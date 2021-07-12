Контрабандист Владимир Степанович Дидух, он же Вова Морда, со своим ОПГ снова в деле большой таможни

Видать есть еще у Вовы Морды (Владимир Степанович Дидух) миссия на земле. И миссия эта — доказать народу, что нынешняя власть, предыдущая власть, позапредыдущая власть, все попередники и послидовники — такие же дураки или ворюги, каким была власть в период расцвета Вовы Морды. Впрочем! Кто сказал что это время кончилось?

Реформа на таможне? Слыхали о такой? Наверняка. Вот и мы слышали: много, пафосно, от Зеленского, обольстительно бурчащего из своих поганых сериалов… А по факту – чистый пиар. Спустя три года после громких заявлений о жесткой борьбе с контрабандой на таможнях Украины и показательных санкций СНБО мы видим, как Вова Морда возвращается к своим «кормушкам».

Владимир Дидух или Вова Морда: смэрековый бандюк

​Большой манипуляцией власти на деле выявилось и внесение в санкционный список матерого контрабандиста Владимира Дидуха (он же криминальный авторитет из лихих 90-х Вова Морда). Почему манипуляция? Потому что всем известно, что таможней руководит его зять и, в частности, именно он решает все кадровые вопросы, а также руководит контрабандными потоками. Такой себе «серый кардинал»… Итак, Вова Морда и члены его ОПГ снова в деле. Что известно?

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Вова Морда: что известно о львовском криминальном авторитете из девяностых

​Итак, Владимир Степанович Дидух, он же Вова Морда, родился в 1967-м году в селе Обильное Львовской области. По образованию – учился на специальности «Финансы и кредит». На старте 90-х он подался в Москву, где и заработал свой первый миллион. Как именно – вопрос интересный. Потом вернулся обратно на родину. Позиционирует себя товарищ, как «украинский бизнесмен». Ну, оно и логично, не важно, какими способами, главное, как можно больше сбить бабла. Чем и занимался в 90-е, сбивая дань с львовских предпринимателей. Также согласно данным милицейских хроник, группировка Морды организовала целый ряд убийство не только во Львове, но и в других областях нашей страны. Постепенно авторитет «перепрофилировался» и стал «порядочным» бизнесменом «по понятиям» и перебрался в столицу. Его бизнес был связан с энергетикой а также ж/д перевозками.

​Попытка застрелить Дидуха в 2004 году не удалась: правоохранителями было изъято около 20 гильз. Не удалась она и позже.

В первый день лета 2004-го года Вову Морду ранили в плечо при попытке застрелить, когда тот выходил из автомобиля. Тогда правоохранители изъяли около 20 гильз. По словам бывшего начальника УМВД Львовщины Богдана Шкарады, Владимир Дидух был активным помощником в ходе оранжевой революции.

​Покушение на Вову Морду в 2012-м и 48 миллионов для «Свободы»

​Весьма крутой поворот произошел в августе 2012-го, точнее прямо в день Независимости 24 числа. Кстати, примечательно, что в такие дни на улицах полно полиции, а тогда милиции, которая должна оберегать правопорядок на улицах города… Именно тогда на Морду было совершено резонансное покушение.

Угадайте, почему Вову Морду зовут Вовой Мордой

​Такое ощущение, что мы вернулись в лихие 90-е. По сути, его бы тогда порешали беспощадно, но полиции удалось предотвратить убийство.

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Тогда речь шла о вкладе Дидуха 48 000 000 баксов для развития ВО «Свобода»… Все подробности читайте в интервью самого Вовы Морды.

​В роли подозреваемого – не впервой!

​А в 2016-м Вова Морда (Владимир Дидух) был подозреваемым в заказном покушеннии на Богдана Копытко, главу наблюдательного совета “Львовский хладокомбинат”…

Не в первый раз подозреваемый Морда тычется мордой.

