Куда ведет человечество Билл Гейтс?

Имя американского миллиардера Билла Гейтса мелькает в СМИ каждый день. Чаще, чем английской королевы и также часто как американского президента. Причем известность Билла Гейтса имеет сильный отпечаток скандальности.

Прославился он и своими откровениями о целесообразности сдерживания роста народонаселения на планете, и своей «благотворительной» деятельностью по линии Фонда Билла и Линды Гейтс (в частности, выявлены связи указанного фонда с Big Pharma), и призывами провести тотальную вакцинацию на планете, и намеками на целесообразность тотальной «идентификации» всех людей на планете (с использованием нано-чипов) и т.д.

Увлечения и приоритеты «благотворительной» деятельности миллиардера периодически меняются и «корректируются». Еще год назад Билл Гейтс возопил, что нет страшнее «зверя» на планете, чем COVID-19. А уже в конце прошлого года он стал делать заявления, что, оказывается, есть еще два «зверя» более страшных, чем COVID-19: катастрофа климатического потепления и биотерроризм.

Последние полгода Билл Гейтс сосредоточил все свое внимание на звере под названием «климатическая катастрофа» (другие названия — «парниковый эффект», «глобальное потепление» и т.п.). Если проследить его выступления последних месяцев, то климату он стал уделять внимание примерно столько же, сколько теме COVID-19 и связанной с ней темой поголовной вакцинации населения. А завтра, я уверен, климат уверенно выйдет на первое место. Впрочем, я не исключаю, что в какой-то момент времени наш «непредсказуемый» герой может переключиться на тему биотерроризма (пока он ее лишь обозначил).

Если взглянуть на тему климата, то мы увидим, что в мире сложился дружный хор, который исполняет песню под названием «Климатическая катастрофа». В хоре такие «профессионалы», как президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб, английский принц Чарльз, президент Коалиции за инклюзивный капитализм госпожа Линн де Ротшильд, папа Римский Франциск, нынешний президент США Джо Байден и другие.

Можно предположить, что есть некий закулисный импресарио, который собирает хор и организует его публичные выступления. И в прошлом году он позвал американского миллиардера присоединиться к «творческому коллективу».

Легкий на подъем Билл Гейтс согласился и начал с энтузиазмом исполнять отведенную ему роль. Выход нашего героя на климатическую сцену произошел где-то в конце прошлого лета. На его персональном сайте 4 августа 2020 появился года материал с многозначительным заголовком:

«COVID-19 is awful. Climate change could be worse. But there are lessons from the current crisis that should guide our response to the next one» (COVID-19 — ужасно. Но изменение климата может быть еще хуже. Текущий кризис преподает уроки, которые помогут нам подготовить решения, когда мы столкнемся со следующим).

В октябре Билл Гейтс объявил о том, что готовит книгу по климатическим изменениям на планете. А в феврале этого года книга вышла. Ее название «How to Avoid a Climate Disaster» (Как избежать климатической катастрофы). Книга сейчас всячески «раскручивается» в США и ее издания готовятся в других странах.

Билл Гейтс пишет, что он, оказывается, уже несколько лет изучал проблему климатических изменений. Мол, долго собирался с мыслями и лишь сейчас почувствовал необходимость поделиться с читателями своими размышлениями и предложить пути решения проблемы. Процитирую фрагмент из книги:

«За несколько лет я убедился в трёх вещах: чтобы избежать климатической катастрофы, мы должны свести к нулю выбросы парниковых газов; нам необходимо быстрее и эффективнее развёртывать уже имеющиеся у нас инструменты, такие как солнечная и ветровая энергия; и нам необходимо создавать и внедрять прорывные технологии, которые помогут нам завершить оставшуюся часть пути. Аргументы в пользу нуля были и остаются твёрдыми. Постановка цели только сократить выбросы, но не устранить их не поможет. Единственная разумная цель — ноль».

Большинство серьезных ученых считают, что рассуждения о потеплении климата в результате выброса парниковых газов — не более, чем гипотеза. Впрочем, некоторые высказываются еще более определенно: это фейк.

Что касается сторонников теории «парникового эффекта», то среди них есть люди с разными позициями. Одни полагают, что для предотвращения климатической катастрофы достаточно «заморозить» выбросы парниковых газов на нынешнем уровне. Другие считают, что необходимо снижение общего объёма выбросов до безопасного уровня. А есть «нулевики», которые требуют полной ликвидации эмиссии парниковых газов («карбоновое обнуление») и как можно быстрее. Билл Гейтс — «нулевик», или «климатический радикал».

Впрочем, в упомянутом выше «хоре» все его участники — «климатические радикалы», они поют по одним нотам. Весь сборник нот для данного хора называется «The Great Reset», что в переводе означает «Великая перезагрузка». Это глобальный проект революционного переустройства мира в интересах той самой закулисы, которая собрала «хор».

В российских СМИ иногда дается другой перевод названия проекта «The Great Reset»: «Великое обнуление». «Карбоновое обнуление» — часть, или этап проекта «Великое обнуление», нацеленного на ликвидацию нынешней материально-технической базы мировой экономики, «зачистку» планеты от миллиардов «лишних» людей, а рынков — от малого и среднего бизнеса.

Теперь дня не проходит, чтобы Билл Гейтс не сделал какого-нибудь высказывания о климате. Вот, например, 20 марта Гейтс участвовал в дискуссии на платформе Reddit. Один из участников онлайн встречи поинтересовался у Гейтса, какой совет тот мог бы дать девятнадцатилетнему человеку. Ответ был следующим: «Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата».

