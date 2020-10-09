Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

На днях в СМИ промелькнула новость о том, что педофил из Львова, который представлялся духовным проповедником, еще с 2005 года насиловал детей. При этом львовские СМИ постарались обойти религиозную составляющую этой истории, приведя лишь размытые фразы.

"Руководитель официально незарегистрированного молодежного общества организовывал оздоровительные и просветительские лагеря для детей, однако не имел на это официального разрешения. Представляясь как верующий христианской церкви, ходил по школам и привлекал детей к участию в возглавляемой им молодежной организации" - именно так описывает ситуацию один из крупнейших униатских сайтов РИСУ (Религиозно-информационная служба Украины, главным редактором которой является Тарас Антошевский).

Таким образом читателя подводят к мысли, что это была какая-то нелегальная организация, возглавляемая педофилом, но что именно за организация, не указано. И как указывает далее РИСУ: "Он находил подход к священникам и меценатам, и таким образом собирал одежду, игрушки, сладости для благотворительных дел, но и использовал эти вещи для своих будущих жертв". Вырисовывается следующая картина - некий аферист, создавший подпольную организацию, привлекал помощь для ее деятельности, но использовал эту помощь, чтобы получить доступ к детям и совершать преступления.

Я вас, наверно, удивлю, сказав, что Украинская греко-католическая церковь прекрасно осведомлена, что это за организация и что это за человек, а Тарас Антошевский, главный редактор РИСУ, даже состоит с ним в друзьях на Фейсбуке.



Более того, эта организация отнюдь не является подпольной, а официально в течение многих лет функционирует при униатской церкви. А теперь давайте по порядку.

Если мы откроем каталог приходских организаций Украинской греко-католической церкви, изданный Комиссией по вопросам мирян УГКЦ, то на стр. 54 среди прочих организаций, находящихся в юрисдикции Львовской Архиепахии УГКЦ, мы найдем фамилию и контактные данные того самого педофила из Львова - Романа Московченко, который возглавляет молодежную организацию. У этой организации есть вполне конкретное название, о которой умолчали Антошевский и прочие львовские СМИ - это молодежная организация "Дети Христа".

Она была основана еще в 1986 году при храме архистратига Михаила во Львове, это монастырский храм - там находится подворье Свято-успенско унивской лавры. Об этом пишет целый ряд ресурсов, отмечая, что организация занимается молитвой, катехизаторской деятельностью, организует различные мероприятия и устраивает детские лагеря.



Вот, например, униатский журнал Мисионар от 9.1997 года прямо указывает, что это приходская организация, находящаяся под патронатом храма архангела Михаила.



То есть организация действовала уже десятки лет и работала под управлением монастырских клириков, которые, вероятно, в итоге и назначили Романа Московченко ее директором.

Аналогичную информацию мы находим и на официальной странице самого храма. Вот, например, в 2011 году там была опубликована запись о том, что с 1988 года организация "Дети Христа" при храме занимается сбором и раздачей подарков для сирот. На момент публикации организацией уже управлял Роман Московченко.



Это и есть та самая деятельность, о которой говорилось в записи Антошевского - Московченко собирал помощь и использовал ее для контакта с детьми. Но управление благотворительной организацией и работа с детьми были доверены Московченко клириками храма УГКЦ, и они не увидели, что поставили на управляющую должность педофила.

Для наглядности приведу одно из фото тех времен, которое опубликовал Московченко в 2009 году: в монастырской трапезной собрались дети из организации, Московченко, иеромонах Юстин Бойко, который сейчас занимается всеми монашескими вопросами в Львовской архиепархии УГКЦ, монах Бонифатий Ивашкив и некоторые другие.



Стоит отметить, что монах Бонифатий, который трудится иконописцем, также занимался с детьми из организации "Дети Христа" вместе с Московченко, о чем свидетельствуют как некоторые комментарии на странице этой организации в соцсетях, так и фотографии, которые выкладывал Московченко. При этом форма отношений монаха с детьми заставляет задуматься о разных вещах... На фотографиях монаха Бонифатия не часто увидишь в монашеской одежде, но зато можно найти много фотографий в обнимку с несовершеннолетними девочками и девушками постарше, встречаются и фотографии в одних трусах на отдыхе. Конечно, это не говорит о том, что монах Бонифатий занимался насилием над девочками вместе с Московченко, но заставляет задуматься о странных порядках, царящих в этом монастыре.

Не отказывает он себе и в том, чтобы иногда посидеть в баре с хорошей компанией.

Судя по всему, тяжела и неказиста жизнь униатских монахов...

Не менее примечательны и фотографии, которые были опубликованы на странице "Дети Христа" с участием самого Московченко.

Может, в наше время именно такими и должны быть фотографии лагеря с религиозным уклоном?

