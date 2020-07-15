«Романтическая история»: раскольник ПЦУ (СЦУ) женился на игуменье. А потом оба сбежали в УПЦ КП

Весьма интересная история произошла месяц назад в городе Запорожье. К сожалению, представители раскола СЦУ (Святейшая Церковь Украины — именно так называется эта структура в томосе, который Патриарх Варфоломей выдал Епифанию Думенко) попытались замять все это дело и скрыть происходившее, поэтому большая часть этой траги-комедии все же осталась малоизвестной. А история при этом весьма примечательна и наглядно показывает какие замечательные люди собираются под сенью расколов.

Итак, давайте по порядку.

14 июня 2020 года правящий архиерей раскола СЦУ Фотий на странице Запорожской епархии СЦУ написал: «Указом управляющего Запорожской Епархией Православной Церкви Украины, Преосвященишого Фотия, епископа Запорожского и Мелитопольского, иерей Андрей Фоменко за нарушение православных канонов запрещается в священнослужении».

Все остались в недоумении, поскольку даже не указывалась причина столь жесткого решения. Даже проводивших онлайн-литургию клириков просто вывели за штат, не запрещая в священнослужении. А здесь сразу запретили и при этом даже не указали вину.

Со своей стороны данный клирик Андрей Фоменко в тот же день написал: «Любимые богом братья и сестры!!! Прошу у всех прощения за досадное недоразумение. Небольшая шутка с примеркой свадебного платья была принята за чистую монету и выложена в ФБ. Сам узнал об этом только недавно. За все что произошло ответственность на мне недостойном. Надежда девушка чистая, честная и за любую клевету на нее предоставлю достойный ответ. Все санкции от руководства епархии принимаю со смирением. Жду на справедливый Божий суд».

Ситуация порождала еще больше вопросов: кто такая «девушка Надя», что за шутливая фотосъемка, при чем здесь свадебное платье и неужели могут запретить в священстве за какую-то невинную фотографию?

Никаких разъяснений Фотий давать не стал, на вопросы не отвечал, но через два дня на той же странице появилась запись с указанием канонов, которые были нарушены клириком СЦУ Андреем Фоменко.

А что же это за канонические правила, на которые ссылается Фотий?

25 апостольское правило гласит: «Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в воровстве обличенный, да будет извержен от священного чина». То есть Фотий говорит о том, что Фоменко либо вор, либо клятвопреступник, либо блудник. Но, 1 правило Неокесарийского собора вносит ясность, поскольку гласит следующее: «Пресвитер, если женится, да извержен будет из своего чина. Если же блуд или прелюбодейство сотворит, да будет совсем изгнан от общения церковного и низведен в разряд кающихся».

То есть суть обвинения сводится к тому, что у Фотия есть доказательства блудного сожительства Андрея Фоменко. Но, вызывает вопрос: каким образом к нему применимо 18 правило Василия Великого «О падших девах, обещавшихся Господу в чистоте жить, но потом впадших в плотские страсти и обеты свои нарушивших»? При чем Фоменко к тем девушкам, кто обещал хранить девственность, но нарушил их?

И тут возникают замечательные детали этой ситуации. Дело в том, что та самая «девушка Надя», которая мерила свадебное платье и целовалась с наряженным Фоменко была никто иная как игуменья Клеопатра, которая с 2018 года находилась в этом расколе под руководством Фотия.

Вот фотографии из брачного агентства, которые выложила 14 июня его хозяйка с «девушкой Надей» и Фоменко.

А вот эта же «девушка Надя» в роли игуменьи Клепатры.



В декабре 2018 года, когда создавался раскол СЦУ игуменья Клеопатра пропала из Свято-Николаевского женского монастыря УПЦ, прихватив с собой монастырские деньги. Ввиду этого монастырь даже публично объявил о том, что временно вынужден приостановить благотворительную деятельность.

Дамочка оказалась настолько «высокоморальной», что даже сбежав с монастырскими деньгами, продолжала использовать монастырский сайт для того чтобы получать пожертвования. Об этом в феврале 2019 года сообщил старший священник, благочинный, протоиерей Вячеслав Колондинкин, указав, что из-за этой ситуации приходится запускать новый монастырский сайт.

«Все, что здесь вскрылось после не очень хочется выносить наружу. Эта болезненная тема коснулась всех — и тех, кто живет здесь, и прихожан. Мы потихоньку восстанавливаем все то, что было здесь набедокурено. У нас есть сайт новый. Старый сайт мы временно заблокировали, потому что Клеопатра им пользовалась и взымала пожертвования, уже не являясь игуменьей этого монастыря. Юридически она не является здесь никем, но счета были открыты на ее личную фамилию», — пояснил он, добавив, что сейчас документация уже переведена на других доверенных лиц, но в ЕГР религиозная организация «Свято-Николаевский женский монастырь» по-прежнему числится за экс-настоятельницей« — заявил Вячеслав Колондинкин в комментарии местному СМИ.

Но вскоре Клеопатра нашлась уже в окружении иерарха СЦУ Фотия Давыденко. Представители УПЦ в Запорожской области с долей иронии поздравили СЦУшников с «ценным приобретением».

При этом, как сообщают некоторые источники, Фотий не особо хотел ставить ее на ответственные должности, памятуя о том как она сиганула из монастыря УПЦ, прихватив при этом монастырские деньги. Поговаривали, что ее видели в качестве продавщицы в свечном ларьке при Троицком соборе СЦУ.

