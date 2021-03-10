Какие потрясения пророчит нам Гордон?

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон пообещал украинцам тяжелый день 15 марта. Однако при этом он отказался от дальнейших комментариев, загадочно заявив в эфире телеканала «Украина 24», что «информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины, и во вторник мы это будем обсуждать».

«Сегодня» выяснило у политологов, на что он может намекать.

«Скорее всего Гордон пытается разыграть интригу в отношении расследования Bellingcat. Cейчас многое крутится вокруг этого расследования, в котором могут обвинить Офис президента Украины. На это, по крайней мере, намекают оппоненты власти», — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, говоря о фильме, посвященном спецоперации СБУ по задержанию группы российских террористов из так называемой частой военной компании «Вагнера».

По некоторым данным СБУ планировала заманить их на переговоры с заказчиком в Турции, после чего самолет должен был совершить аварийную посадку в Киеве. Там члены ЧВК были бы задержаны.

Однако что-то пошло не так и весь отряд был задержан в июле 2020 года белорусскими силовиками в пригороде Минска. Президент Лукашенко даже заявил, что этот отряд был направлен в Белоруссию для дестабилизации ситуации в преддверии выборов президента этой страны, однако впоследствии выдал всех наемников России.

По мнению некоторых оппозиционных политиков и журналистов, операция провалилась из-за саботажа в высших эшелонах украинской власти. Однако в СБУ, СВР и ОПУ любую причастность к происходящему опровергли.

«Скорее всего речь о расследовании Bellingcat», — считает директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

В то же время, по мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, Гордон специально ничего не уточняет, выдерживая драматическую паузу. «Дима умеет это все подать. Надо учитывать драматургию телеэфира. Он на грани политолгии и конспирологии. Поэтому и смотрибельность большая. Так что скорее всего намек тут на фильм Грозева», — объяснил он, имея ввиду автора фильма, журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев

Однако, насколько прав Гордон, утверждая, что новость 15 марта всколыхнет общество — вопрос дискуссионный. «Тема долгоиграющая. Скоро будет год этим событиям. И она не бабахнет. Психологически многие люди к этой теме привыкли. Есть интерес, но потрясения может не быть, — считает Вадим Карасев. — Во-вторых, все-таки была сбита волна месяца три назад, когда руководители спецслужб сделали заявление по тому поводу. В том числе прежние руководители, например, Валентин Наливайченко».

По мнению Карасева, в ситуации есть ряд сомнительных моментов:

— это не данные разведки союзников Украины, например, ЦРУ или Ми-6. А всего лишь журналистское расследование, которое, по закону жанра, должно обострять углы, демонстрировать явный конфликт;

— результаты расследования Bellingcat могут оказаться совершенно иными;

— личная выгода и амбиции не играли в этом деле роль, решения в любом случае принимались в интересах государства.

«Моя версия следующая. Если такое и было, то это конечно было связано с тем, что как раз накануне событий с ЧВК Вагнера была достигнута договоренность по перемирию на Донбассе. 27 июля эта договоренность была достигнута, и она просуществовала вплоть до конца января. И очевидно, что команда власти делала серьезную ставку на это перемирие. После него они рассчитывали на полноценный перезапуск Минского процесса с учетом украинского видения. И, конечно, история с ЧВК Вагнера сработала бы так, что все бы сорвалось. То есть я допускаю, они могли принять непростое решение. Но не факт, что они его приняли и все было именно так», — говорит Вадим Карасев.

О том, что даже если расследование выставит ведущих политиков в критическом свете, особого резонанса оно не вызовет, говорят и другие эксперты. В частности, и Владимир Фесенко полагает, что момент упущен: «Я тоже сомневаюсь, что бабахнет. Если бы все это случилось до санкций против Медведчука, то эффект был бы большим. К тому же это продолжение скандала, а не его начало. Максимум, будут новые подробности».

Что известно о ЧВК Вагнера

Считается, что ЧВК Вагнера — фактически внештатное подразделение Минобороны РФ. О существовании этой ЧВК стало известно в 2014 году. Тогда же стала известна фамилия ее руководителя — Дмитрий Уткин, офицер спецназа ГРУ, полковник запаса. Именно у него на Донбассе был позывной «Вагнер», отсюда и название.

Бывший шеф СБУ Василий Грицак так охарактеризовал ЧВК Вагнера: «Это тайный отряд внештатных убийц главного управления генштаба ВС РФ».

По данным СБУ, вагнеровцы виновны в целом ряде преступлений на Донбассе и в Крыму. Так, они участвовали в разоружении подразделений вооруженных сил Украины во время оккупации полуострова. Также вагнеровцы вели боевые действия на Донбассе, притворяясь местными шахтерами и трактористами. В частности, отметились в аэропорту Луганска и в районе Дебальцево.

Вероятно, ЧВК Вагнера причастна к убийствам украинских военных и мирных жителей. А еще бойцов этой компании подозревают в ликвидации главарей банд сепаратистов.

Главари ЧВК Вагнера на приеме у Путина. Справа налево: Вагнер (Уткин), Ратибор (А. Кузнецов), Путин, Седой (Трошев), Бродяга (Богатов)

Отметим, что в составе ЧВК Вагнера воюет целый ряд граждан Украины. В том числе жители аннексированного Крыма.