Я не психолог, но у меня создается впечатление, что у Гейтса климат превратился в навязчивую идею и фобию. На любое событие и явление в мире он отныне смотрит через «климатическую призму». Вот, например, он размышляет на тему биткойна и других криптовалют.

Проблема очень многогранная: криптовалюты создают угрозу стабильности традиционных денежных систем в мире, используются для финансирования терроризма и разных сделок в «серой» и «черной» экономике, развращают человека (втягивают ее в спекуляции и так называемый «майнинг» и отвращают от созидательного труда) и т.д. и т.п.

Но нашего героя в этом явлении интересует лишь один аспект: какой «углеродный след» создают криптовалюты. Он против криптовалют. По одной-единственной причине: их создание («майнинг») требует все больших затрат электроэнергии. А, следовательно, криптовалюты вносят свой весомый вклад в эмиссию двуокиси углерода, создают, как он говорит, «жирный углеродный след».

Широко стали известны призывы миллиардера к тому, чтобы люди отказывались от мяса. Оказывается, животноводство производит большое количество навоза, а навоз становится источником метана и других «парниковых» газов, повышающих температуру планеты. Лучше быть вегетарианцем, — назидательно поучает людей Билл Гейтс. А тем, кто не может отказаться от мяса, он советует переходить на искусственное мясо. Пилотные проекты по производству такого продукта уже имеются, и миллиардер готов через свой благотворительный фонд поддержать эти благие инициативы.

Эксцентричный миллиардер решил лично внести свой личный вклад в борьбу с климатическим потеплением. Изменив свои привычки, перестроив свою частную жизнь. Он надеется, что тем самым подаст пример другим людям. Как он признается, полностью отказаться от натурального мяса он еще не может. Но уже время от времени потребляет искусственное. И надеется, что со временем полностью перейдет на искусственный продукт.

Уже не приходится говорить о том, что он давно пользуется не бензиновым, а электрическим автомобилем. В его поместьях установлены солнечные батареи. Никакого электричества на карбоновом топливе (нефть, газ, уголь)! Личные самолеты Гейтса используют не обычное топливо (бензин-керосин), а какое-то «зеленое», якобы не оставляющее углеродного следа.

Прошли слухи, что по его заказу строится гигантская (и очень дорогая) яхта, которая будет оснащена двигателем, работающем на водороде (водород, как поясняет Билл Гейтс, углеродного следа не оставляет).

Впрочем, Гейтс действует сразу на многих фронтах. Он перестраивает не только свои собственные привычки и личную жизнь на принципах «зеленой экономики». Он собирается внести свой вклад в решение климатической проблемы на глобальном уровне.

Уже этим летом Гейтс вместе с рядом других миллиардеров хочет осуществить пробный запуск аэростата, который распылит над Арктикой около 2 кг мела. Будет организовано небольшое «затмение», которое может снизить температуру хотя бы на время хотя бы локально. После этого команда собранных им учёных планирует изучить влияние мелового следа на атмосферу и климат. Стоимость всей операции — около 3 миллионов долларов.

Если эксперимент окажется успешным, то Билл Гейтс планирует распылять регулярно над планетой тысячи тонн мела. Если потребуется, то делать это регулярно. Проект дорогостоящий, поэтому Гейтс планирует привлечь к его реализации международные организации и крупный бизнес из разных стран. Серьезные ученые планы Гейтса организовать этим летом небольшое «затмение» назвали «затмением» ума миллиардера.

Билл Гейтс уверен, что «зеленая экономика» и «зеленая энергетика» со временем будет создавать миллионы новых рабочих мест, а также позволят получать прибыль, сопоставимую с той, какую сегодня получают компании «карбоновой экономики» и «карбоновой энергетики».

Отличительной особенностью «зеленой экономики», как считает Гейтс, является преобладание онлайн общения над оффлайн общением людей. ИТ-корпорации со своими коммуникационными технологиями позволят экономить людям экономить громадные деньги, которые сегодня им приходится тратить на транспорт и свое перемещение в пространстве.

Часть этой экономии по праву должна превратиться в прибыль ИТ-корпораций. Сам Билл Гейтс, хотя и вышел из руководства корпорацией Майкрософт в прошлом году, с компанией связь не теряет. Продолжает вкладывать свои средства в стартапы в области информационно-компьютерных технологий. Впрочем, у него есть ряд других стартапов, которые он относит к разряду «зеленой экономики». Прежде всего, это проекты возобновляемых источников энергии.

Кроме того, в последнее время Билл Гейтс стал активно заниматься скупкой земельных участков на территории США. Сегодня он уже входит в список наиболее крупных землевладельцев Америки. И тут наш миллиардер увязал свое увлечение землей с климатом: мол, на своих угодьях он будет высаживать деревья и разные растения, которые будут абсорбировать углекислый газ из атмосферы. Вот вам реальный вклад в борьбу с климатической катастрофой!

В феврале этого года Билл Гейтс в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt заявил, что в ближайшие пять лет инвестировать два миллиарда долларов в стартапы и проекты, направленные на борьбу с глобальным изменением климата. И это не благотворительность. Это обычный бизнес. В представлении Билла Гейтса борьба с климатическим потеплением вполне может совмещаться с привычным получением прибыли.

Конечно, такое совмещение возможно далеко не для всех. Для 90% сегодняшнего бизнеса провозглашаемые Биллом Гейтсом и другими «климатическими радикалами» планы борьбы с глобальным потеплением означают смерть. Но для 10 процентов, а, может быть, даже одного процента компаний «карбоновое обнуление» означает новые рынки и новые прибыли. Можно не сомневаться, что Билл Гейтс входит в этот избранный процент бенефициаров борьбы с климатическим потеплением.

