористических элементов, связанных с Талибаном, находятся в различных частях Афганистана и отметили уход войск США и НАТО из страны как победу глобального радикализма.

Из доклада Комитета СБ ООН (S/2021/486, 01.06. 2021):

«Значительная часть руководства «Аль-Каиды», а также членов «Аль-Каиды на Индийском субконтиненте» проживает в районе афганско-пакистанской границы. В различных частях Афганистана находится большое количество боевиков «Аль-Каиды» и других иностранных экстремистских элементов, поддерживающих «Талибан». Основным компонентом, обеспечивающим взаимодействие «Талибана» с «Аль-Каидой», является «Сеть Хаккани». Эти две группы сохраняют друг с другом тесные связи, основанные на схожести идеологий и отношениях, сформировавшихся в ходе общей борьбы.

Члены «Аль-Каиды» присутствуют по меньшей мере в 15 афганских провинциях, в основном в восточных, южных и юго-восточных регионах, и возглавляются крылом «Аль-Каиды» «Джабхат-ан Наср»* под руководством шейха Махмуда. Значительная часть руководства «Аль - Каиды» по-прежнему базируется в районе афганско-пакистанской границы.

Собственная стратегия «Аль-Каиды» на ближайшую перспективу, согласно оценкам, заключается в сохранении традиционного убежища в Афганистане для основного руководства «Аль-Каиды». Долгосрочная стратегия «Аль-Каиды» заключается в том, чтобы придерживаться стратегической выжидательной позиции в течение определенного периода времени, прежде чем она попытается вновь планировать нападения на международные цели.

По имеющимся данным, численность «Аль-Каиды», включая «Аль-Каиду на Индийском субконтиненте», составляет до 500 человек. Члены ядра «Аль-Каиды» родом не из Афганистана и состоят в основном из выходцев из Северной Африки и с Ближнего Востока.

Считается, что лидер группы Айман Мухаммед Раби аз-Завахири находится в районе афганско-пакистанской границы. Предыдущие сообщения о его смерти из-за болезни не подтвердились.

«Аль-Каида на Индийском субконтиненте» действует под крылом «Талибана» из провинций Кандагар, Гильменд (в частности из Барамчи) и Нимроз. По сообщениям, в состав группы входят в основном граждане Афганистана и Пакистана, а также выходцы из Бангладеш, Индии и Мьянмы. Нынешним лидером является Усама Махмуд, сменивший на этом посту покойного Асима Умара. Сообщается, что эта группа является настолько неотъемлемой и важной частью повстанческого движения, что будет трудно — или даже невозможно отделить её от ее союзников из «Талибана».

Присутствие «Аль-Каиды» в Афганистане подтверждается её собственными связанными с ней пропагандистскими структурами и СМИ. В еженедельном бюллетене «Аль-Каиды» «Табат» была размещена информация об операциях «Аль-Каиды» в Афганистане и перечислены нападения, совершенные «Аль-Каидой» с 2020 года в 18 провинциях.

Несмотря на потери территории, лидеров, людей и финансовых ресурсов в течение 2020 года в провинциях Кунар и Нангархар, организация «Исламское государство Ирака и Леванта — Хорасан» (ИГИЛ-Х) продолжает представлять угрозу как для страны, так и для всего региона. ИГИЛ-Х стремится сохранить свою актуальность и восстановить численность, уделяя особое внимание вербовке и подготовке новых сторонников, которые могут быть привлечены из числа членов движения «Талибан». Хотя, согласно оценкам, у этой группировки сохраняется основная группа численностью примерно от 1500 до 2200 боевиков в небольших районах провинций Кунар и Нангархар, она была вынуждена провести децентрализацию и состоит в основном из ячеек и небольших групп, находящихся по всей стране и действующих самостоятельно, но разделяющих одну идеологию. Основная группа в Кунаре состоит в основном из граждан Афганистана и Пакистана, а более мелкие группы, расположенные в Бадахшане, Кундузе и Сари-Пуле, состоят преимущественно из местных этнических таджиков и узбеков.

Руководство ядра ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике считает территорию Афганистана базой для распространения своего влияния в Центральной и Южной Азии в рамках реализации проекта «Великий халифат». Эта идея подкрепляется активным присутствием в социальных сетях с ориентацией на период, который наступил после вывода войск Соединенных Штатов.

На региональном уровне реализация стратегии ИГИЛ-Х координируется подразделением «Ас-Садик», которое отвечает за регион «Хорасан» Центральной и Южной Азии (включая Афганистан, Бангладеш, Индию, Мальдивские Острова, Пакистан, Шри-Ланку и республики Центральной Азии). ИГИЛ-Х продолжает, хотя и нечасто, поддерживать контакты с ядром ИГИЛ, но в случае успеха ИГИЛ-Х может существенно увеличить свою численность даже с превышением показателей, которых она достигла в период до 2018 года.

