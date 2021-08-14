Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > От Парнаса до скандала: как «старик» Владимир Талашко влип в историю

От Парнаса до скандала: как «старик» Владимир Талашко влип в историю

Агата Кловская
14.08.21 00:36
238
От Парнаса до скандала: как «старик» Владимир Талашко влип в историю

На фоне скандала о сексуальных домогательствах, которые якобы имели место со стороны известного украинского актера и преподавателя Владимира Талашко, его отстранили от работы в Киевском Национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. И пока Министерство культуры и информационной политики совместно с руководством вуза проводит служебное расследование, бывшие абитуриентки и студентки все смелее начинают делиться своими историями.

Так, актриса и ведущая Анастасия Вергелес утверждает, что лично столкнулась с проявлением харассмента со стороны Талашко. Однако на ее заявления об унижениях и домогательствах руководство университета не отреагировало.

По словам актрисы, элементы угнетения и психологического давления с его стороны появились уже в первый год ее обучения в мастерской Талашко в 2009 г. После первого курса ситуация лишь ухудшилась: преподаватель все чаще «шутил» о том, как хочет ее раздеть и что ему интересно посмотреть на ее размер груди.

«У нас был момент, когда во время репетиции он меня три часа с разных сторон заставлял раздеваться, объяснял мне, что это важно и так далее. Я понимаю, что это профессия актерства, она за собой несет разные вещи. Но на тот момент я очень четко понимала, что здесь мы не говорим о каком-то персонаже, здесь был очень четкий посыл, у него была цель меня раздеть при всех», — рассказывает Вергелес.

Давление ощущалось и со стороны студентов, ведь их не выпускали из аудитории, пока этюд с раздеванием не будет выполнен. В итоге пришлось выполнить требование преподавателя.

«Я разделась, сняла футболку или кофту, я уже не помню, осталась в нижнем белье и сделала этюд», — поделилась Анастасия.

Давление со стороны Талашко не закончилось даже тогда, когда актриса рассказала о происходящем своему отцу. «Мы с девчонками пошли в деканат, чтобы написать заявление о том, что нам хочется, чтобы заменили мастера. Мы имели долгий разговор и нам объяснили, что предыдущий курс писал заявление, это ни к чему не привело; что вы не первые и не последние; у него есть „крыша“ и это ни к чему хорошему не приведет; вас просто выгонят из университета», — рассказывает актриса.

Когда же Анастасия решила перевестись на параллельный курс к другому мастеру, то он отказал, объяснив это тем, что «ему проблемы не нужны», так как Талашко считает Вергелес своей лучшей ученицей.

В итоге актрисе пришлось заново поступать в университет на первый курс, но уже к другому мастеру.

Юлия Бирзул с детства занималась в театральной студии и в 13 лет попала на фестиваль в Киеве, членом жюри которого был Владимир Талашко. По словам девушки, он еще тогда заметил ее, дал визитку и пригласил поступить в театральный вуз.

Через два года девушка по настоянию матери воспользовалась этим знакомством и поехала в столицу для участия в творческом конкурсе. Артист встретил ее на вокзале с цветами и повез к себе домой. «Мне было неловко и страшно, жизненного опыта у меня не было в 15 лет. Но подозрений никаких не было, кроме неудобства. К тому же передо мной был герой из фильма, который мы постоянно обращались всей семьей. Почти небожитель», — вспоминает Юлия.

Дома Талашко предложил девушке принять душ, а потом начал ее фотографировать, сославшись на то, что у него такое хобби. «Здесь и началось это: „А вот здесь приспустите, здесь снимите“. Так он меня раздел по пояс, а потом начал ко мне приставать, — рассказывает девушка. — Я была просто шокирована, не знала, что мне вообще делать в этой ситуации, как все остановить и бежать из этой квартиры. В Киеве я была впервые, не понимала, где я, мобильного телефона у меня не было, был только билет домой на вечер. За этим мыслями я не поняла, как мы оказались в спальне: я уже лежала на кровати, а он меня целовал».

В конечном итоге, по словам Юлии, чтобы уйти, ей пришлось сделать вид, что она потеряла сознание, потому что на ее просьбу остановиться Талашко не реагировал.

Вернувшись домой, она никому не рассказала о случившемся, а из-за психологической травмы так и не поступила в университет: «Уже приехав на экзамены, я боялась идти мимо киоска с прессой. Повсюду мне мерещились мои „обнаженные“ фото. Мне казалось, вот-вот, и я их точно увижу. А потом я увидела Талашко в институте. Я провалила экзамен. Не стала даже ждать результатов и сказала маме, что получила низкий балл», — заключила Бирзул.

Еще одна история произошла 8 лет назад с актрисой театра и кино Викторией Муштей. Девушке тогда было 18 лет, она пыталась поступить в университет Карпенко-Карого на театральный факультет.

Там она и познакомилась с Владимиром Талашко, который настаивал на дополнительной репетиции. Когда девушка отказалась и вышла на улицу, он догнал ее на машине и предложил поехать к нему домой «поработать над басней»: «Давайте мы с вами вместе почитаем, ведь конкурс большой, желающих немало, а я могу вам помочь. Поедем порепетируем».

