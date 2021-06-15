«Отжимы» на таможне, нелегальный табачный завод и брат-чиновник: что скрывает замглавы ГТС Руслан Черкасский

Кадровая политика в Украине напоминает игру в дружеской компании одной и той же колодой карт. Сколько ее ни тасуй, в стопке остаются те же самые валеты, дамы, короли, тузы, хотя и попадают в руки каждый раз в разном составе. «Козырные» на время теряют свою силу, а при следующей раздаче (читай: смене власти) бывшие «битые» вновь могут оказаться «козырными».

Так, например, произошло с недавно назначенным на должность заместителя главы Государственной таможенной службы Русланом Черкасским, который еще 2006-2008 был первым заместителем Председателя Государственной таможенной службы Украины. Но со сменой руководиля оказался не у дел. «...Потом я переехал в Киев в департамент анализа и аудита. Это было уже после „революции“ („Оранжевой“ — Авт.). Сожалею, что в результате революции на ответственные должности стали назначать „по цветам“. Не то, чтобы я от такой политики пострадал — пострадавшим я ни в коей мере себя не считаю. А ушел я с должности в результате нормального, делового разговора с Валерием Хорошковским» — так он сам объяснял этот факт своей биографии.

Понятное дело, что потребители «никотиновых палочек», особенно из числа небогатых и нетребовательных, покупая в определенных торговых точках товар подешевле, не задумываются, почему цена импортной продукции там намного ниже, чем в остальных ларечках и магазинах. И, скорее всего, они не в курсе, что контрафактная табачная продукция поступает в торговую сеть из оккупированного Донецка. А, следовательно, часть доходов идет на поддержку оккупационного режима, а часть — организаторам коррупционной схемы по ту, оккупированную, и эту сторону Украины.

Ну ладно, бывшие заводские работяги — нынешние небогатые пенсионеры не усложняют себе жизнь размышлением Cuiprodest? Cui bono? — кому это выгодно, но есть же государственные мужи, которые не могут не замечать масштабов этой псевдопродукции на внутреннем рынке, и ее перемещение через восточные и западные границы. Даже с учетом, что пограничники, таможенники, сотрудники правоохранительных органов и прочие силовики выявляют и задерживают только малую часть товара, хотя и регулярно.

На слова «контрабанда сигарет в Украине» интернетовский поисковик выдает массу ссылок про задержания отечественных флибустьеров. Берем навскидку: «Мостиский районный суд Львовской области признал виновным и оштрафовал на 85 тыс. грн львовского предпринимателя, который приобрел незаконно изготовленные 37,5 тыс. пачек сигарет NZ Gold и хотел переправить контрабанду в Польшу» .

«Пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет из Украины в Румынию в пункте пропуска Порубное. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в субботу, 12 июня. Согласно документам, водитель, гражданин Украины, в автомобиле ДАФ перевозил «замороженную вишню». Но «під вишнею, під черешнею» обнаружили около 400 ящиков с табачными изделиями. «С начала года на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией выявлено контрабандных сигарет на сумму более 21 млн грн. Как уточняют в ГНСУ, всего с начала года было выявлено около 1000 ящиков табачных изделий».

Причем, знают об этом не только в самой Украине, но и за ее пределами. «С 2016 г. Украина остается крупнейшим источником поступления контрафактных и контрабандных табачных изделий из Восточной Европы в страны ЕС, — утверждают авторы материала, созданного при поддержке Университета Джорджа Мэйсона (г. Арлингтон, США) опубликованного во „Всероссийском криминологическом журнале“. — В период с 2013 по 2018 г. объем ввоза контрафактных и контрабандных сигарет в государства ЕС с территории Украины увеличился с 1,3 млрд до 4,2 млрд сигарет. В 2020 г. Государственная пограничная служба Украины изъяла более 4,2 млн пачек табачных изделий. Однако пограничники имеют дело только с верхушкой айсберга. Сравнение статистики изъятий с количеством украинских поддельных и контрабандных сигарет в ЕС показывает, что правоохранительными органами выявляется менее 2% незаконных грузов. Огромные прибыли, возникающие из-за разницы в цене на табачные изделия на Украине и в странах ЕС, выступают для преступников и коррумпированных чиновников сильным финансовым стимулом принимать участие в этом бизнесе».

Так что же, никто у нас с контрабандой не борется? Не только борются, но и намерены улучшить показатели этой борьбы!

«До конца этого года новое руководство Государственной таможенной службы планирует сформировать кадровую основу из профессиональных и честных таможенников и добиться расширения полномочий ГТСУ. ... И я уверен, что уже в 2022 году благодаря обновлению личного состава мы получим принципиально другие результаты по борьбе с контрабандой, поступлениям в бюджет и, конечно же, по уровню таможенных сервисов» — говорил заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский в интервью «Фактам» .

Тут стоит отметить, что Руслан Черкасский — один из основных участников контрабандных схем. О его назначении на должность есть основная версия. Так, после увольнения с Таможни Максима Нефедова несколько должностей в ведомстве решили продать. По информации СМИ, кресло замглавы Таможни досталось главе бюджетного комитета Верховной Рады, нардепу Юрию Аристову, который и посадил в него Руслана Черкасского. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что Аристов связан с импортом морепродуктов (тоже по большей мере контрабандным) и в Черкасском он видит человека, который умеет строить «схемы» и знает толк в налаживании контрабандных потоков.