​Продолжать можно долго, еще больше подробностей о жизненном пути и становлении криминального авторитета Морды – читайте здесь. А мы не останавливаемся и двигаемся дальше.

​Кстати, за Дидухом (Мордой) числится два судебных дела, в которых он выступает ответчиком.

Не в первый раз Вова Морда числится и ответчиком.

​Согласно данным судебного реестра, Вова Морда числится в 7 документах, большинство которых – криминальные.

Владимир Дидух, он же Вова Морда — фигурант.

​Вова Морда снова возвращаются в кормушке

Итак, что мы видим по факту? Три года псевдореформы на таможне и популисткие санкции РНБО показали, что абсолютно ничего не поменялось. В целом, громкие санкционные списки оказались просто пафосным ходом дествующей власти. Да, что-то делалось для картинки, но в реальности, у руля мы видим все те же «морды». О чем это говорит? О том, что всё можно в нашей стране «порешать», было бы большое бабло. А вот бабло у Владимира Дидуха имеется и он не понаслышке знает, как его «добывать»…

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Ну, что ж, пройдемся по списку «славы» таможенной схематозной сетки.

​Нижников Илья – новый начальник Львовской таможни. Он же зять одиозного Дидуха. Согласно данным информационного ресурса ОпенДата в 2020-м году по сравнению с 2019-м в копилке Нижникова плюс одно авто. Из задекларированного за последний год: 6 квартир, 3 земельных участка, 3 автомобиля, доходы почти 900 тысяч гривен, а из наличности 22 тысячи баксов и почти 125 тысяч гривен.

Схемы Морды

​Журналист Юрий Николов в своем блоге отметил, что Илья Нижников связан с «группой Семочко». Ну, все логично, Юрий, работавший в СБУ столицы, и бывшие контрразведчики, неоднократно попадавшие в громкие коррупционные скандалы, сейчас встали у руля Государственной Таможенной службы. Одиозный Сергей Семочко весьма зажиточный товарищ. Так, согласно последней заполненной декларации в 2019-м году, одни только его официальные доходы составили более 3 миллионов гривен, а денежных активов в разных валютах: почти 18 миллионов гривен, почти 324 тысячи долларов, почти 560 тысяч евро. И это только из задекларированного… За кучу квартир и земельных участков мы вообще молчим.

Схемы Вовы Морды

Но вернемся к Нижникову. Не успел зять Дидуха (Владимир Дидух) занять новую должность на Львовской таможне, как уже делает новые назначения. Так, таможенный пост «Краковец» возглавляет Олег Баран, контрабандист «с опытом» и фигурант во многих криминалках, но при этом он продолжает «рулить» схематозными делами. Уж сколько фур он незаконно пытался пропустить через таможню – просто не счесть. И речь идет разнообразном товаре на миллионы гривен.

По данным декларации за прошлый год Баран получил доходов на сумму свыше 427 тысяч гривен, а денежных активов у него хранится только официально свыше 1 миллиона гривен. Товарищ владеет одной квартирой на 81 квадратных метров и двумя земельными участками, общей площадью почти 10,5 тысяч квадратных метров.

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​Еще одно действующее лицо из ОПГ Вовы Морды – Качмарский Владимир, возглавляющий оперотдел управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Львовской таможни. Смешно да не очень, когда контрабандисты борются с контрабандой… Интересные подробности о жизни Качмарского – смотрите в журналистском расследовании.

P.S.

Продолжать список «старых» кадров из ОПГ Вовы Морды (Владимира Дидуха) можно долго. Даже не так, это только малая доля фамилий… Перечень огромен, но суть одна: новая реформа на таможне привела к власти старые одиозные коррумпированные кадры с огромным опытом контрабанды за плечами. Несмотря на матерое криминальное прошлое, эти «морды» снова занимают руководящие позиции на таможнях по всей нашей стране. И это печально. Очень и очень грустно…

​Продолжение следует…