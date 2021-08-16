«Талибан» вернулся: чего ждать Украине и миру?

После того, как движение «Талибан», практически не встречая сопротивления, установило контроль над всей территорией Афганистана, включая Кабул, президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и все государство фактически перешло под контроль боевиков.

Что сейчас происходит в Афганистане и чем захват власти талибами грозит для Запада — разбирался «Обозреватель».

Что произошло?

На фоне вывода войск США и других стран НАТО в Афганистане началось восстание членов террористической группировки «Талибан». Они захватывают населенные пункты, берут под контроль границу, вытесняют государственные силы безопасности и жестоко расправляются с местными жителями.

К утру 15 августа боевики захватили Джелалабад и начали наступление на столицу Кабул. Несколько часов между исламистами и официальными властями шли переговоры. Людей призывали не покидать дома и страну. Боевики заявили, что не намерены мстить военным — «все прощены».

Результат — талибы не будут штурмовать столицу, а взамен власти мирно передадут управление «переходному правительству». Процесс передачи власти должен был состоятся вчера в президентском дворце. Однако позже боевики заявили, что отказываются от временного правительства и потребовали передачи власти им напрямую.

Глава государства Ашраф Гани сообщил, что принял решение покинуть страну для того, чтобы предотвратить кровопролитие, и улетел в Узбекистан. «Сегодня я оказался перед непростым выбором. Мне придется столкнуться с вооруженными талибами, которые хотят проникнуть во дворец, или покинуть страну, защите которой я посвятил последние 20 лет. Если их не остановить, многие мои земляки были бы замучены, а Кабул опустошен, что привело бы к крупной гуманитарной катастрофе в шестимиллионном городе. „Талибан“ ясно дал понять, что готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать», — написал он на своей странице в Facebook.

В то же время боевики заняли президентский дворец и готовятся объявить о возрождении Исламского эмирата Афганистан.

Иностранцам, находящимся в Кабуле, предложено либо покинуть город, либо зарегистрировать свое пребывание у представителей «Талибана». Все регулярные авиарейсы в аэропорту Кабула приостановлены, к полетам допускаются только военные самолеты.

Кто такие?

«Талибан» — это радикальное исламистское движение, зародившееся в Афганистане в 1994 г. Первыми талибами были беженцы, покинувшие страну из-за войны 1979-1989 гг и получившие образование в исламских семинариях. В 1996 г боевики «Талибана» захватили Кабул и провозгласили Исламский эмират Афганистан.

В 2001 году военные силы под руководством США свергли власть талибов в Афганистане. Причиной этому стали теракты 11 сентября 2001 года, которые организовал лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен.

Последние 20 лет Штаты и их союзники проводили военные операции, наблюдали за выборами и поддерживали афганские силы безопасности.

В 2021 г США заключили сделку с талибами: они уйдут, если боевики согласятся не предоставлять поддержку и тренировочные базы террористам. Но переговоры между талибами и афганским правительством провалились. Американские солдаты все равно покинули Афганистан, а боевики захватили страну.

Президент Джо Байден заявил, что операция в Афганистане завершится 31 августа. По словам политика, военные уже давно выполнили первоначальную цель вторжения: уничтожить террористическую группу «Аль-Каида». «Мы решили эти задачи, именно поэтому мы туда приходили... Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумных ожиданий иного результата», — отметил он.

Реакция мира

Недовольство выводом американских войск уже выразили власти Великобритании. Министр обороны страны Бен Уоллес заявил о высоком риске возрождения террористической организации «Аль-Каида». «Я серьезно обеспокоен. Такие несостоятельные государства являются рассадником для такого типа людей... „Аль-Каида“, вероятно, вернется...Такие несостоятельные государства в мире приводят к нестабильности и создают угрозу безопасности для нас и наших интересов», — сказал военный.

В Евросоюзе также очень обеспокоены наступлением сторонников «Талибана». Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил прекратить финансирование Афганистана в случае силового захвата страны. «Дело не в том, что талибы захватят власть в одиночку. Страна нежизнеспособна в международном масштабе. Германия ежегодно выделяет Афганистану 430 млн евро. Халифат не будет поддерживаться, Талибан тоже должен это знать», — подчеркнул он.