Численность иностранных боевиков-террористов составляет примерно от 8000 до 10 000 человек, которые в основном являются выходцами из Центральной Азии, Северо-Кавказского региона Российской Федерации, Пакистана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, а также из других стран. Хотя большинство из них в первую очередь связаны с «Талибаном», многие из них также поддерживают «Аль-Каиду». Другие связаны с ИГИЛ или симпатизируют ИГИЛ.

Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ)* состоит из нескольких сотен членов, находящихся в основном в Бадахшане и соседних афганских провинциях. Ряд государств-членов называют эту группу Исламской партией Туркестана, что является общепринятым иным названием ИДВТ. Абдул Хак остается лидером этой группы на протяжении более двух десятилетий. Она стремится создать уйгурское государство в Синьцзяне, эта группа по-прежнему активно действует в Афганистане. Эта группа поддерживает отношения с «Аль-Каидой», ИГИЛ-Х, группами «Джамаат Ансарулла»* и «Джамаат аль-Таухид аль-Джихад»*. Заместитель командира группы Хаджи Фуркан возглавляет до 1000 иностранных боевиков-террористов, включая примерно 400 членов ИДВТ/Исламской партии Туркестана в провинции Бадахшан. Одно из государств-членов сообщило, что Фуркан также является заместителем командира в «Аль-Каиде», отвечающим за вербовку иностранных боевиков-террористов.

Исламское движение Узбекистана (ИДУ)* насчитывает до 700 человек, включая членов семей боевиков, а также выходцев из Центральной Азии, которые покинули ИГИЛ-Х и вступили в ряды ИДУ. Лидер Движения Абдулазиз Юлдаш был убит в ноябре 2020 года. Новым лидером организации стал младший брат бывшего лидера Джафар Юлдаш. Эта группа получает деньги и оружие от местных членов движения «Талибан».

Другие группы, состоящие из выходцев из Центральной Азии, присутствуют на севере Афганистана, хотя и в меньшем количестве.

Основными источниками финансирования «Талибана» остаются различные виды преступной деятельности, включая наркоторговлю и выращивание опийного мака, вымогательство, похищение людей с целью получения выкупа, добычу полезных ископаемых. Значительную часть поступлений «Талибана» также составляет внешняя финансовая поддержка, включая пожертвования состоятельных лиц и сети неправительственных благотворительных фондов.

Экспертами ООН отмечены две тенденции, вызывающие обеспокоенность: во-первых, использование «Талибаном» беспилотных летательных аппаратов для разведки и совершения нападений, во-вторых, было зафиксировано значительное расширение масштабов использования магнитных самодельных взрывных устройств и самодельных взрывных устройств, установленных на автотранспортном средстве террориста-смертника.

Талибы пообещали «Аль-Каиде» незадолго до подписания Дохинского соглашения, что эти две группировки фактически останутся союзниками. Учитывая, что основанием для отправки американских войск в Афганистан было искоренение «Аль-Каиды», Дохинское соглашение, по крайней мере, должно было требовать от талибов изгнания «Аль-Каиды» и публичного разрыва с ней связей. У администрации Байдена была возможность пересмотреть Дохинское соглашение и выработать собственную стратегию в Афганистане. Вместо этого команда Байдена решила придерживаться сделки – сговора с террористами.

Поскольку и «Талибан», и «Аль-Каида» продвигают нарратив о победе над Соединенными Штатами и более чем 40 другими странами НАТО, экстремисты всех мастей, скорее всего, снова объединятся в Афганистане, как это было в 1990-х годах. В Дохинское соглашение заявлено, что «Талибан» будет иметь дело с теми, кто «ищет убежища или проживания в Афганистане в соответствии с международным миграционным законодательством ... так, чтобы такие лица не представляли угрозы для безопасности Соединенных Штатов и их союзников». Однако следующий пункт представляет собой серьезную лазейку, в которой говорится, что «Талибан» не будет предоставлять официальную документацию тем, кто пытается въехать в страну и представляет угрозу для Соединенных Штатов. Другими словами, талибы могут просто закрывать глаза на прибытие иностранных боевиков-террористов в Афганистан и при этом оставаться в рамках буквы Дохинского соглашения.

Что касается Пакистана, который сохраняет значительное влияние на руководство «Талибана», он не желает использовать этот рычаг для сдерживания поведения талибов или разорвать связи талибов с терроризмом. Пакистан поддерживал «Талибан» в форме поставки оружия, обучения и поддержке на поле боя, а также содействия трансграничным передвижениям боевиков «Талибана». При этом не боясь быть признанным США государством - спонсором терроризма.

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Вот такое террористическое кубло вновь открыто действует рядом. Ждать от них «цивилизованного», «мирного» сосуществования можно только до официального дипломатического признания. Но главное, не упустить время в подготовке противодействия их внешней экспансии и проникновению на территорию России для совершения терактов с целью дестабилизации.

По матриалам Завтра