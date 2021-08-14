От Парнаса до скандала: как «старик» Владимир Талашко влип в историю

На фоне скандала о сексуальных домогательствах, которые якобы имели место со стороны известного украинского актера и преподавателя Владимира Талашко, его отстранили от работы в Киевском Национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. И пока Министерство культуры и информационной политики совместно с руководством вуза проводит служебное расследование, бывшие абитуриентки и студентки все смелее начинают делиться своими историями.

Так, актриса и ведущая Анастасия Вергелес утверждает, что лично столкнулась с проявлением харассмента со стороны Талашко. Однако на ее заявления об унижениях и домогательствах руководство университета не отреагировало.

По словам актрисы, элементы угнетения и психологического давления с его стороны появились уже в первый год ее обучения в мастерской Талашко в 2009 г. После первого курса ситуация лишь ухудшилась: преподаватель все чаще «шутил» о том, как хочет ее раздеть и что ему интересно посмотреть на ее размер груди.

«У нас был момент, когда во время репетиции он меня три часа с разных сторон заставлял раздеваться, объяснял мне, что это важно и так далее. Я понимаю, что это профессия актерства, она за собой несет разные вещи. Но на тот момент я очень четко понимала, что здесь мы не говорим о каком-то персонаже, здесь был очень четкий посыл, у него была цель меня раздеть при всех», — рассказывает Вергелес.

Давление ощущалось и со стороны студентов, ведь их не выпускали из аудитории, пока этюд с раздеванием не будет выполнен. В итоге пришлось выполнить требование преподавателя.

«Я разделась, сняла футболку или кофту, я уже не помню, осталась в нижнем белье и сделала этюд», — поделилась Анастасия.

Давление со стороны Талашко не закончилось даже тогда, когда актриса рассказала о происходящем своему отцу. «Мы с девчонками пошли в деканат, чтобы написать заявление о том, что нам хочется, чтобы заменили мастера. Мы имели долгий разговор и нам объяснили, что предыдущий курс писал заявление, это ни к чему не привело; что вы не первые и не последние; у него есть „крыша“ и это ни к чему хорошему не приведет; вас просто выгонят из университета», — рассказывает актриса.

Когда же Анастасия решила перевестись на параллельный курс к другому мастеру, то он отказал, объяснив это тем, что «ему проблемы не нужны», так как Талашко считает Вергелес своей лучшей ученицей.

В итоге актрисе пришлось заново поступать в университет на первый курс, но уже к другому мастеру.

Юлия Бирзул с детства занималась в театральной студии и в 13 лет попала на фестиваль в Киеве, членом жюри которого был Владимир Талашко. По словам девушки, он еще тогда заметил ее, дал визитку и пригласил поступить в театральный вуз.

Через два года девушка по настоянию матери воспользовалась этим знакомством и поехала в столицу для участия в творческом конкурсе. Артист встретил ее на вокзале с цветами и повез к себе домой. «Мне было неловко и страшно, жизненного опыта у меня не было в 15 лет. Но подозрений никаких не было, кроме неудобства. К тому же передо мной был герой из фильма, который мы постоянно обращались всей семьей. Почти небожитель», — вспоминает Юлия.

Дома Талашко предложил девушке принять душ, а потом начал ее фотографировать, сославшись на то, что у него такое хобби. «Здесь и началось это: „А вот здесь приспустите, здесь снимите“. Так он меня раздел по пояс, а потом начал ко мне приставать, — рассказывает девушка. — Я была просто шокирована, не знала, что мне вообще делать в этой ситуации, как все остановить и бежать из этой квартиры. В Киеве я была впервые, не понимала, где я, мобильного телефона у меня не было, был только билет домой на вечер. За этим мыслями я не поняла, как мы оказались в спальне: я уже лежала на кровати, а он меня целовал».

В конечном итоге, по словам Юлии, чтобы уйти, ей пришлось сделать вид, что она потеряла сознание, потому что на ее просьбу остановиться Талашко не реагировал.

Вернувшись домой, она никому не рассказала о случившемся, а из-за психологической травмы так и не поступила в университет: «Уже приехав на экзамены, я боялась идти мимо киоска с прессой. Повсюду мне мерещились мои „обнаженные“ фото. Мне казалось, вот-вот, и я их точно увижу. А потом я увидела Талашко в институте. Я провалила экзамен. Не стала даже ждать результатов и сказала маме, что получила низкий балл», — заключила Бирзул.

Еще одна история произошла 8 лет назад с актрисой театра и кино Викторией Муштей. Девушке тогда было 18 лет, она пыталась поступить в университет Карпенко-Карого на театральный факультет.

Там она и познакомилась с Владимиром Талашко, который настаивал на дополнительной репетиции. Когда девушка отказалась и вышла на улицу, он догнал ее на машине и предложил поехать к нему домой «поработать над басней»: «Давайте мы с вами вместе почитаем, ведь конкурс большой, желающих немало, а я могу вам помочь. Поедем порепетируем».

«У меня внутри все просто перевернулось, начали трястись руки, я не могла понять, что происходит, может, я просто перепуганная провинциалка. Народный артист мне предлагает помощь», — вспоминает Виктория.

Дома Талашко предложил девушке коньяк и закуску и предложил пофотографировать ее на телефон, чтобы посмотреть как она выглядит в кадре: «Дальше началась история: «Становитесь, повернитесь туда, вот тут спустите с плечика, и со второго. После этого он включил диск с его песнями, и предложил потанцевать. Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела и стресс блокировал какое-то рациональное мышление».

Последней каплей стала попытка ее поцеловать. Виктория вырвалась, сказала, что ей срочно надо ехать и вызвала такси.