Нельзя не отметить и аватарку, которую выбрал для себя Московченко - именно так опознают его некоторые системы в интернете. Я так понимаю, что здесь запечатлен момент, когда Московченко обсуждал с девочками спорные моменты в богословии блаженного Августина?



Но и это еще не все. Как указывает ресурс Страна.ua, Московченко ранее получил богословское образование - возможно, благодаря этому он и получил свою должность при монастырском храме. Вероятно, наличие богословского образования, а также тот факт, что организация действовала при монастырском храме, послужили причиной того, что многие позиционировали его как проповедника, а некоторые церковные ресурсы называли его "брат Роман".



Хотя не исключаю, что он действительно мог в какой-то период быть послушником в этом униатском монастыре.

Если мы посмотрим на адрес организации "Дети Христа", приведенный в каталоге приходских организаций Украинской греко-католической церкви, то увидим следующее: Львов, ул. Вичева, 2. По этому же адресу находится частная католическая школа св. Софии.



Основателем школы указана Оксана Кочерган, которая также является советником в Комиссии по вопросам образования и воспитания УГКЦ. А среди спонсоров - многие организации из США и Канады, что вполне обычно для УГКЦ.

Примечательно, что, судя по публикациям в гугле, с сайта школы были удалены все упоминания о Московченко, однако в кэше гугла информация сохранилась.

На официальной странице школы в Фейсбуке руководство принесло извинения пострадавшим от деятельности с Моксковченко, и в одном из комментариев к этому посту указано, что Московченко проработал там 16 лет на должности координатора внешних связей.

Получается, что часть жертв может иметь непосредственное отношение к их школе. И уж однозначно можно сказать, что все жертвы были из католической среды - ведь вся эта деятельность Московченко проводилась под заявлениями о работе в рамках Католической церкви, что исключает попадание туда детей из, например, православной среды.

Как указывается на сайте школы, это была первая католическая школа, которую униаты открыли во Львове, и она находится полностью под управлением клириков и иерархов УГКЦ. В этой школе Московченко работал с 2004 года, а следователи указывают, что свои преступления против несовершеннолетних он совершал приблизительно с 2005 года, что лишний раз дает возможность предположить что именно его должность в католической школе дала ему больше возможностей работать с детьми и совершать преступления.

Конечно, после всего случившегося на страницу педофила и на страницу школы обрушился шквал гневных комментариев.

При этом можно найти упоминания, что при школе также работали и летние лагеря, о чем упоминают и родители в комментариях.

Причем, Московченко, находился там далеко не на последних ролях - помимо прочего, он был главой фонда, работающего при этой школе, а директор школы Кочерган Оксана имела права подписанта в этом фонде.



То есть на самом деле Московченко не был каким-то аферистом, вводившим в заблуждение людей при помощи подпольной организации - это был человек с католическим богословским образованием, глубоко интегрированный в сферу католического образования во Львове и занимающий должность главы молодежной организации, которая работала на базе монастырского храма во Львове.

Именно работа в католических организациях с одной стороны показывает, что этот статус и позволял вести тесное общение с детьми и совершать преступления. А с другой стороны эта ситуация показывает, что он был назначенцем церковных властей и они должны нести ответственность за такие назначение. Очевидно, именно поэтому и Антошевский, который даже дружит с Московченко на Фейсбуке, и многие другие клирики УГКЦ, прекрасно знали, о ком идет речь, но ради спасения репутации УГКЦ сознательно давали размытые формулировки, чтобы ввести читателя в заблуждение, якобы речь идет о каком-то аферисте непонятной религиозной направленности, который управлял якобы неизвестной нелегальной организацией.

Думаю, по этой же причине, чтобы максимально замять скандал, руководство УГКЦ не дает никаких комментариев, хотя данная ситуация имеет к ним непосредственное отношение: это в их школе работал педофил, и это их организацию он возглавлял. Но нежелание войти в историю как структура, подарившая стране серийного педофила, УГКЦ молчит в надежде, что никто не обратит внимание на детали. Как обычно, получается, что репутация белых и пушистых для католиков больше значит чем просто по-человечески хотя бы извиниться перед жертвами и родственниками жертв за то, что именно ситуация в их церковной среде стала для многих трагедией.

Более того, учитывая специфику Львова, где церковь имеет колоссальное влияние на все сферы жизни, в том числе и на представителей власти, я не удивлюсь, если следователи умышленно не увидят того, что Московченко самым непосредственным образом был связан с деятельностью Украинской греко-католической церкви.

Все мы слышали о скандалах, связанных с педофилией в Католической церкви в Европе и США. Теперь же представители Католической церкви принесли эти преступления и на Украину.

Примечание.Традиционно прошу всех своих читателей воздерживаться от комментариев содержащих дискриминацию по религиозному или национальному признаку.

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