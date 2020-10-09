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Дайджест > Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

Александр Вознесенский
09.10.20 18:50
373
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

На днях в СМИ промелькнула новость о том, что педофил из Львова, который представлялся духовным проповедником, еще с 2005 года насиловал детей. При этом львовские СМИ постарались обойти религиозную составляющую этой истории, приведя лишь размытые фразы.

"Руководитель официально незарегистрированного молодежного общества организовывал оздоровительные и просветительские лагеря для детей, однако не имел на это официального разрешения. Представляясь как верующий христианской церкви, ходил по школам и привлекал детей к участию в возглавляемой им молодежной организации" - именно так описывает ситуацию один из крупнейших униатских сайтов РИСУ (Религиозно-информационная служба Украины, главным редактором которой является Тарас Антошевский).

Таким образом читателя подводят к мысли, что это была какая-то нелегальная организация, возглавляемая педофилом, но что именно за организация, не указано. И как указывает далее РИСУ: "Он находил подход к священникам и меценатам, и таким образом собирал одежду, игрушки, сладости для благотворительных дел, но и использовал эти вещи для своих будущих жертв". Вырисовывается следующая картина - некий аферист, создавший подпольную организацию, привлекал помощь для ее деятельности, но использовал эту помощь, чтобы получить доступ к детям и совершать преступления.

Я вас, наверно, удивлю, сказав, что Украинская греко-католическая церковь прекрасно осведомлена, что это за организация и что это за человек, а Тарас Антошевский, главный редактор РИСУ, даже состоит с ним в друзьях на Фейсбуке.

львовский педофил


Более того, эта организация отнюдь не является подпольной, а официально в течение многих лет функционирует при униатской церкви. А теперь давайте по порядку.

Если мы откроем каталог приходских организаций Украинской греко-католической церкви, изданный Комиссией по вопросам мирян УГКЦ, то на стр. 54 среди прочих организаций, находящихся в юрисдикции Львовской Архиепахии УГКЦ, мы найдем фамилию и контактные данные того самого педофила из Львова - Романа Московченко, который возглавляет молодежную организацию. У этой организации есть вполне конкретное название, о которой умолчали Антошевский и прочие львовские СМИ - это молодежная организация "Дети Христа".

львовский педофил

Она была основана еще в 1986 году при храме архистратига Михаила во Львове, это монастырский храм - там находится подворье Свято-успенско унивской лавры. Об этом пишет целый ряд ресурсов, отмечая, что организация занимается молитвой, катехизаторской деятельностью, организует различные мероприятия и устраивает детские лагеря.

львовский педофил


Вот, например, униатский журнал Мисионар от 9.1997 года прямо указывает, что это приходская организация, находящаяся под патронатом храма архангела Михаила.

львовский педофил


То есть организация действовала уже десятки лет и работала под управлением монастырских клириков, которые, вероятно, в итоге и назначили Романа Московченко ее директором.

Аналогичную информацию мы находим и на официальной странице самого храма. Вот, например, в 2011 году там была опубликована запись о том, что с 1988 года организация "Дети Христа" при храме занимается сбором и раздачей подарков для сирот. На момент публикации организацией уже управлял Роман Московченко.

львовский педофил


Это и есть та самая деятельность, о которой говорилось в записи Антошевского - Московченко собирал помощь и использовал ее для контакта с детьми. Но управление благотворительной организацией и работа с детьми были доверены Московченко клириками храма УГКЦ, и они не увидели, что поставили на управляющую должность педофила.

Для наглядности приведу одно из фото тех времен, которое опубликовал Московченко в 2009 году: в монастырской трапезной собрались дети из организации, Московченко, иеромонах Юстин Бойко, который сейчас занимается всеми монашескими вопросами в Львовской архиепархии УГКЦ, монах Бонифатий Ивашкив и некоторые другие.

львовский педофил


Стоит отметить, что монах Бонифатий, который трудится иконописцем, также занимался с детьми из организации "Дети Христа" вместе с Московченко, о чем свидетельствуют как некоторые комментарии на странице этой организации в соцсетях, так и фотографии, которые выкладывал Московченко. При этом форма отношений монаха с детьми заставляет задуматься о разных вещах... На фотографиях монаха Бонифатия не часто увидишь в монашеской одежде, но зато можно найти много фотографий в обнимку с несовершеннолетними девочками и девушками постарше, встречаются и фотографии в одних трусах на отдыхе. Конечно, это не говорит о том, что монах Бонифатий занимался насилием над девочками вместе с Московченко, но заставляет задуматься о странных порядках, царящих в этом монастыре.

львовский педофил

львовский педофил

Не отказывает он себе и в том, чтобы иногда посидеть в баре с хорошей компанией.

львовский педофил

Судя по всему, тяжела и неказиста жизнь униатских монахов...

Не менее примечательны и фотографии, которые были опубликованы на странице "Дети Христа" с участием самого Московченко.

львовский педофил

Может, в наше время именно такими и должны быть фотографии лагеря с религиозным уклоном?