По данным СБУ, ЧВК финансируется за счет Минобороны РФ и российского бизнесмена, ресторатора (сеть Сoncord Catering, ресторан New Island) и медиамагната («Федеральное агентство новостей», «Фабрика медиа») Евгения Пригожина, которого еще называют «поваром Путина».

Есть сведения о тренировочном лагере ЧВК Вагнера — на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае в непосредственной близости от расположения 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны РФ.

Украина — не единственное место, где отметилась ЧВК. Вот несколько горячих точек:

— Сирия, 2015 — первый и второй штурм города Пальмира. Захват нефтяных и газовых месторождений

— Тренировка местных вооруженных формирований в Судане и Центральноафриканской Республике, 2017

— Ливия, 2018-2020 — участвовали в боевых действиях сепаратиста генерала Халифы Хафтара против ливийского правительства.

Что известно о Bellingcat

Bellingcat — британский интернет-проект журналистских расследований. Основан в 2014 году журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом. Расследования этого издания в основном касаются горячих точек, зоны военных действий.

Критики проекта утверждают, что Bellingcat — не независимая группа журналистов. Она, возможно, сотрудничает со спецслужбами Великобритании.

С другой стороны, журналисты часто сотрудничают с силовыми органами и спецслужбами. Это позволяет получить доступ к закрытой и даже секретной информации.

Эллиот Хиггинс, основатель Bellingcat

Название Bellingcat — это обращение к английской сказке про мышей, которые боялись кота. Они придумали, что хорошо бы надеть коту на шею колокольчик (bell), чтобы слышать звон при его приближении. Идея всем мышам понравилась. Но как именно надеть колокольчик, они придумать так и не смогли.

Самые знаменитые расследования Bellingcat:

— В апреле 2014 были опубликованы доказательства применения в Сирии режимом Асада химического оружия против мирного населения, в том числе детей.

— В июле 2014 Россия официально заявила, что украинские вооруженные силы сбили самолет Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. В качестве доказательства Россия представила снимки, сделанные со спутника. На них был виден другой самолет, приближавшийся к MH17 и открывший по нему огонь. Как утверждала Россия, это был украинский военный самолет. Bellingcat доказал, что эти снимки — фальшивка. Журналисты заметили, что на борту Boeing-777 отсутствует лого авиакомпании Малайзиан Эирлайнс. А также расположение облаков над ландшафтом идентично снимку Google Maps.

— В ноябре 2015 г Bellingcat обнаружил происхождение комплекса «Бук», которым был сбит самолет MH17. Этот «Бук» состоял на вооружении 53-й бригады ПВО ВС РФ в Курске.

— В июне 2018 установили личности двух граждан РФ, которые, вероятно, были причастны к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля газом «Новичок».

— Опубликовали (вместе с NYT) 8 января 2020 видео, из которого однозначно следовало, что самолет МАУ PS752 при взлете из аэропорта Тегерана был сбит иранскими ракетами.

— В декабре 2020 г установили сотрудников российских спецслужб, которые, вероятно, организовали отравление Навального. Одному из этих сотрудников Навальный позвонил, назвавшись именем высокопоставленного российского чиновника, и выспросил ряд подробностей собственного отравления.

Не «Вагнером» единым: что еще может случиться 15 марта

1. Какие-то новые санкции, которые примут на заседании СНБО. Например, против Коломойского.

Заседание СНБО намечено на пятницу, 12 марта. Возможно, там примут какие-то решения, которые могут всех шокировать? И они вступят в силу как раз с понедельника (15 марта). Может быть, Украина введет санкции против Коломойского вслед за Америкой?

Руслан Бортник считает эту версию маловероятной. По его мнению, тема заседания СНБО будет иной: «Многие действия, которые сейчас происходят, закручивание гаек — это профилактика результатов, общественной реакции, которые могут возникнуть после обнародования этого расследования. Заседание СНБО 12 марта, возможно, тоже будет этому посвящено».

2. Новая война на Донбассе

Многие политологи и эксперты сейчас ожидают обострения на Донбассе. Переговоры в Минском формате зашли в тупик, это признают все стороны. В ТГ-каналах называют сроки наступления и возможные последствия. Но эксперты не уверены, что это так. Сроков наступления Гордон знать не может.

«Будет разочарование для общества — так говорит Гордон. Если бы речь шла о разочаровании для государства, тогда можно было бы говорить о срыве Минских переговоров, обострении в зоне боевых действий и так далее. Но для общества — тут важнее морально-психологические аспекты. Так что эта версия маловероятна», — отмечает Вадим Карасев.

3. Дело Стерненкно

Общественные активисты, защищающие Стерненко, собираются на беспрецедентную акцию протеста перед Шевченковским судом Киева, который должен изменить меру пресечения Стерненко на время рассмотрения апелляции. Если суд оставит одесского активиста под стражей, это может привести к уличным столкновениям и широкому общественному резонансу. Ранее суд Приморского района Одессы приговорил Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Но проблема в том, что суд по Стерненко намечен не на 15 марта, а на 16. Соответственно, маловероятно, чтобы дело было связано с ним.

4. Ничего не будет, Гордон просто пиарится

Политологи, опрошенные «Сегодня», единодушны: Гордон действительно любит пиариться. А бывает, он вообще шутит и разыгрывает людей. Но не в этот раз. Потому что на этот раз в его словах слишком много конкретики.

По материалам: «Сегодня»