Видимо, все это угнетало дамочку, которая надеялась, что прибежав к раскольникам, да еще и с монастырскими деньгами, ее сделают чуть ли не помощницей Епифания Думенко.

Чем же жила все это время барышня Клеопатра?

В Фейсбуке существует страница «Надежда Музычка» (именно Надеждой Музычка называлась Клеопатра в миру до пострига в монашество). Появилась эта страница в марте 2019 года — то есть вскоре после того как Клеопатра сбежала к раскольникам. На этой странице можно встретить много записей о расколе СЦУ, о котиках и т.д.



Но если мы откроем записи ближе к осени 2019 года, то увидим, что «девушку Надю» весьма существенно обуревали вопросы недостатка личной жизни.

А ближе к весне, видимо гормоны окончательно взяли верх над некоторыми, и она начала каждых несколько дней репостить записи Андрея Фоменко — того самого запрещенного клирика СЦУ, который писал он невинных фотографиях в брачном агентстве с «девушкой Надей».

И вот, 17 марта 2020 года Надежда Музычка прекращает писать на своей странице, но появляется в Фейсбуке другая страница, которая сейчас (о том, почему я пишу «сейчас» — уточню немного ниже) называется уже не по-русски, а по-украински «Надія Світла» (Надежда Светлая). И первая же запись делается о Фоменко, где автор рассыпается в эпитетах, что Фоменко — замечательный клирик СЦУ! Не менее интересно, что Фоменко появляется в комментариях и пишет «очень благодарю, матушка Надежда».

Далее, почти все записи касаются Фоменко. Как он выпустился из Днепровской семинарии СЦУ в 2020 году, разные репосты и упоминания о нем.

А что же произошло 14 июня? Вот как описывает ситуацию хозяйка брачного агентства Елена Ярошенко. Сначала она запустила программу для военнослужащих, в рамках которой для солдат АТО были разные льготы и скидки и бесплатная организация торжества.

А далее Ярошенко указывает: «Ко мне обратился отец Андрей, который сообщил, что хочет жениться. И так как у нас проект для военных, попросил помочь ему в этом. Поскольку он капеллан боевой 55-й бригады, я, конечно же, согласилась. Он с невестой приехал к нам в офис, мои помощницы подобрали для них три варианта платьев и фату. В связи с тем, что в Запорожье уже начался свадебный бум и у визажистов, парикмахеров, свадебных фотографов уплотнились графики работы, молодожены попросили провести фотосессию в воскресенье. Свидетельство о браке я у них, конечно, не требовала — женится же батюшка! Какие у меня могут быть сомнения? Я была абсолютно уверена, что они этот вопрос решили!» Елена дала им контакты визажиста и парикмахера, которым они оплатили работу — даже вне проекта, с фотографом договаривалась Елена. Его работа была бесплатной, однако молодожены захотели оплатить ему обработку фотографий. «В день фотосессии мне позвонила визажист и сообщила, что фата не подходит по цвету, и попросила привезти другую. Я подъехала в салон, мы подобрали фату, сфотографировались с молодоженами. Через час после этого я выложила на своей странице в фейсбуке пост с фотографиями пары и поздравлениями».

Благодаря этой публикации фотографий хозяйки брачного агентства и стало известно о свадьбе Фоменко с «девушкой Надей», которую данная пара, очевидно, не хотела афишировать. После этой публикации Фотий и запретил Фоменко в служении за нарушение канонов. Очевидно, Фоменко испугался последствий и поэтому пытался представить все как шутку с «девушкой Надей», в надежде, что руководство не станет разбираться в подробностях и не опознает беглую игуменью Клеопатру, которая стала «матушка Надежда» или просто «девушка Надя». Но, видимо, Фотий быстро сообразил что к чему и сразу запретил Фоменко в священстве.

А теперь примечательный момент. Дело в том, что в этот период наша героиня, которая называется сейчас «Надія Світла» переименовала свою страницу в в «Надія Фоменко», что указывает на то, что свадьба таки состоялась, но тайно.

Об этом же свидетельствует и та небольшая деталь, что в свадебное агентство Клеопатра пришла уже с колечком на пальце.

Когда же Фоменко понял, что Фотий его не помилует, то побежал к Филарету. Не знаю рассказал ли он руководству УПЦ КП о своих подвигах с Клеопатрой, но через несколько дней оказался уже в этой структуре, активно делая публикации о Филарете и репосты с его страницы.

Надо отметить, что «девушка Надя», она же «Надія Світла», продолжая репостить записи Фоменко, тоже моментально стала пиарить УПЦ КП и Филарета, хотя ранее пиарила СЦУ.

Конечно же ж, представителям СЦУ оставалось лишь исключить Фоменко из числа капелланов, чтобы хоть немного дистанцироваться от того беспредела, который творится у них в структуре, что они и сделали в срочном порядке после того как стало известно о боевых подвигов Фоменко и Клеопатры.

Но, нужно отметить, что ситуация сексуальных скандалов для СЦУ не является новой, и если бы не фотографии хозяйки брачного агентства, то скорее всего иерархи СЦУ сквозь пальцы смотрели бы на шалости своей Клеопатры и капеллана.

Традиционно, прошу всех читателей воздерживаться от комментариев, содержащих дискриминацию по религиозному или национальному признаку.

По материалам cont.ws