Сатанизм на Евровидении 2021

Главный песенный конкурс Европы с годами все больше превращается в площадку для проповеди откровенно антихристианских и даже сатанинских взглядов. Печально, но факт.

Каждый год в одном из городов Европы проходит песенный конкурс — «Евровидение». И каждый год мы с вами все больше убеждаемся в том, что «Евровидение» — это не про пение и не про искусство. «Евровидение» — это про то, чем живет современная Европа, и чем она будет жить в ближайшем будущем. В пользу этого явно говорит еще и то, что с каждым годом акценты на этом шоу все больше смещаются в сторону религии и веры. Причем, религиозность эта — со знаком минус. Другими словами, популярный песенный конкурс превращается в сцену для пропаганды моральных извращений и сатанизма. У вас есть сомнения на этот счет? Давайте разбираться.

Площадка для пропаганды сатанизма

Телевизионный конкурс «Евровидение», начиная с 1956-го года, проходит ежегодно и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. Львиную долю зрителей, безусловно, составляет молодежь. То есть, люди, у которых еще только формируется собственный взгляд на жизнь, и на которых можно существенно повлиять в области формировании этих самых взглядов. Каким образом? Очень просто: дать яркий пример для подражания. Молодые люди, в силу возрастных особенностей, всегда ищут тех, на кого они хотят быть похожими, кому хотят подражать.

Понятно, что искусственное создание «кумиров» для молодежи требует многих усилий и больших денег. Еще больше нужно работать для того, чтобы эти «кумиры» оставались «кумирами». В этом смысле создать площадку, пропагандирующую нужные образы и смыслы, и ждать, когда они принесут свои плоды — прекрасное решение для желающих запустить в массы свои идеи.

«Евровидение» отлично подходит для этой цели. Здесь есть все нужное: огромная зрительская аудитория, достаточная популярность самого конкурса, большое количество молодых людей. Какие же идеи продвигает сегодня «Евровидение»? Многое можно понять, если посмотреть на участников конкурса, а особенно — на его победителей. Победители — это те, кого жюри и зрители посчитали лучшими. Посмотрим же, кто у нас считается лучшим.

Конкурс фриков и извращенцев

С начала 2000-х годов главный песенный конкурс Европы все больше напоминает конкурс фриков и извращенцев с постепенным креном в сторону сатанизма. Так, в 2002 г. от Словении выступило вокальное трио «Sestre» («Сестры»), состоящее из трансвеститов в костюмах стюардесс. В финале они заняли незначительное 13 место. Однако после конкурса в словенских СМИ написали: «Возможно, благодаря „Сестрам“ нашей стране будет уделено чуть больше внимания на международном конкурсе». Не совсем обычный способ заявить о себе, не находите?

В 2006-м году весь здравомыслящий мир был шокирован выступлением финской англоязычной хард-рок-группы Lordi, которые вышли на сцену в масках и костюмах монстров, исполнив песню «Hard Rock Hallelujah» («Тяжелый рок Аллилуйя»). В самой Финляндии группу считали сатанинской, однако, несмотря на это, именно Lordi взяли первый приз «Евровидения». Случилось это в православной Греции.

Нельзя не вспомнить и участие в 2007 году в главном песенном конкурсе Европы «нашей» Верки Сердючки. Андрей Данилко, выступающий в образе женщины с огромной грудью в блестящем наряде и со звездой на голове, утверждал, что относится к своему участию в конкурсе с юмором и едет только «развлечь» публику. Но публика приняла его образ совершенно серьезно и «развлеклась» настолько сильно, что травести-артист (а его образ европейская публикая посчитала именно таким) едва не победил на «Евровидении», заняв второе место.

Дальше — больше. В 2008 году на сцене песенного конкурса появляется уже даже не человек, а кукольный «Индюк Дастин» с песней «Irelande douze pointe» («Двенадцать баллов Ирландии»). Правда, дальше полуфинала он не прошел.

«Евровидение» продолжает свой дрейф в сторону извращенцев, и в 2014 году победителем конкурса становится бородатая «женщина» — австриец Томас Нойвирт, выбравший себе сценическое имя Кончита Вурст. Он выступил с песней, имеющей достаточно прозрачный религиозный подтекст — «Rise Like a Phoenix» («Восстану словно Феникс»). Правда, в устах извращенца этот подтекст приобрел весьма кощунственный оттенок.