В свою очередь, уже Черкасский привлек давних соратников для налаживания борьбы контрабандных потоков Евгения Погребняка и Михаила Товта. И как следствие, благодаря этим горе-борцам с контрабандой, Украина в очередной раз стала посмешищем для Европы. Через вверенную Погребняку Волынскую таможню (Ягодын) проходят якобы досмотренные грузовые автомобили, которые уже на своей границе задерживают польские таможенники с впечатляющей партией контрабандных, кто бы удивился, сигарет. Товт, точно также «попал» на своем Закарпатье с венграми. Это только малая часть реальной деятельности «команды Черкасского».

Ну и на закуску, Руслан Черкасский назначил своим замом небезызвестную донецкую схемщицу Женю Романчикову, по сути, его «вечный зам», ныне в.о. Киевской таможни, которая фактически ведет всю «рыбную» тему Аристова.

Сейчас же есть стойкое ощущение, что Руслан Черкасский, занимая высокую должность в Таможенной службе, играет одновременно на двое ворот. По данным, которые обнародовал экономический эксперт Александр Охрименко, близкие к Руслану Черкасскому люди подозреваются в торговле с оккупированными территориями, а сам он имеет общие интересы со скандальными игроками на табачном рынке. По этому поводу в СНБО и правоохранительные органы уже направлено соответствующее обращение.

А подробности сообщил на своей странице в Facebook Сергей Пархоменко — руководитель Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова: «В результате анализа данных реестров было обнаружено, что Руслан Черкасский обладает многомиллионным имуществом в Дубае и одну из своих квартир делит с Виталием Киро.

Историю дружбы и сотрудничества Черкасского и Киро еще в апреле нынешнего года поведал журналист Артем Фурманюк.

Оказывается, в начале 2000-х Виталий Киро работал в подакцизном отделе Донецкой таможни, руководил которым — правильно догадались, Руслан Черкасский. Может, они изначально и не планировали нарушать законы страны, но тут подвернулась оказия: однажды Черкасскому повезло завладеть оборудованием для изготовления сигарет, которое нелегально попало в один из украинских портов, в объемах, достаточных для открытия собственного производства. Его, как и полагается, уничтожили — но только по бумагам.

«Черкасский, как лицо, имевшее больший вес среди чиновников в погонах, остался работать в таможенной службе. Это давало возможность использовать служебное положение для организации бесперебойных поставок сырья на будущую фабрику, а также коридоров для прохождения готового контрафакта мимо таможенных постов со странами Евросоюза. Киро же пришлось уволиться и начать формировать команду из особо доверенных лиц. Параллельно с этим в 2004 году была зарегистрирована фирма ООО „Донбасс“, — поясняет журналист разделение функций друзьями-подельниками. — Схемы поставок сопутствующих расходных материалов и сырья для производства сигарет Черкасский и Киро изучили за годы работы в таможне, что позволило быстро организовать работу. Зная изнутри, как работают правоохранительные органы, для прикрытия фирм-поставщиков новоиспеченный бизнес-тандем организовал поступления сырья через так называемые „прокладки“, зарегистрированные в офшорах. Прибывший в Украину груз (табак, ободковую бумагу, фильтропалочки, фольгу и прочее, включая поддельные акцизные марки) контролировал Черкасский, не забывая также о своих сослуживцах».

Утверждается также, что главный донецкий таможенник поддерживал нужных коллег благодарностями в конвертах, наводил на контейнеры-«нарушители», а когда за их раскрытие уже отчитывались, присваивал «уничтоженный» контрабандный товар. Свое предприятие они умело скрывали в тени и на территории донецкого криминалитета, а оказавшись разоблаченными ими, по сути, «перешли под их крыло». Решение, якобы, принял сам Киро, а отодвинутый Черкасский даже заимел на него зуб. Но дружба, видимо, не прервалась, потому что приобретенная (среди прочих покупок) в сентябре 2008 года на условиях 50/50 квартира в Объединенных Арабских Эмиратах по-прежнему остается в совместном пользовании бизнес-партнеров. Кстати, информацию по поводу «табачной империи» Киро легко можно отыскать в интернете.

Но это лишь один момент, намекающий руководителям СБУ, СНБО и НАБУ, что неплохо бы пристальнее познакомиться с прошлой и настоящей деятельностью Руслана Черкасского.

Кровных родственников, как известно, не выбирают. Имеется родной брат и у Руслана Анатольевича.

Как следует из письма Центра внешнеполитический исследований ОПАД на имя Главы СБУ Ивана Баканова, "Черкасский Руслан Анатольевич живет в частном доме, который официально принадлежит Черкасскому Валерию Анатольевичу, вероятно брату чиновника. Нами выявлено, что лицо по фамилии Черкасский Валерий Анатольевич ведет незаконную деятельность на оккупированных территориях, фактически финансируя террористическую деятельность. Он как физическое лицо-предприниматель с регистрацией в Донецке, занимается закупкой товаров из РФ. Также Черкасскому Валерию Анатолиевичу 26 апреля 2017 года выдано так называемое «служебное удостоверение Государственного комитета водного и рыбного хозяйства «Донецкой Народной Республики»:

В связи с этим главу СБУ просят исследовать деятельность заместителя главы Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского на предмет финансирования терроризма.