Военные эксперты предупреждают, что в случае поражения правительственных сил Афганистан может стать новой базой международного терроризма, которая будет использоваться для нанесения ударов, в том числе, и по Европе.

«Будут ли талибы придерживаться и дальше пунктов соглашения? В них предусмотрено, что боевики не допустят размещения на их территории каких-либо террористических организаций. Второе: что „Талибан“ не будет угрожать интересам стран-соседей. На этих пунктах во время переговоров боевики постоянно акцентировали внимание. И можно предположить, что талибам будет выгодно это делать», — считает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Что будет дальше?

Результатом перехода власти в Афганистане может стать всплеск исламизма по всему миру. В ЕС опасаются, что активность боевиков приведет к массовому отъезду из страны самих афганцев. И бежать они в первую очередь будут именно в Европу. Результат — миграционный кризис и распространение терроризма.

От потока беженцев пострадают также Турция и Россия. Дело в том, что соседствующие с Афганистаном страны — Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан — являются членами Организации Договора о коллективной безопасности, который возглавляет Москва. А, значит, это непосредственно затрагивает ее интересы.

«Кризис точно будет. Турция уже стонет от количества афганцев. И, очевидно, часть из них будет пытаться проникнуть на территорию Европы, в том числе и в Украину. Но если будет создано слишком большое миграционное давление, это может вызвать определенные проблемы для талибов (санкции, разрыв сотрудничества с другими государствами). В любом случае, на сегодня интерес боевиков состоит в том, чтобы их приход к власти не вызвал полной изоляции страны. У них есть интересы, у них есть внешние партнеры, к примеру, китайцы. Поэтому боевикам нужно показать, что они пришли к власти не благодаря насилию», — говорит Семиволос.

Отдельное беспокойство вызывает судьба десятков тысяч афганцев, которые помогали американским военным, — в основном это переводчики.

Местные также боятся, что талибы вернутся к жесткой системе управления с буквальным следованием нормам шариата. Именно по таким правилам боевики и управляли Афганистаном, будучи у власти в 1990-х годах.

По словам афганцев, талибы настроены жестко: они избивают мужчин, если те сбривают бороды, запрещают слушать музыку, отбирают и ломают аудиотехнику, если находят ее. Девушкам разрешают учиться только до шестого класса, ворам отсекают правую руку, а неверных мужьям женщин забивают камнями.

К тому же в ООН считают, что Афганистан уже находится на грани гуманитарной катастрофы. «Мы опасаемся, что худшее еще впереди. Быстро приближается большая волна голода. Ситуация имеет все признаки гуманитарной катастрофы», — заявил представитель Всемирной продовольственной программы организации Томсон Фири.

Причем здесь Украина?

О том, как скажутся события в Афганистане на нашей стране, говорить еще рано. Но последствия могут носить самый разный характер, вот основные сценарии.

— Соперники США, такие как Иран, Китай и Россия, могут сделать вывод, что президенту Байдену не хватает мужества, чтобы встать на защиту союзников — Ирака, Тайваня и Украины. Таким образом, ситуация в Афганистане может отрицательно повлиять на американо-украинские отношения. Ведь государство в Южной Азии будет занимать больше внимания у США, чем война в Украине. Очевидно, прямо сейчас создание будущей стратегии действий в Афганистане больше беспокоит Байдена, чем «нормандский формат» или Минский процесс.

— Американские войска не станут ввязываться в новую войну в Афганистане. И это может говорить о том, что для Белого дома важно сдерживать Россию и усиливать свое влияние в Европе, в том числе и в Украине. И теперь у Вашингтона есть для этого больше ресурсов.

— Приток мигрантов может затронуть не только страны Евросоюза, но и Украину.

— Афганистан отвлечет внимание Кремля от Украины, что приведет к стабилизации ситуации на Донбассе. «Никто не верит, что талибы будут придерживаться своих обещаний. Центральной Азии будет сложнее сейчас. Россияне также будут вынуждены больше внимания уделять этому региону. Вкладывать больше ресурсов в безопасность этих регионов, что для нас не так уж и плохо — когда наш враг вынужден тратить дополнительные ресурсы», — заключил Семиволос.

По материалам: «Обозреватель», Associated Press, Facebook, Reuters, ВВС, The Washington Post