В 2023 году католичество расколется. На либералов и консерваторов

Конфликт между либералами и консерваторами поставил РКЦ на порог раскола, который может произойти уже в 2023 г. Почему раскол реален, и как он отразится на Православии?

Так называемый «синодальный путь» РКЦ, очередной этап которого должен завершиться в 2023 г., может расколоть католичество. Что это за «путь», и почему он угрожает единству латинян? А главное — как это может сказаться на Православии?

Что такое Синод епископов в католичестве?

Синод епископов был учрежден папой Павлом VI 15 сентября 1965 г. в соответствии с декретом Второго Ватиканского собора о служении епископов Christus Dominus. Здесь необходимо заметить следующее:

Во-первых, Второй Ватиканский собор провозгласил политику aggiornamento (обновление, приспособление к действительности), согласно которой католичество вступило в эпоху реформ и открытости для внешнего мира. Кроме всего прочего, этот Собор открыл двери на пути экуменизма Ватикана с Православием, протестантизмом и другими религиями.

А во-вторых, папа Павел VI был активным сторонником экуменизма. Именно он ввел в оборот фразеологизм «церкви-сестры» (возможно, отсюда растут корни фразеологизма «церковь-мать», который сейчас активно эксплуатирует Фанар). В 1964 г. Павел VI вместе с таким же активным экуменистом со стороны Православия, патриархом Константинопольским Афинагором сняли взаимные анафемы 1054 г., от которых исторически отсчитывается отпадение католичества от Церкви.

Таким образом, учреждение Синода епископов в католичестве кроме решения собственных внутренних проблем служило также сближению католичества и Православия, поскольку напоминало, по крайней мере внешне, соборность в Православии. Конечно, Синод епископов в католичестве — это не Собор епископов в Православных Церквях. Он играет всего лишь совещательную роль при римском понтифике. Но, как и любой другой совещательный орган, может формировать или формулировать общественное мнение и оказывать влияние на принятие решений. Существует обычный специальный или чрезвычайный порядок созыва Синода. В обычном порядке Синод епископов собирается раз в три года. Римский папа на нем председательствует, определяет повестку дня, созывает и распускает его, а также утверждает (или не утверждает) его решения. Синод изначально задумывался как площадка для общения католических епископов, для обмена опытом и информацией, обсуждения насущных вопросов, а также совместного поиска решения проблем.

Особенностью Синода как органа управления католической церковью является то, что он подчиняется непосредственно римскому папе, и на него не распространяется влияние римской курии со всеми ее конгрегациями.

В чем необычность Синода, запланированного на 2023 г.?

Необычность его в том, что первые в истории Синод будет проходить в три этапа или на трех уровнях: поместном, континентальном (региональном) и центральном. Как сообщает официальный сайт Ватикана, такая «децентрализация» отобразит желание папы Франциска, чтобы «синодальный путь» был совместным путем «мирян, пастырей и Епископа Рима». Ватикан называет этапы «синодального пути»: «епархиальным, континентальным и вселенским». В документе Генерального секретариата Синода об этом говорится так: «Целостный соборный процесс будет реализован подлинным образом лишь в том случае, если в него будут вовлечены поместные Церкви. Подлинное участие поместных Церквей сможет осуществиться лишь в том случае, если будут также задействованы промежуточные органы соборности, то есть синоды Восточных Католических Церквей, советы и ассамблеи Церквей sui iuris и епископские конференции на уровне стран, регионов и континентов». Здесь необходимо заметить, что понятие «поместной» церкви в католичестве существенно отличается от того, что существует в Православии. В католичестве это не автокефальная (самоуправляемая) церковь, а структура, действующая на территории определенной страны или группы стран, и не имеющая той самостоятельности, которая есть у Православных Поместных Церквей.

Первый епархиальный этап должен начаться в октябре 2021 г. На нем Генеральный секретариат Синода направит некую анкету-путеводитель с предложениями в каждую епархию католической церкви, а также в «департаменты Римской Курии, союзы настоятелей и главных настоятелей, союзы или федерации богопосвященной жизни, в международные движения мирян, университеты или на богословские факультеты». Епархии и все означенные структуры должны будут сформулировать свои предложения и передать их своим епископам или иным руководителям. Епископы должны будут суммировать все эти предложения, составить некий итоговый документ и направить его в Генеральный секретариат Синода. Секретариат в свою очередь составит свой итоговый документ, так называемый первый, опубликует его в сентябре 2022 г. и разошлет его в поместные церкви.

Второй, континентальный этап продлится с сентября 2022 г. по март 2023 г. и будет состоять в обсуждении «первого Instrumentum laboris» на уровне поместных церквей и выработке по отношению к нему позиции той или иной поместной церкви, а также замечаний, изменений и дополнений. Все это в документальной форме должно к марту 2023 г. быть направлено в Генеральный секретариат, который на основании полученных документов должен составить «второй Instrumentum laboris» и опубликовать его в июне 2023 г.