Нельзя не отметить и аватарку, которую выбрал для себя Московченко - именно так опознают его некоторые системы в интернете. Я так понимаю, что здесь запечатлен момент, когда Московченко обсуждал с девочками спорные моменты в богословии блаженного Августина?

львовский педофил


Но и это еще не все. Как указывает ресурс Страна.ua, Московченко ранее получил богословское образование - возможно, благодаря этому он и получил свою должность при монастырском храме. Вероятно, наличие богословского образования, а также тот факт, что организация действовала при монастырском храме, послужили причиной того, что многие позиционировали его как проповедника, а некоторые церковные ресурсы называли его "брат Роман".

львовский педофил


Хотя не исключаю, что он действительно мог в какой-то период быть послушником в этом униатском монастыре.

Если мы посмотрим на адрес организации "Дети Христа", приведенный в каталоге приходских организаций Украинской греко-католической церкви, то увидим следующее: Львов, ул. Вичева, 2. По этому же адресу находится частная католическая школа св. Софии.

львовский педофил


Основателем школы указана Оксана Кочерган, которая также является советником в Комиссии по вопросам образования и воспитания УГКЦ. А среди спонсоров - многие организации из США и Канады, что вполне обычно для УГКЦ.

Примечательно, что, судя по публикациям в гугле, с сайта школы были удалены все упоминания о Московченко, однако в кэше гугла информация сохранилась.

На официальной странице школы в Фейсбуке руководство принесло извинения пострадавшим от деятельности с Моксковченко, и в одном из комментариев к этому посту указано, что Московченко проработал там 16 лет на должности координатора внешних связей.

львовский педофил

Получается, что часть жертв может иметь непосредственное отношение к их школе. И уж однозначно можно сказать, что все жертвы были из католической среды - ведь вся эта деятельность Московченко проводилась под заявлениями о работе в рамках Католической церкви, что исключает попадание туда детей из, например, православной среды.

Как указывается на сайте школы, это была первая католическая школа, которую униаты открыли во Львове, и она находится полностью под управлением клириков и иерархов УГКЦ. В этой школе Московченко работал с 2004 года, а следователи указывают, что свои преступления против несовершеннолетних он совершал приблизительно с 2005 года, что лишний раз дает возможность предположить что именно его должность в католической школе дала ему больше возможностей работать с детьми и совершать преступления.

львовский педофил

Конечно, после всего случившегося на страницу педофила и на страницу школы обрушился шквал гневных комментариев.

При этом можно найти упоминания, что при школе также работали и летние лагеря, о чем упоминают и родители в комментариях.

Причем, Московченко, находился там далеко не на последних ролях - помимо прочего, он был главой фонда, работающего при этой школе, а директор школы Кочерган Оксана имела права подписанта в этом фонде.

львовский педофил


То есть на самом деле Московченко не был каким-то аферистом, вводившим в заблуждение людей при помощи подпольной организации - это был человек с католическим богословским образованием, глубоко интегрированный в сферу католического образования во Львове и занимающий должность главы молодежной организации, которая работала на базе монастырского храма во Львове.

Именно работа в католических организациях с одной стороны показывает, что этот статус и позволял вести тесное общение с детьми и совершать преступления. А с другой стороны эта ситуация показывает, что он был назначенцем церковных властей и они должны нести ответственность за такие назначение. Очевидно, именно поэтому и Антошевский, который даже дружит с Московченко на Фейсбуке, и многие другие клирики УГКЦ, прекрасно знали, о ком идет речь, но ради спасения репутации УГКЦ сознательно давали размытые формулировки, чтобы ввести читателя в заблуждение, якобы речь идет о каком-то аферисте непонятной религиозной направленности, который управлял якобы неизвестной нелегальной организацией.

Думаю, по этой же причине, чтобы максимально замять скандал, руководство УГКЦ не дает никаких комментариев, хотя данная ситуация имеет к ним непосредственное отношение: это в их школе работал педофил, и это их организацию он возглавлял. Но нежелание войти в историю как структура, подарившая стране серийного педофила, УГКЦ молчит в надежде, что никто не обратит внимание на детали. Как обычно, получается, что репутация белых и пушистых для католиков больше значит чем просто по-человечески хотя бы извиниться перед жертвами и родственниками жертв за то, что именно ситуация в их церковной среде стала для многих трагедией.

Более того, учитывая специфику Львова, где церковь имеет колоссальное влияние на все сферы жизни, в том числе и на представителей власти, я не удивлюсь, если следователи умышленно не увидят того, что Московченко самым непосредственным образом был связан с деятельностью Украинской греко-католической церкви.

Все мы слышали о скандалах, связанных с педофилией в Католической церкви в Европе и США. Теперь же представители Католической церкви принесли эти преступления и на Украину.

Примечание.Традиционно прошу всех своих читателей воздерживаться от комментариев содержащих дискриминацию по религиозному или национальному признаку. 

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Тэги: Львов, педофил, УГКЦ, криминал, Роман Московченко

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