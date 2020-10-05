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Дайджест > На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий

На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий

Александр Панько
05.10.20 17:26
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На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, наша страна не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет. То есть, мужчины и женщины, которым сейчас моложе 45 лет, несмотря на то, что работают и отчисляют налоги, могут по достижению пенсионного возраста остаться ни с чем.

В качестве выхода из ситуации глава правительства анонсировал запуск накопительных пенсий уже со следующего года. Стоит отметить, что ни проблемы с солидарной пенсионной системой, ни идеи по накопительным пенсиям в общем-то не новы.

Но, пожалуй, впервые, представители власти в открытую заявили — вскоре не будет не только повышения пенсий, но и самих пенсий. Что все это значит, и могут ли действительно украинцы остаться без пенсий, разбиралась «Страна».

Почему на пенсии не хватает денег

Скандальное заявление о том, что Украина уже через 15 лет не сможет платить своим гражданам пенсий, премьер-министр Денис Шмыгаль сделал на встрече со студентами Львовской политехники.

Он привел в пример математический расчет: соотношение работающих (и отчисляющих налоги) украинцев и пенсионеров будет 1 к 2. То есть, чтобы содержать пенсионеров, нужно вдвое увеличить налоги. «В Пенсионный фонд сейчас идет ЕСВ в размере 22% от официальной зарплаты, платит его работодатель. Понятно, что ЕСВ в размере 44% от зарплаты — это большая нагрузка на фонд заработной платы (хотя как раз примерно на таком уровне она была в Украине еще до 2016 года). Поэтому «увеличение в два раза налогов невозможно. А значит мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — разложил по полочкам ситуацию Денис Шмыгаль.

Заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин говорит, что премьер просчитал оптимистический вариант. «Если сравниться нынешняя ситуация, то есть, без кардинальных реформ и рывка экономики, то дата „Ч“, когда Украина не сможет платить пенсии, может наступить значительно раньше — уже через пять лет. Сейчас у нас порядка 10 млн официально работающих и около 11,3 млн пенсионеров. То есть, один трудоустроенный украинец кормит больше одного пенсионера. И это соотношение из года в год увеличивается», — отмечает Шубин.

Причин несколько. Первая — демография. Ее привел в пример Шмыгаль, объясняя будущие проблемы с пенсиями. Однако, тут не все так однозначно.

Да, украинцы — стареющая нация. Рождаемость у нас действительно катастрофически падает. Но при этом продолжительность жизни растет не очень быстро. Согласно прогнозам ВОЗ, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в Украине составит 72,35 года (для женщин — 77,1 лет, для мужчин — 67,6 лет).

При этом велики риски умереть от рака, сахарного диабета и хронических респираторных болезней — 24,7%. Украинские мужчины и вовсе живут на десять лет меньше, чем в большинстве стран Европы.

То есть, армия пенсионеров не увеличивается настолько быстро, что работающие граждане уже не в состоянии ее содержать. Более того, она уменьшается. По данным Пенсионного фонда, в 2014 году в Украине насчитывалось 13,5 млн пенсионеров, в 2017 — 11,9 млн, Понятно, что такое резкое снижение армии пенсионеров пошло за счет Крыма и Донбасса. Но и после этого списки пенсионеров продолжают сокращаться. На 1 января 2020 года пенсионеров в Украине 11,3 млн, то есть, за три года — минус 600 тысяч человек.

А в будущем пенсионеров станет еще меньше, считает экономист Алексей Кущ. «Чтобы получать пенсии, нужно будет предъявить страховой стаж — 35 лет. Но приток советских пенсионеров к 2025-2030 году иссякнет, а заработать так стаж при независимой Украине было сложно, так как наблюдались провалы в 90-х годах, при кризисах 2008, 2014-2015 годов, когда многие люди если и работали, то без оформления», — объяснил он.

То есть, люди не будут получать пенсии или станут получать минимальные выплаты по «объективным» причинам — нет нужного стажа. Так что демография — явно не главная причина, которая может оставить нынешних работающих украинцев без пенсий.

Есть куда более существенные факторы — очень высокий уровень трудовой миграции и низкие зарплаты, а следовательно и низкие налоги и отчисления с них.

По оценочным данным, за границей работает до 5-8 млн украинцев и в ближайшее годы эта цифра вряд ли уменьшится.

С рабочими местами перспективы также не самые оптимистические. «Структура отечественной экономики за последние годы изменилась таким образом, что страна скатилась к аграрно-сырьевой модели. А при такой структуре высокооплачиваемые рабочие места не создаются. Да и вообще рабочих мест мало», — пояснил экономист Виктор Скаршевский.

И это и есть главная проблема из-за которой пенсии действительно скоро невозможно будет платить.

Накопи себе сам

Чтобы решить проблему, по словам Дениса Шмыгаля, необходимо переходить на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет сам себе откладывать. И если верить премьеру, это произойдет уже со следующего года. При этом государство будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию. По расчетам Конфедерации работодателей, это может быть сумма до 1,5-1,6 тысяч гривен в месяц, то есть, почти вдвое ниже сегодняшней среднестатистической пенсии.

На самом деле в Раде уже есть несколько проектов по накопительным пенсиям, но ни один из них еще не проголосован. В частности, активнее всего обсуждается законопроект № 2683. На сегодняшний день он уже «ожидает рассмотрения» — таков статус этого документа указан на сайте парламента. Он также был внесен в порядок дня заседания Рады на 1 сентября. Но тогда до пенсий у депутатов так и не дошли руки.