Третий, «вселенский» этап будет состоять в проведении в октябре 2023 года в Риме Синода епископов РКЦ и принятии на нем соответствующих решений, которые подлежат утверждению понтификом.

Почему существует опасность раскола?

Опасность заключается в том, что разные части католического мира (назовем это так) подходят к предстоящему Синоду епископов с диаметрально противоположными позициями по вопросу, который не допускает компромиссов или каких-либо полутонов. Это вопрос о признании ЛГБТ. Существуют, конечно, разногласия и по другим вопросам: женского священства, отмены целибата и так далее. Но все-таки признание ЛГБТ и «благословение» гей-браков — это тот вопрос, который уже сейчас раскалывает католическую церковь на два враждующих лагеря. «Конкуренцию» проблеме признания ЛГБТ может составить только вопрос о легализации абортов, но все-таки он еще не настолько раскручен в общественном мнении, чтобы потенциально угрожать столь серьезными последствиями.

Самыми ярыми и последовательными сторонниками признания содомитов являются епископы Германии, но, конечно же, не только они одни.

Например, бывший глава Епископской конференции Германии архиепископ Рейнхард Маркс многократно говорил о том, что Ватикан должен поменять свое отношение к гей-бракам, а в 2018 г. заявил, что католические священники должны давать «благословение» однополым парам. Его политику продолжил нынешний глава германской Епископской конференции Георг Бетцинг. «Многие страдают от того, что их отношения не полностью признаны церковью, например, потому что они разводятся повторно или живут в однополых отношениях», — заявил Бетцинг в мае 2020 г. и добавил, что вопрос признания содомитов включен в «синодальный путь». «Мы, епископы, выбрали Синодальный путь и идем по нему», — сказал он.

А вот весьма характерное высказывание на тему ЛГБТ главы католической епархии Дрезден-Мейсена епископа Хайнриха Тиммереверса в марте 2020 г.: «Несколько месяцев назад я встретился с геями и лесбиянками в Дрездене. Это был круглый стол. И услышал от них, как им, христианам, нелегко приходится бороться за признание своих прав в обществе. У многих из них непростая жизненная ситуация, но они пытаются ее наладить. Я увидел и услышал очень сильные свидетельства веры, а также узнал не только о честной внутренней борьбе некоторых из них с самими собой, но и об их стремлениях улучшить положение гомосексуальных и трансгендерных людей в нашем обществе и в наших христианских религиозных общинах. Меня очень тронуло то, что я там услышал и увидел. И самое главное, я почувствовал и понял, что эти люди очень преданы христианству».

Сам папа Франциск является давним симпатиком представителей ЛГБТ. Еще в 2013 г., сразу после вступления на престол, он заявил: «Если это (гомосексуализм — Ред.) — состояние человека, но он имеет добрую волю и ищет Бога — кто мы такие, чтобы судить?» А в 2018 г. папа принял в Ватикане открытого гомосексуалиста Хуана Карлоса Круза и, как утверждает телеканал CNN, сказал ему по поводу его сексуальной ориентации следующее: «Ты знаешь, Хуан Карлос, это не имеет значения. Бог создал тебя таким, Бог любит тебя таким. Папа любит тебя таким, и ты должен любить себя и не обращать внимания на то, что говорят люди». В октябре 2020 г. папа открыто призвал узаконить однополые союзы в правовом поле государств.

Но 15 марта 2021 г. Конгрегация доктрины веры Ватикана приняла решение, согласно которому не разрешается давать благословение «отношениям или даже стабильным партнерствам, предполагающим сексуальную практику вне брака» между мужчиной и женщиной. Гей-браки не могут «стать объектом церковного благословения», потому что не согласуются с замыслом Творца. Несмотря на то, что это решение подписал в том числе и папа Франциск, поползли упорные слухи о том, что в этом вопросе Конгрегация доктрины веры пошла против мнения понтифика.

Реакция на это решение с полной очевидностью обнажила полярность позиций в католичестве по вопросу ЛГБТ. Католические либералы решительно и демонстративно его отвергли. В Австрии католическая группа «Пасторская инициатива», состоящая из 350 членов, провозгласила так называемый «Призыв к неповиновению 2.0», в котором категорически заявила: «Мы продолжим благословлять однополые пары!». В Германии уже более 2600 клириков и прихожан поставили свои подписи под требованием разрешить благословение гей-браков, а глава Епископской конференции Георг Бетцинг заявил, что Ватикан «закрывается от прогресса», и что «пастырская практика» будет игнорировать запрет благословлять ЛГБТ-союзы. Епископ Эссена Франц-Йозеф Овербек заявил, что он «продолжит сопровождать всех людей, находящихся на его пастырском попечении, если они попросят об этом, независимо от жизненной ситуации». Викарий епархии Трира Ульрих фон Плеттенберг назвал решение Конгрегации таким, что «вселяет непонимание и даже ужас» и заявил, что «ущерб, нанесенный этим новым римским вмешательством, огромен».