«В моем доме нет Бога...»

И вот в 2021 году победителем европейского песенного конкурса становится итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni. Многие ценители музыки вздохнули облегченно: наконец-то победу получил «старый добрый рок», кроме того, солист Maneskin — чуть ли не единственный гетеросексуал на «Евровидении» (правда, внешний вид артиста заставляет засомневаться в этом). Однако не все так просто.

Без сомнения можно говорить о том, что «Евровидение-2021» проходило по какому-то дьявольскому сценарию. Так, открывался конкурс в черно-красных тонах, а первой прозвучавшей песней стала композиция исполнительницы из Кипра Элены Цагрину под названием «El Diablo», «Дьявол». Против этой песни активно выступали Синод Кипрской Православной Церкви, отдельные архиереи и священники Кипра, миряне и просто все те, кто считает себя верующим в Бога человеком. Но «El Diablo» с конкурса не сняли.

И неудивительно — песня Цагрину с явными аллюзиями к сатане и темным силам была не единственной. Например, финны представили композицию «Темная сторона», Норвегия — «Падший ангел», Великобритания — «Угольки», албанцы — «Карма», нидерландцы пели о «Рождении Новой Эры» («Birth Of A New Age»).

Ну, а победила уже упоминаемая песня «Zitti E Buoni» («Тихие и смирные»). Казалось бы, самое нормальное название, да? И при чем тут сатанизм? Судите сами. Вот выдержка из текста «Zitti E Buoni»:

«В моем доме нет Бога,

Но если ты уловишь чувство времени,

То воскреснешь из своего забвения.

И нет ветра, способного остановить

Естественную силу

С правильной точки зрения.

Ты чувствуешь трепет ветра,

С восковыми крыльями на спине

Я буду искать этой высоты.

Если хочешь остановить меня, попробуй еще,

Попробуй обезглавить меня, потому что

Я не в своем уме, но не такой, как они,

И ты не в своем уме, но не такая, как они,

Мы не в своем уме, но не такие, как они».

Тебе, Бога, хвалим?

Шестьдесят лет назад организаторы конкурса решили гимном «Евровидения» сделать старинный христианский гимн «Te Deum» (от первых слов с латинского — «Te Deum laudamus»), музыку к которому написал композитор 17-го столетия Марк-Антуан Шарпантье. Среди православных христиан этот гимн более известнен под названием «Тебя, Бога, хвалим». Автором его по преданию считается святитель Амвросий Медиоланский.

Вот постепенная трансформация «Te Deum» от первого дня «Евровидения» до современного звучания:

Интересно, что гимн «Te Deum» — это первое, что слышит герой «Божественной комедии» Данте, когда перед ним распахивается дверь Чистилища (некое подобие ада в католицизме, не имеющее вечной протяженности):

«Я поднял взор, когда она взгремела,

И услыхал, как сквозь отрадный гуд

Далекое Te Deum долетело.

И точно то же получалось тут,

Что слышали мы все неоднократно,

Когда стоят и под орган поют,

И пение то внятно, то невнятно».

Случайно ли, что основатели «Евровидения» выбрали в качестве гимна именно «Te Deum»? Если посмотреть на то, во что превратился песенный конкурс сегодня, то вывод однозначен — нет, не случайно. По сути, «Евровидение» — это уже некое предощущение ада, пред-видение того, что ждет за гробом грешников. Постепенно из шоу трансвеститов, извращенцев и представителей ЛГБТ-сообщества этот конкурс скатывается к откровенному, неприкрытому сатанизму.

Планка «Евровидения» падает все ниже. Там уже давно никто не открывает новых имен в музыкальном мире, там выигрывают не те, кто поют, а те, кто соответствуют мейнстриму. И очень печально, что этот мейнстрим сегодня не просто атеистический и секулярный, а откровенно антихристианский и даже сатанинский.

«В моем доме нет Бога...» поет солист группы-победителя «Евровидения-2021». И действительно, если взглянуть на него, а также на большинство участников этого конкурса, то становится понятным, что в их доме Бога нет. Но что, если этот дом, о котором он поет — это вся Европа? Есть ли в ней еще место для Бога?

Или... итальянский артист прав?

По матариалам СПЖ