Его основные пункты — с 2023 года начало пенсионных накоплений. По 1% с зарплат будут отчислять все работающие украинцы и еще по 2% на каждого сотрудника — работодатели. Эти деньги будут аккумулироваться на индивидуальных пенсионных счетах в новой структуре — Пенсионном казначействе, а также в негосударственных пенсионных фондах, которые пройдут специальный отбор. В случае преждевременной смерти человека, средства обещают передавать наследникам. Управлять пенсионными деньгами станут прошедшие отбор компании по управлению активами, а хранить — банки.

Накопленные деньги можно будет получить разово (всю сумму), либо частями — как обычную пенсию, то есть, помесячно. По расчетам авторов законопроекта, если изначально пенсионный взнос (самого работающего и работодателя) составит 3%, то к 2030 году — 4%, 2040 году —5%, 2050 году — 7%.

Также в расчетах указаны прогнозы по росту средних зарплат: в 2023 году это будет порядка 12,8 тысяч гривен, в 2030 году — около 22 тысяч, в 2040 году — 39,3 тысячи, а к 2050 году — порядка 59 тысяч гривен в месяц. То есть, к 2050 году взнос среднестатистического украинца на пенсию должен составлять больше 4 тысяч гривен в месяц.

При этом на новую пенсионную структуру — Пенсионное казначейство — хотят направить на первом этапе 6,5 млн гривен из государственного бюджета, а далее оно будет получать комиссию (0,1% от суммы активов участников).

Еще на этапе рассмотрения проекта эксперты говорили о его слабых местах — нет никаких гарантий для будущих пенсионеров, что на момент их выхода на заслуженный отдых от сбережений что-то останется. Ведь непонятно, куда можно инвестировать взносы, чтобы они не обесценились, а в идеале — еще и дали прибыль.

Да и работодатели не в восторге от идеи обязательного накопительного страхования.

«Мы — против отчислений с работодателей в 2% от зарплат, как это сейчас обсуждается. Да и вообще предлагаем сначала запустить добровольные накопительные пенсии, а уже тогда переходить к обязательным. Слишком много проблем с последними. Как можно сохранить средства от обесценивания, если за последние 20 лет гривна обвалилась в 15 раз? Доходность пенсионных фонда должна быть не ниже 8%, но куда можно вкладывать средства, чтобы ее получить? Ведь фондовый рынок у нас не развит», — говорит исполнительный директор Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко.

По словам Шубина, сейчас обсуждается несколько вариантов по вкладам пенсионных сбережения. Это либо банки (но тогда неясно зачем нужен посредник в лице пенсионного фонда, которому придется платить комиссию), либо покупка-продажа пенсионными фондами ОВГЗ (то есть, финансовые спекуляции, которые могут оказаться весьма рискованными).

У Кабмина есть еще одна идея — отчислять с нынешних налогов (22% ЕСВ и 18% НДФЛ) по 2% на накопительные счета украинцев. В этом случае платить больше не придется. Но, во-первых, снизятся поступления в Пенсионный фонд, что еще больше увеличит его дефицит. Во-вторых, непонятно, что будет с деньгами на накопительных счетах и как их можно спасти от обесценивания.

Копить десятилетиями, получать по 200 гривен в месяц

Перспективы накопить себе на пенсию более-менее приличную сумму по предлагаемой схеме весьма туманные. По словам Алексея Куща, накопить на пенсии смогут те, кому сейчас меньше 30 лет. А те, кто старше 35 лет, будут вынуждены либо откладывать много, либо до пенсии смогут накопить копейки.

Так, к примеру, если человек будет платить взнос с зарплаты в 5000 гривен, то за год набежит около 1800 гривен (при условии, что вы платите 1%, а работодатель — 2%), а за 10 лет —18 тысяч гривен. То есть, украинцы, которые начнут откладывать на пенсию в 35 лет, и будут получать доплаты еще 20 лет на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать всего на дополнительные 187,5 гривен в месяц. А те, кто начнет накапливать в 50 лет — на 70 гривен в месяц.

Чтобы выйти на дополнительную пенсию хотя бы в 1,5 тысячи гривен в месяц, нужно получать зарплату до 50 тысяч гривен и копить не менее 20 лет. Но когда в Украине будут такие зарплаты — неясно. Да и отчисления постоянно должны расти — нужно откладывать по несколько тысяч гривен в месяц, только в этом случае можно будет получать пенсию, на которую реально хотя бы выжить.

Возникает еще одна проблема — теневые зарплаты. Из-за зарплат в конвертах, во-первых, снижается сумма ЕСВ, поступающая в Пенсионный фонд, во-вторых, будут по определению низкими отчисления на накопительные пенсии.

Поэтому перед запуском накопительных пенсий нужно выводить из тени трудовые отношения.

Но опять таки непонятно — какой смысл украинцам платит даже налоги и отчисления, если им уже сейчас говорят — пенсий не будет. Проще получать зарплату в конверте и самому откладывать себе деньги на старость.

Главный вопрос — так отменят ли в Украине пенсии?

Алексей Кущ считает, что до этого все же не дойдет: «В структуре населения пенсионеры занимают все большую долю, а это значит растет их электоральный вес. Поэтому отменить пенсии власти вряд ли решатся. Просто на пенсии будет идти все большая часть бюджета».

То есть пенсии останутся, но с минимальным приростом в сравнении с тем, что получают пенсионеры сейчас. Причем вне зависимости от того будет ли введена накопительная система или останется чисто солидарная.

Потому что суть не в системе, а в количестве рабочих мест и уровне заработных плат.

«Человек может копить десять лет и в итоге обнаружится, что он ничего не заработал на старость. Поэтому решить пенсионные проблемы можно только через реформы экономики, создание новых рабочих мест, увеличение зарплат. Богатая страна сможет платить пенсии, а для нищей — это непозволительная роскошь», — заключил Шубин.

По материалам: Страна.ua

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, экономика, пенсионная реформа, пенсия, Пенсионный фонд Украины, Денис Шмыгаль

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