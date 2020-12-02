Спасайся, кто сможет: когда, для кого и почем в Украине появится вакцина от коронавируса

Менее чем через год после начала пандемии коронавируса в мире появилось несколько вакцин, показавших хорошие результаты. По некоторым данным, массовая вакцинация в Европе и США может начаться уже в этом году.

«Обозреватель» пишет о том, когда вакцина от коронавируса появится в Украине, и как ее будут применять.

По заявлениям главного санитарного врача Виктора Ляшко, в 2021 году вакцинировать планируют более 20 миллионов украинцев. В частности, в рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин COVAX Украина бесплатно получит 8 млн доз. Но этот случай предусматривает двойное введение дозы, поэтому прививку смогут сделать 4 млн человек.

Для еще 16 млн граждан вакцину закупят за деньги государственного бюджета, на что планируется потратить 2,6 млрд грн. $50 млн в качестве финансовой помощи власть ожидает получить от Европейского инвестиционного банка и еще $50-75 млн — от Всемирного банка

В первую очередь прививать будут медиков, военных, работников социальной сферы и людей старше 60 лет с соматическими заболеваниями (около 7 млн человек), которые приводят к летальному исходу в случае заболевания коронавирусом.

При этом, по словам народного депутата от партии «Голос» и члена комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольги Стефанишиной, Украина получит быстрый доступ к вакцинации только если присоединится к испытаниям, которые проходят сейчас во всем мире. В четверг, 3 декабря, депутаты планируют голосовать за соответствующий законопроект.

«Сейчас этот процесс занимает по 5 месяцев, и если закон пройдет в парламенте — он сократится до 5 дней. Дополнительно Украина присоединилась к инициативе COVAX, которая должна предоставить нам ряд вакцин. Вполне реально, что уже в начале следующего года сможем получить вакцину для наиболее уязвимых групп населения. Это медики, педагоги, люди, которые имеют проблемы со здоровьем и пожилые», — рассказала она.

Правда, глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт еще две недели назад заявлял, что процесс вакцинации в Украине может начаться во втором квартале 2021 года, когда в нашу страну поступят 8,34 млн доз вакцины. Организация предусматривает, что каждая страна будет получать вакцину в количестве, равном 20% от численности населения.

По словам биолога и генетика из Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Оксаны Пивень, в таком случае все население разделяют на волны — первая, вторая, третья и четвертая. В первую входят медики, учителя, социальные работники, полиция, спасатели, люди, у которых много социальных контактов и т. д.

При этом даже крупные фармацевтические компании не смогут так быстро обеспечить вакцинами все человечество, поэтому украинской власти следовало бы подать заявку на поставку вакцин от других компаний, которые успешно заканчивают третью фазу испытаний.

Каждый месяц появляется информация о переходе той или иной компании на третью стадию испытаний. В скором времени ожидается появление на рынке также китайской вакцины.

Таким образом, в следующем году на рынке появится около десятка рабочих препаратов от коронавируса. Вопрос только объемах, которые смогут себе позволить те или иные компании, и соответственно в сроках поставок.

Отметим, что, по мнению экспертов, если вакцины в Украину будут поставлять частные фармацевтические компании, то ее теоретически можно будет купить за свой счет. По предварительным данным, цена будет колебаться в пределах $20-50 долларов за дозу.

Правда, как утверждает Стефанишина, Минздрав на данный момент не ведет переговоры с мировыми производителями вакцин о завозе препарата в Украину на коммерческой основе.

По оценке ведущих эпидемиологов Украины и главы комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академика НАНУ Сергея Комиссаренко, вакцинацию от коронавируса всех желающих в стране можно будет завершить до конца 2021-го года.

По материалам: «Обозреватель»