«У меня внутри все просто перевернулось, начали трястись руки, я не могла понять, что происходит, может, я просто перепуганная провинциалка. Народный артист мне предлагает помощь», — вспоминает Виктория.

Дома Талашко предложил девушке коньяк и закуску и предложил пофотографировать ее на телефон, чтобы посмотреть как она выглядит в кадре: «Дальше началась история: «Становитесь, повернитесь туда, вот тут спустите с плечика, и со второго. После этого он включил диск с его песнями, и предложил потанцевать. Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела и стресс блокировал какое-то рациональное мышление».

Последней каплей стала попытка ее поцеловать. Виктория вырвалась, сказала, что ей срочно надо ехать и вызвала такси.

Об этой истории она никому не рассказывала, потому что «чувствовала ужасный стыд за то, что села к нему в машину и не остановила происходящего раньше». «Сама виновата“ пульсировало у меня в голове», — объяснила она.

В университет поступила, но учиться в мастерской Талашко не захотела, через год перевелась на актерский факультет и «забыла все как страшный сон».

В комментарии «Украинской правде. Жизнь» Виктория рассказала, что вернуться в прошлое ее побудили встречи с девушками, которые также поделились подобными историями: «Мне написала знакомая девушка-педагогиня и сказала, что к абитуриентке, которую она готовила к поступлению, также приставал Владимир Дмитриевич. Потом я встретила студентку, которая мне рассказала то же самое, и еще одну абитуриентку, которую он зажимал в коридоре и просил пофотографироваться».

Она подчеркнула, что все это происходило летом 2021 г во время творческого конкурса для поступления в университет. «Так получилось, что я оказалась в эпицентре всего этого. Я говорила каждой девушке: „Давай ты пойдешь и расскажешь или напишешь“. Но все отказывались. В какой-то момент я поняла, что кто-то должен это сделать. И 17-летняя абитуриентка, которая приехала из другого города — вряд ли тот человек, который соберется с силами и начнет бороться за справедливость», — объяснила Муштей, добавив, что катализатором выступил сценарист Богдан Панкрухин, который рассказал ей историю Юлии Бирзул.

Именно с его поста в Facebook, в котором он рассказал истории двух девушек, начался скандал.

Богдан Панкрухин и Виктория Мушты говорят, что у них собрано не менее 6 историй девушек, которые сталкивались с подобным поведением Владимира Талашко.

Среди них журналистка «Громадського радио» Ирина Сампан, которая столкнулась с домогательствами актера в 2018 г во время интервью. Девушка тогда была в восторге, что познакомлюсь с метром — этого актера очень уважали ее родители.

«Интервью проходило в кафе, я была с фотографом. Затем мы перешли в ресторан. Талашко предложил выпить. Фотограф пошел по делам и оставил нас вдвоем», — вспоминает Ирина.

Тогда Талашко пригласил ее домой, где обещал показать свои награды и фотографии со съемок известного фильма. «Я и подумать не могла, что авторитетный человек в таком почтенном возрасте имеет какие-то коварные мысли. Комплименты, которые он мне говорил не были сигналом. Дома он предложил выпить. Мы смотрели фото, и в какой-то момент он подсел ко мне на кресло, начал гладить и его руки полезли мне под одежду», — говорит Саман.

Девушка сказала, что замужем, и поспешила выйти из его квартиры, а Талашко предлагал ей потанцевать и еще несколько дней писал и звонил.

«Интервью получилось, но я долго не решалась его публиковать. Об этом случае не говорила никому — ни мужу, ни родителям, ни друзьям, ни редактору», — объясняет журналистка, которая после огласки этой истории пытается найти ответ на вопрос, почему тогда промолчала?

«Я призналась себе, что не считала эту историю в значительной или страшной. Я не думала о том, что я была не первая и не последняя. Не могла представить себе масштаб. Говорила себе, что он — художник, творческий человек. Все эти дурацкие оправдания человека, который повинен, который занимался побуждением к сексу, хотя я говорила, что не хочу», — говорит она.

По словам Ирины, такие истории очень часто случаются в патриархальном обществе, где мужчины решают судьбу женщины.

«Истории со студентками вызвали жуткое отвращение. В сериалах и кино часто показывают, как простая девочка из забитого села едет в столицу поступать в театральный, и там сидит такой условный Талашко, совершает над ней психологическое насилие и решает, достойна ли она не достойна быть актрисой» , - заключила Сампан.

Своими негативными воспоминаниями об университете Карпенко-Карого поделилась также известная журналистка Янина Соколова.

«Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов имел и ко мне подобные поползновения, которые происходили при воздействии на него водки. Да, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать», — рассказала она.

Отметим, что сам Талашко в комментарии одному из телеканалов заявил, что не помнит, чтобы он кого-то раздевал или целовал, но подтвердил, что девушки приходили к нему домой на репетиции. Впрочем, не по одной, а группами.

