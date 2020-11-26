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Дайджест > Олег Уруский и дерибан украинской оборонки: лица «Свинарчуков» меняются, а их суть остается прежней

Олег Уруский и дерибан украинской оборонки: лица «Свинарчуков» меняются, а их суть остается прежней

Автор: «Телеграф»
26.11.20 23:17
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Олег Уруский и дерибан украинской оборонки: лица «Свинарчуков» меняются, а их суть остается прежней

Вокруг нового вице-премьера Олега Уруского, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс, разгорелся новый скандал. Причина — кулуарная борьба за монополиста авиаотрасли ГП «Антонов», которая серьезно обеспокоила украинских военных экспертов.

«Рупор» пишет, что «реформаторы» приходят и уходят, а «свинарчуки» остаются дерибанить украинскую оборонку. И, не важно, что именно дерибанить — известнейшее в мире авиастроительное предприятие или созданная украинцами, никому не известная бронемашина «Дозор-Б».

В августе 2020-го года новоназначенный министр стратегической промышленности Олег Уруский приехал на Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова (ХКБМ), где пообещал тотальную смену руководства «Укроборонпрома» и госзаказы на многострадальный «Дозор-Б». Чтобы проверить его обещания, стоит сначала вспомнить историю украинской бронемашины.

«Дозор» напоролся на «засаду»

Разработанный на ХКБМ украинский колесный полноприводный бронетранспортер «Дозор-Б» впервые представили на выставке вооружений в Киеве в 2007-м году. Если бы разработка получила развитие, то нам бы не пришлось выпрашивать американские «Хамви» для войны с Кремлем. Мы бы сами обеспечивали и себя, и армии других стран. Министр промышленной политики Украины Дмитрий Колесников уже в 2010-м году обсуждал с министром обороны Бразилии создание украино-бразильского предприятия по производству бронемашин «Дозор-Б».

Но, потом проект попал в поле зрения «свинарчуков» и госкомпания «Укринмаш» продала, принадлежавший ХКБМ комплект «Конструкторской и эксплуатационной документации для изготовления и эксплуатации двухосного бронетранспортера» польской компании «MISTA sp. z.o.o.» из города Сталева Воля, которая до этого момента выпускала грейдеры и другую гражданскую технику.

По неподтвержденной информации, стоимость передачи уникальной конструкторской разработки могла составлять чуть более 200 тысяч долларов. Директор по маркетингу ХКБМ Владимир Малахов сказал тогда: «Образец и документация переданы. Наши специалисты также консультировали по вопросам производства на мощностях в Польше».

Собранный на «Киевском бронетанковом заводе», опытный образец польская компания перекрасила и представила его как свой на выставке вооружений MSPO-2013 в Польше под названием «Oncilla» (Онцилла). Но, как оказалось, за польской компанией стояли украинские дельцы-«свинарчуки», планировавшие заработать на продаже уже польских бронемашин украинскому минобороны.

Польский бизнес по-одесски

Вице-президентом польской компании «MISTA», купившей украинскую бронемашину, оказался некто Алексей Гузев. Сервис Youcontrol говорит, что Гузев Алексей Николаевич ранее имел отношение к ряду одесских компаний, входящих в группу экс-депутата одесского областного совета Игоря Учителя и его бизнес-партнера Михаила Партикевича.

Вместе с гражданином Франции турецкого происхождения Алихани Хамедом они контролируют одесский «МТБ Банк» и кипрскую оффшорную компанию Lacenaire Limited, которая владеет компанией «MISTA» и документацией на «Дозор-Б». Юридическую деятельность оффшорной компании обслуживает адвокат группы Игоря Учителя и коллега Алексея Гузева — Артем Сидельников.

Простому бизнес-плану «купи-продай» одесских дельцов помешала российская агрессия, которая вынудила использовать любые украинские разработки. Поэтому, когда на Донбассе разгорелись бои, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, который лично оценивал оборонные возможности, похвалил «Дозор-Б» за дешевизну и дал указания наладить производство за несколько месяцев.

