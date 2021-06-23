Загадочная смерть на Киевском море

На Троицу, 20 июня, на Киевском море произошла страшная трагедия. По непонятным причинам два надувных матраса с людьми перевернулись вдали от берега. В результате погибли три члена семьи из одного из сел Бучанского района.

Все случилось в районе села Лебедевка. В тот день здесь было много отдыхающих. Как сообщают в полиции Киевской области, надувные матрасы, на которых находились родители с детьми, отнесло от берега ветром на расстояние 50 м. Там они перевернулись.

По словам некоторых очевидцев, ветер якобы поднял высокие волны и они перевернули хлипкие плавательные средства.

«Мы приехали туда утром, уже было много народу. Море было спокойным, я не знаю, о каких волнах рассказывают. Там очень мелкое море, метров 400 нужно пройти, чтобы вода была по пояс», — возразила OBOZREVATEL одна из жительниц села Ирина.

Она рассказала об аварии неподалеку от пляжа, куда приехала полиция. Затем к ним подбежали люди и стали кричать, что тонет семья. «Мы подошли к тому месту. Был полный штиль! Как матрасы могло перевернуть, я даже не представляю. Уже вытащили младшую девочку [Марию] лет четырех. Ей делали искусственное дыхание, приехала скорая, увезла ее. Но, говорят, ребенка даже до больницы не успели довезти. А мама [Лина] была в шоке», — говорит женщина.

36-летнего отца Александра с 10-летней дочкой унесло дальше. Рядом не оказалось никакой лодки или катера, чтобы поплыть за ними. Уже позже на берегу нашли перевернутый надувной матрас, а водолазы продолжили искать тела.

На данный момент бабушке и маме передали только тело младшей девочки. Но они решили ждать, пока найдут тела Александра и старшей девочки, тогда и будут хоронить. Как сообщили в ГСЧС Киевской области, вечером 22 июня в районе села Козаровичи Вышгородского района из воды достали тело старшего ребенка.

Как рассказала местная жительница, выжившая Лина работала специалистом по маникюру: «Несколько лет назад, когда у нее родилась младшая дочь, она подрабатывала. Приходила на дом и делала маникюр».

В ГСЧС Киевской области еще раз напоминают, что нужно быть осторожными во время купания. Использовать такие плавсредства, как надувные матрасы, не рекомендуется. Они ненадежные.

По материалам: «Обозреватель»