В США набирает обороты присоединение к заявлению о поддержке ЛГБТ. Уже более 14 католических епископов Америки, среди которых один кардинал, а также более 150 религиозных организаций, школ и приходов присоединились к этому заявлению. В этом заявлении в частности говорится: «Мы пользуемся этой возможностью, чтобы сказать нашим друзьям ЛГБТ, особенно молодежи, что мы поддерживаем вас и выступаем против любой формы насилия, запугивания или преследования, направленного против вас. Прежде всего, знайте, что Бог создал вас, Бог любит вас, и Бог на вашей стороне».

В то же время далеко не все католики согласны с такой позицией. Еще когда папа Франциск высказался в поддержку узаконивания гей-браков, автор американского католического издания National Catholic Register Эдвард Пентин написал, что «это может стать последней каплей для тех католиков, кто был все более недоволен позицией папы, которую можно интерпретировать по-разному. Те, кто ходят в церковь и серьезно относятся к своей вере, возмущены этими словами. Им сложно поверить, что папа говорит слова, прямо подрывающие церковное учение».

В Германии в ответ на заявления Георга Бетцинга и других епископов в поддержку ЛГБТ представители издания для приходских католических священников «CommunioVeritatis.de» опубликовали 13 мая 2021 г. обращение, в котором обвинили Бетцинга и сочувствующих ему епископов в ереси. Они выразили свое несогласие с легализацией содомии, которая продвигается в рамках «Синодального пути», и заявили, что епископы-сторонники ЛГБТ «ведут церковь в ад». «Вы делаете работу волков. Вы разрываете Тело Христово, пренебрегая Словом Божьим и фальсифицируя учение Его Церкви», — говорилось в обращении.

Католическая организация «Christen AfD-Nord» потребовала от епископа Мюнстера Феликса Генна прекратить ЛГБТ-пропаганду в частной католической школе Ludgerus. В соответствующем заявлении было сказано: «Ученики и родители вводятся в заблуждение преподавательским составом, утверждающим, что гендерная и связанная с ней ЛГБТ-идеология совместима с христианским образом человека и верой Церкви». Представители «Christen AfD-Nord» потребовали «ради блага наших детей повернуть назад и оставить путь погибели, <...> и изгнать педофильскую „педагогику сексуального разнообразия“ из католических школ».

Можно также вспомнить, как целый ряд католических организаций Италии, Франции и США, а также иерархов протестовали, когда в этих странах светские власти принимали законы о легализации гей-браков.

Здесь необходимо отметить, что голоса сторонников традиционной католической точки зрения на содомию звучат гораздо тише, чем сторонников реформы учения в этом вопросе. Объясняется это не тем, что консерваторы уступают по численности либералам, а тем, что либералы значительно более «визгливы», а также, что СМИ гораздо более благосклонно относятся к сторонникам ЛГБТ и более активно транслируют их позицию в массы.

Почему именно 2023 г.?

Не следует забывать, что повестку дня заседаний Синода формирует понтифик, и далеко не факт, что папа Франциск вынесет вопрос отношения католичества к ЛГБТ именно на Синод 2023 г. Этот вопрос может быть вынесен на специальное заседание Синода немного раньше или немного позже 2023 г. или же может быть не вынесен вообще. Но с одной стороны, Синод 2023 г. очень удобен для реализации желания главы Ватикана сделать что-то существенное для улучшения жизни содомитов. О том, что такое желание существует, говорят неоднократные заявления и действия папы Франциска.

Но в то же время папа не может не считаться и с позицией сторонников традиционных ценностей в католической церкви и в частности в Конгрегации доктрины веры. Таких сторонников еще достаточно, и они занимают много ответственных постов в административной структуре Ватикана, несмотря на то, что папа Франциск проводит последовательную политику их замещения верными себе людьми из либерального лагеря. И здесь необходимо вспомнить, что Синод епископов никак не подчиняется Римской курии с ее конгрегациями, и папа может использовать этот орган для продавливания своих планов. Кроме того, новшество в порядке подготовки Синода, а именно увеличение роли так называемых поместных католических церквей, позволяет папе и иным сторонникам ЛГБТ надеяться, что мнение сторонников ЛГБТ на Синоде окажется больше, или же их голос будет звучать громче.