Сборку машин было решено проводить на ГП «Львовский бронетанковый завод» (ЛБТЗ), а комплектующие должны были предоставить подконтрольные «Укроборонпрому» предприятия, в том числе, «Бородянский машиностроительный завод» (ООО «Борэкс-БМЗ»). Министр обороны Степан Полторак обещал госзаказы и, казалось, первые десять машин уже должны были поступить в войска.

Однако, в сентябре 2014-го года завод стал сигнализировать о серьезных проблемах в финансировании. Руководство «Борэкса» и «ЛБТЗ» находили возможности наладить производство даже учитывая сопротивление, но «свинарчуки» уже придумали новый план.

«Дозор» раздора

Чтобы парализовать производство «Дозоров» уволили директора «ЛБТЗ» Александра Остапца. Затем, в 2016-м году, сразу несколько источников распространили информацию о том, что «Дозор-Б» не готов к поставкам в войска. На интернет-ресурсах сомнительного характера публиковали фотографии трещин в броне «Дозор-Б». А блоггеры из орбиты депутата БПП Игоря Кононенко, заявляли о том, что бронемашины были произведены из некачественной брони, которая, к тому же, еще и закупалась из России. Этот вброс разгоняли российские спецслужбы и... блоггер Артур Нискубин, который позже признался в работе на Администрацию Президента Петра Порошенко. В результате, поставки «Дозоров» в украинскую армию были сорваны и отложены на неопределенный срок.

Чтобы заставить украинцев окончательно отказаться от перспектив строительства бронемашин, их убеждали в том, что решение о переносе производства бронемашин в Польшу уже принято «на высшем уровне».

Гендиректор «МТБ Банка» Юрий Кралов лично организовывал встречи между представителями польской «MISTA» и производителем комплектующих «Борэкс-БМЗ», чтобы доказать бесперспективность проекта, ибо все комплектующие для польской «Oncilla» планировалось также закупать в европейских странах, а не в Украине.

В ответ на это «Борэкс-БМЗ» — пытался сохранить остатки своих производственных мощностей и персонала, создавая новые разработки. Так, руководство предложило свои услуги в производстве комплектующих для гранатомета «РПГ-7М», сборку которого осуществлял, имевший все лицензии, ОАО «Завод «МАЯК» под контролем ГП «Укроборонпром». Но, и этот «кусок» показался слишком лакомым для дельцов.

Путем обещания инвестиций бенефициары «МТБ Банка» получили необходимую информацию, и снова (как и в случае с «Дозором») использовали ее для создания аналогичного бизнеса в Турции, где работает один из соучредителей «МТБ Банка» Алихани Хамед. А чтобы компания «Борэкс» не создавала ненужную конкуренцию, его технологическую базу и производственные мощности растащили на металлолом после рейдерского захвата, по факту которого возбуждены и никуда не двигаются уголовные дела.

«Онцилла» победила «Дозор»

Когда «Укроборонпром» возглавил ставленник Олега Гладковского — Павел Букин, проект украинской бронемашины был практически полностью «убит», а план дельцов перешел в завершающую стадию.

По информации издания «Радио Свобода», после того как Букин возглавил госкомпанию, Министерство обороны Украины закупило польские бронемашины в количестве 24-х штук. Как, впоследствие, оказалось бронемашины «Oncilla» даже не прошли ни баллистических испытаний, ни испытаний на подрыв. Это означает, что никто не знает, как машина поведет себя в реальном бою.

Сумма сделки, естественно, не раскрывается, но и так вполне очевидно, что часть этих денег могла успешно осесть в карманах бенефициаров «МТБ Банка» и их подельников. По официальному заявлению НБУ, назначение Павла Букина гендиректором «Укроборонпрома» и принятие решения о сворачивании производства украинских «Дозоров» чудесным образом совпало по времени с осуществлением «МТБ Банком» рисковых финансовых операций, подозрительно похожих на обнал.

В октябре 2019 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту закупок бронемашин «Oncilla» по завышенным ценам. Однако, надежды на справедливость нет. Как нет надежды и на нового вице-премьера Уруского, который занят строительством ракет для Зеленского.

Тэги: Укроборонпром, Олег Уруский

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