Исполняющая обязанности ректора университета Галина Миленькая утверждает, что в адрес заведения не поступало никаких жалоб на преподавателей и мастеров от студенток или абитуриенток. «Владимир Талашко работает в университете более 40 лет. Ни одной жалобы и заявлений о харассменте с его стороны за все время работы на ректорат не поступало. Изложенную информацию Университет изучает и проверяет на предмет наличия в ней фактов», — говорится в официальном ответе вуза.

При этом в КНУТК создали рабочую группу и попросили всех, кто столкнулся с домогательствами предоставить любую информацию на условиях анонимности.

Ответ руководства КНУТК им. Карпенко-Карого на запрос "Украинской правды. Жизнь"

На ситуацию отреагировал и министр культуры Александр Ткаченко. В комментарии под постом Богдана Панкрухина он заявил, что инициирует служебное расследование. «Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в сфере искусства. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечении к ответственности», — написал министр.

«Я бы хотел, чтобы Талашко больше не допускали к педагогической деятельности, как минимум. В идеале, чтобы на него начали писать заявления. Хочу, чтобы девушки нашли в себе силу и смелость заняться этим», — говорит Панкрухин.

Его постом заинтересовался юрист, пообещал помощь, мол, есть возможность привлечь актера к уголовной ответственности. «Мне бы хотелось добиться того, чтобы педагоги не смели переходить эту грань, за которой они могут травмировать студенток и абитуриенток просто потому, что им так захотелось», — заключил сценарист.

По материалам: «Сегодня», Facebook, «Украинская правда. Жизнь»

Тэги: общество, расследование, студенты, скандал, абитуриент, Александр Ткаченко, культура, образование, криминал, Янина Соколова, сексуальные домогательства, Владимир Талашко, КНУТК, Анастасия Вергелес, Юлия Бирзул, Виктория Муштей, Богдан Панкрухин, Ирина Сампан

Комментарии

Статьи

13.08.21 09:09

Танки в ходе гражданской войны в Югославии (1991-1995 гг.). Часть 1

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Интернет тела: о рисках IоB технологии
12.08.21 10:44

Интернет тела: о рисках IоB технологии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.08.21 21:33

Под Киевом на Спас покажут конное шоу
13.08.21 20:36

На Хмельнитчине осудили мужчину, который получил «коронавирусную» компенсацию
13.08.21 19:46

Известный спортивный бренд продали за гигантские деньги
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
13.08.21 17:53

Завтра у православных начинается Успенский пост
13.08.21 17:25

Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева
13.08.21 16:59

Верующие УПЦ планируют встретиться с Варфоломеем и рассказать о последствиях признания ПЦУ
13.08.21 16:46

Польша согласилась продавать Украине вакцины, которые скоро испортятся
13.08.21 16:33

Фотографии из жизни УПЦ заняли призовые места на международном конкурсе OrthPhoto Awards
13.08.21 16:30

Ученые поведали о небывалой пользе витамина К
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
13.08.21 17:25

Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева
13.08.21 15:59

Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства
13.08.21 14:59

В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
13.08.21 14:43

Стало известно, где на госслужбе больше всего платят
13.08.21 09:38

Коронавирус в Украине: 1 263 заболевших и 44 погибших
12.08.21 18:59

Главные новости за 12 августа 2021 года
12.08.21 15:57

Украина отправила в Литву гуманитарную помощь в виде 38 тонн колючей проволоки
12.08.21 10:57

Отныне Украина будет хранить ядерные отходы на своей территории
12.08.21 09:41

Коронавирус в Украине: 1 247 заболевших и 24 погибших
11.08.21 09:07

Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших
07.08.21 11:36

Разгадана одна из главных загадок Юпитера
09.08.21 14:57

В ООН рассказали о глобальной экологической катастрофе, которая уже дает о себе знать
07.08.21 13:09

Ученые узнали о жирафах кое-что крайне любопытное
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
07.08.21 16:10

В УПЦ рассказали, как нужно одеваться в храм
07.08.21 14:14

Стало известно, сколько украинцев считают себя бедными
07.08.21 15:30

В Киевские духовные школы поступили 224 абитуриента
07.08.21 15:50

На Полтавщине верующие УПЦ отметили день Мгарских преподобномучеников
07.08.21 15:10

Митрополит Онуфрий рассказал, что значит быть благочестивым
Фото и Видео
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок
В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок
Террористы захватили второй по величине городе Афганистана
Террористы захватили второй по величине городе Афганистана
Видео не для слабонервных: молнии убили сотни овец в Грузии
Видео не для слабонервных: молнии убили сотни овец в Грузии
Сильные ливни затопили Керчь
Сильные ливни затопили Керчь
Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой
Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой
Двое полицейских средь бела дня устроили мордобой в Белой Церкви
Двое полицейских средь бела дня устроили мордобой в Белой Церкви
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
В Крыму затопило главную трассу полуострова
В Крыму затопило главную трассу полуострова
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.