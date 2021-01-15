Каким будет в Украине техосмотр по-европейски

Возвращение техосмотра автомобилей в Украине, который отменили в 2011 году, может произойти уже в следующем году. Таково требование Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

AutoOboz собрал информацию о законопроекте, который возвращает обязательные ТО для украинских автомобилистов.

Что известно о техосмотре в Украине

Возвращение техосмотра предусматривается проектом закона с длинным названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны».

В соответствии с ним наряду с техническими аспектами вроде проверки настройки светотехники, наличия подушек безопасности и осмотра ремней безопасности, предполагается и оценка выбросов вредных веществ бензиновыми и дизельными авто, а также теми, которые работают на газе, — это важно для экологии.

Но законопроект еще не готов и по-прежнему находится на обсуждении, а окончательный вид реформы пока не просматривается. Ясно только то, что успеть принять закон должны до 2022 года.

Обещали, что новый техосмотр в Украине не будет напоминать прежнюю процедуру, за проведение которой отвечала полиция. Тем не менее, МВД уже закупило передвижные лаборатории технического контроля для проверки транспортных средств прямо на дорогах. Кто будет осуществлять такие техосмотры в действительности, и достанется ли эта задача полицейским — пока неизвестно.

Важно также то, что проходить обязательное ТО предполагается всем автомобилям, чей возраст превышает 4 года, а непосредственно на СТО необходимо каждые 2 года в случае частных автомобилей. Для такси и грузового транспорта — каждый год, пассажирские — каждые 6 месяцев. При этом непонятно, для чего нужны в таком случае мобильные лаборатории для придорожного осмотра, если и без них украинцев обяжут проходить техосмотр на СТО.

Еще один важный момент — аккредитация СТО. Отбирать станции техобслуживания будет Министерство транспорта. В связи с этим некоторые подозревают развитие коррупционных схем. Альтернатива, которая кажется более адекватным сценарием, — определение места прохождения ТО непосредственно автомобилистами.

Еще один вариант — дилеры, которые продают автомобили и уж точно лучше разбираются в техническом состоянии конкретных моделей. Более того, специализированные центры владеют программным обеспечением, которое позволяет «общаться» с автомобилями определенного бренда. Бортовой компьютер в этом случае предоставляет подробную информацию о состоянии машины. Где будут брать такие технологии СТО, аккредитованные Минтрансом (Мининфраструктуры), непонятно, ведь обязать завод-изготовитель условных Volkswagen или Mazda поставлять свое ПО для проверки просто невозможно.

Как происходит техосмотр в Европе

В странах с ЕС с техническим состоянием транспортных средств все обстоит очень строго. Это связано как с защитой экологии, так и с высокими стандартами безопасности на дорогах.

В среднем техосмотр требуют проходить каждые два года. Но по мере старения машины интервал сокращается. Например, через 10 лет необходимо проходить процедуру ежегодно. Также со временем техосмотр дорожает — это стимулирует автомобилистов отказываться от устаревших и менее экологичных транспортных средств и выбирать современные варианты.

Государство в основном не регулирует порядок прохождения процедуры, а также не вмешивается в аккредитацию СТО, которым поручено проводить проверку — этим занимаются объединения автомобилистов и гражданские организации. За просрочку предусмотрены штрафы, за повторное нарушение — иногда тюремное заключение.

По материалам: «Обозреватель»