Об этой истории она никому не рассказывала, потому что «чувствовала ужасный стыд за то, что села к нему в машину и не остановила происходящего раньше». «„Сама виновата“ пульсировало у меня в голове», — объяснила она.

В университет поступила, но учиться в мастерской Талашко не захотела, через год перевелась на актерский факультет и «забыла все как страшный сон».

В комментарии «Украинской правде. Жизнь» Виктория рассказала, что вернуться в прошлое ее побудили встречи с девушками, которые также поделились подобными историями: «Мне написала знакомая девушка-педагогиня и сказала, что к абитуриентке, которую она готовила к поступлению, также приставал Владимир Дмитриевич. Потом я встретила студентку, которая мне рассказала то же самое, и еще одну абитуриентку, которую он зажимал в коридоре и просил пофотографироваться».

Она подчеркнула, что все это происходило летом 2021 г во время творческого конкурса для поступления в университет. «Так получилось, что я оказалась в эпицентре всего этого. Я говорила каждой девушке: „Давай ты пойдешь и расскажешь или напишешь“. Но все отказывались. В какой-то момент я поняла, что кто-то должен это сделать. И 17-летняя абитуриентка, которая приехала из другого города — вряд ли тот человек, который соберется с силами и начнет бороться за справедливость», — объяснила Муштей, добавив, что катализатором выступил сценарист Богдан Панкрухин, который рассказал ей историю Юлии Бирзул.

Именно с его поста в Facebook, в котором он рассказал истории двух девушек, начался скандал.

Богдан Панкрухин и Виктория Мушты говорят, что у них собрано не менее 6 историй девушек, которые сталкивались с подобным поведением Владимира Талашко.

Среди них журналистка «Громадського радио» Ирина Сампан, которая столкнулась с домогательствами актера в 2018 г во время интервью. Девушка тогда была в восторге, что познакомлюсь с метром — этого актера очень уважали ее родители.

«Интервью проходило в кафе, я была с фотографом. Затем мы перешли в ресторан. Талашко предложил выпить. Фотограф пошел по делам и оставил нас вдвоем», — вспоминает Ирина.

Тогда Талашко пригласил ее домой, где обещал показать свои награды и фотографии со съемок известного фильма. «Я и подумать не могла, что авторитетный человек в таком почтенном возрасте имеет какие-то коварные мысли. Комплименты, которые он мне говорил не были сигналом. Дома он предложил выпить. Мы смотрели фото, и в какой-то момент он подсел ко мне на кресло, начал гладить и его руки полезли мне под одежду», — говорит Саман.

Девушка сказала, что замужем, и поспешила выйти из его квартиры, а Талашко предлагал ей потанцевать и еще несколько дней писал и звонил.

«Интервью получилось, но я долго не решалась его публиковать. Об этом случае не говорила никому — ни мужу, ни родителям, ни друзьям, ни редактору», — объясняет журналистка, которая после огласки этой истории пытается найти ответ на вопрос, почему тогда промолчала?

«Я призналась себе, что не считала эту историю в значительной или страшной. Я не думала о том, что я была не первая и не последняя. Не могла представить себе масштаб. Говорила себе, что он — художник, творческий человек. Все эти дурацкие оправдания человека, который повинен, который занимался побуждением к сексу, хотя я говорила, что не хочу», — говорит она.

По словам Ирины, такие истории очень часто случаются в патриархальном обществе, где мужчины решают судьбу женщины.

«Истории со студентками вызвали жуткое отвращение. В сериалах и кино часто показывают, как простая девочка из забитого села едет в столицу поступать в театральный, и там сидит такой условный Талашко, совершает над ней психологическое насилие и решает, достойна ли она не достойна быть актрисой» , - заключила Сампан.

Своими негативными воспоминаниями об университете Карпенко-Карого поделилась также известная журналистка Янина Соколова.

«Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов имел и ко мне подобные поползновения, которые происходили при воздействии на него водки. Да, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать», — рассказала она.

Отметим, что сам Талашко в комментарии одному из телеканалов заявил, что не помнит, чтобы он кого-то раздевал или целовал, но подтвердил, что девушки приходили к нему домой на репетиции. Впрочем, не по одной, а группами.

Исполняющая обязанности ректора университета Галина Миленькая утверждает, что в адрес заведения не поступало никаких жалоб на преподавателей и мастеров от студенток или абитуриенток. «Владимир Талашко работает в университете более 40 лет. Ни одной жалобы и заявлений о харассменте с его стороны за все время работы на ректорат не поступало. Изложенную информацию Университет изучает и проверяет на предмет наличия в ней фактов», — говорится в официальном ответе вуза.

При этом в КНУТК создали рабочую группу и попросили всех, кто столкнулся с домогательствами предоставить любую информацию на условиях анонимности.

На ситуацию отреагировал и министр культуры Александр Ткаченко. В комментарии под постом Богдана Панкрухина он заявил, что инициирует служебное расследование. «Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в сфере искусства. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечении к ответственности», — написал министр.

«Я бы хотел, чтобы Талашко больше не допускали к педагогической деятельности, как минимум. В идеале, чтобы на него начали писать заявления. Хочу, чтобы девушки нашли в себе силу и смелость заняться этим», — говорит Панкрухин.

Его постом заинтересовался юрист, пообещал помощь, мол, есть возможность привлечь актера к уголовной ответственности. «Мне бы хотелось добиться того, чтобы педагоги не смели переходить эту грань, за которой они могут травмировать студенток и абитуриенток просто потому, что им так захотелось», — заключил сценарист.

По материалам: «Сегодня», Facebook, «Украинская правда. Жизнь»