С другой стороны, та непримиримость с которой сторонники и противники признания ЛГБТ Ватиканом выступают друг против друга, дает основание опасаться, что их столкновение на Синоде 2023 года или каком-либо другом может привести к возникновению у католиков самого настоящего раскола. А католическая церковь имеет богатый исторический опыт расколов. Историки насчитывают более 40 антипап только в Средневековье. Эти антипапы представляли порой очень значительные части римской церкви и считали сами себя настоящими папами, а своих противников, соответственно, с приставкой «анти». Кто из них признавался историей папой, а кто антипапой, в конечном итоге решала победа (порой даже военная) одного из них, а не церковные каноны, закон справедливости или личная святость. Например, одним из первых антипап считается святой Ипполит Римский, святитель и мученик, автор известнейших трактатов: «О Христе и антихристе», «Обличение всех ересей» и других.

В одном только XX веке насчитывается целых семь антипап, которые, конечно, далеко не имели такого влияния, как средневековые антипапы.

Поэтому, как ни маловероятным может кому-то показаться сценарий раскола католической церкви по вопросу ЛГБТ, такая возможность реально существует, и самым «благоприятным» моментом для этого нужно признать именно 2023 г.

При чем тут Православие?

Возможный раскол католичества окажет самое непосредственное влияние на Православную Церковь. К сожалению, в Православии уже существует раскол или, если выражаться более дипломатично, разделение. Поместные Церкви разделились по вопросу признания или не признания Православной церкви Украины (ПЦУ), а если смотреть еще глубже — то и по вопросу признания или не признания за Константинопольским патриархатом верховенства над всем Православием. В некоторых Поместных Церквях, признавших ПЦУ, существуют архиереи, которые категорически с этим несогласны, т.е. можно говорить также и о расколе внутри этих Церквей. Конечно, есть надежда, что существующий раскол будет благополучно уврачеван, но есть также и основания предполагать, что все будет как раз наоборот: Фанар уже не откажется от своих заблуждений, а большинство Поместных Церквей не согласится эти заблуждения принять. В конце концов, вопрос — кто есть непосредственный глава Церкви, Господь Иисус Христос или Константинопольский патриарх — также не терпит компромиссов, как и вопрос о церковном «благословении» содомитов на «брак».

Однако лояльность к Константинопольскому патриархату и признание его главенства распространяется не только на украинский вопрос, а вообще на все действия и всю политику Фанара, которая включает в себя также и мощное стремление к объединению с римо-католической церковью. А те Поместные Церкви или архиереи, которые не согласны изменить православное учение о Церкви и признать исключительные полномочия Фанара, в большинстве своем оказываются и главными противниками экуменизма и сближения с латинянами.

Таким образом, расколы (как реальный в Православии, так и потенциальный в католичестве) способствуют возникновению православной и католической групп, которые уже не будут иметь внутренних оппонентов в вопросе объединения. Эти оппоненты останутся по другую сторону раскола. Иными словами, симпатики ЛГБТ в католичестве и симпатики Фанара в Православии смогут объединиться в одну религиозную организацию и провозгласить себя «истинной церковью».

Остается прояснить вопрос — каким образом такие Поместные Церкви, как Элладская, Кипрская, Александрийская, имевшие в недавнем прошлом репутацию столпов Православия, согласятся на объединение с той частью римо-католической церкви, которая признает содомитов и «благословляет» их «браки»? Здесь нужно учитывать вот что: и идеология признания ЛГБТ, и идеология признания главенства Фанара (в форме признания ПЦУ) — это идеологии, которые не выросли из недр собственно церковной жизни, а были привнесены туда из мира большой политики. Иными словами, сильные мира сего инициировали как поддержку ЛГБТ значительной частью католических клириков, так и поддержку проекта ПЦУ среди Православных Церквей. Вспомним, что экс-Госсекретарь США Майк Помпео прямым текстом об этом заявил в своем Тwitter-аккаунте: «Я позаботился о том, чтобы США поддержали международное признание православной церкви Украины...».

Эпилог

Раздумывая о довольно мрачных перспективах, описанных выше, так и хочется воскликнуть: «Да не будет! Пусть все остается по-прежнему, пусть Православие снова станет единым, а католичество пуст себе живет своей жизнью и нас не трогает». Возможно, так и будет, но, возможно, нам придется пережить серьезное испытание собственной веры, собственной верности Евангелию. Ведь учение Иисуса Христа очень явно противоречит современному мейнстриму, с его признанием ЛГБТ, гендерной идеологией и так далее. За этим мейнстримом стоят власть и деньги, общественное мнение и государственные законы. В этом случае полезно вспомнить, как Господа Иисуса Христа израненного, униженного и отвергнутого народом, вели на позорную казнь. Против него также было все: сила, власть, деньги, общественное мнение... Но идти нужно именно за Ним.

По материалам СПЖ