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«Романтическая история»: раскольник ПЦУ (СЦУ) женился на игуменье. А потом оба сбежали в УПЦ КП

Александр Вознесенский
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«Романтическая история»: раскольник ПЦУ (СЦУ) женился на игуменье. А потом оба сбежали в УПЦ КП

Весьма интересная история произошла месяц назад в городе Запорожье. К сожалению, представители раскола СЦУ (Святейшая Церковь Украины — именно так называется эта структура в томосе, который Патриарх Варфоломей выдал Епифанию Думенко) попытались замять все это дело и скрыть происходившее, поэтому большая часть этой траги-комедии все же осталась малоизвестной. А история при этом весьма примечательна и наглядно показывает какие замечательные люди собираются под сенью расколов.

Итак, давайте по порядку.

14 июня 2020 года правящий архиерей раскола СЦУ Фотий на странице Запорожской епархии СЦУ написал: «Указом управляющего Запорожской Епархией Православной Церкви Украины, Преосвященишого Фотия, епископа Запорожского и Мелитопольского, иерей Андрей Фоменко за нарушение православных канонов запрещается в священнослужении».

Все остались в недоумении, поскольку даже не указывалась причина столь жесткого решения. Даже проводивших онлайн-литургию клириков просто вывели за штат, не запрещая в священнослужении. А здесь сразу запретили и при этом даже не указали вину.

Со своей стороны данный клирик Андрей Фоменко в тот же день написал: «Любимые богом братья и сестры!!! Прошу у всех прощения за досадное недоразумение. Небольшая шутка с примеркой свадебного платья была принята за чистую монету и выложена в ФБ. Сам узнал об этом только недавно. За все что произошло ответственность на мне недостойном. Надежда девушка чистая, честная и за любую клевету на нее предоставлю достойный ответ. Все санкции от руководства епархии принимаю со смирением. Жду на справедливый Божий суд».

Ситуация порождала еще больше вопросов: кто такая «девушка Надя», что за шутливая фотосъемка, при чем здесь свадебное платье и неужели могут запретить в священстве за какую-то невинную фотографию?

Никаких разъяснений Фотий давать не стал, на вопросы не отвечал, но через два дня на той же странице появилась запись с указанием канонов, которые были нарушены клириком СЦУ Андреем Фоменко.

А что же это за канонические правила, на которые ссылается Фотий?

25 апостольское правило гласит: «Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в воровстве обличенный, да будет извержен от священного чина». То есть Фотий говорит о том, что Фоменко либо вор, либо клятвопреступник, либо блудник. Но, 1 правило Неокесарийского собора вносит ясность, поскольку гласит следующее: «Пресвитер, если женится, да извержен будет из своего чина. Если же блуд или прелюбодейство сотворит, да будет совсем изгнан от общения церковного и низведен в разряд кающихся».

То есть суть обвинения сводится к тому, что у Фотия есть доказательства блудного сожительства Андрея Фоменко. Но, вызывает вопрос: каким образом к нему применимо 18 правило Василия Великого «О падших девах, обещавшихся Господу в чистоте жить, но потом впадших в плотские страсти и обеты свои нарушивших»? При чем Фоменко к тем девушкам, кто обещал хранить девственность, но нарушил их?

И тут возникают замечательные детали этой ситуации. Дело в том, что та самая «девушка Надя», которая мерила свадебное платье и целовалась с наряженным Фоменко была никто иная как игуменья Клеопатра, которая с 2018 года находилась в этом расколе под руководством Фотия.

Вот фотографии из брачного агентства, которые выложила 14 июня его хозяйка с «девушкой Надей» и Фоменко.

раскольник ПЦУ (СЦУ) женился на игуменье

А вот эта же «девушка Надя» в роли игуменьи Клепатры.

раскольник ПЦУ (СЦУ) женился на игуменье


В декабре 2018 года, когда создавался раскол СЦУ игуменья Клеопатра пропала из Свято-Николаевского женского монастыря УПЦ, прихватив с собой монастырские деньги. Ввиду этого монастырь даже публично объявил о том, что временно вынужден приостановить благотворительную деятельность.

Дамочка оказалась настолько «высокоморальной», что даже сбежав с монастырскими деньгами, продолжала использовать монастырский сайт для того чтобы получать пожертвования. Об этом в феврале 2019 года сообщил старший священник, благочинный, протоиерей Вячеслав Колондинкин, указав, что из-за этой ситуации приходится запускать новый монастырский сайт.

«Все, что здесь вскрылось после не очень хочется выносить наружу. Эта болезненная тема коснулась всех — и тех, кто живет здесь, и прихожан. Мы потихоньку восстанавливаем все то, что было здесь набедокурено. У нас есть сайт новый. Старый сайт мы временно заблокировали, потому что Клеопатра им пользовалась и взымала пожертвования, уже не являясь игуменьей этого монастыря. Юридически она не является здесь никем, но счета были открыты на ее личную фамилию», — пояснил он, добавив, что сейчас документация уже переведена на других доверенных лиц, но в ЕГР религиозная организация «Свято-Николаевский женский монастырь» по-прежнему числится за экс-настоятельницей« — заявил Вячеслав Колондинкин в комментарии местному СМИ.

Но вскоре Клеопатра нашлась уже в окружении иерарха СЦУ Фотия Давыденко. Представители УПЦ в Запорожской области с долей иронии поздравили СЦУшников с «ценным приобретением».

При этом, как сообщают некоторые источники, Фотий не особо хотел ставить ее на ответственные должности, памятуя о том как она сиганула из монастыря УПЦ, прихватив при этом монастырские деньги. Поговаривали, что ее видели в качестве продавщицы в свечном ларьке при Троицком соборе СЦУ.

Видимо, все это угнетало дамочку, которая надеялась, что прибежав к раскольникам, да еще и с монастырскими деньгами, ее сделают чуть ли не помощницей Епифания Думенко.

Чем же жила все это время барышня Клеопатра?

В Фейсбуке существует страница «Надежда Музычка» (именно Надеждой Музычка называлась Клеопатра в миру до пострига в монашество). Появилась эта страница в марте 2019 года — то есть вскоре после того как Клеопатра сбежала к раскольникам. На этой странице можно встретить много записей о расколе СЦУ, о котиках и т.д.

раскольник ПЦУ (СЦУ) женился на игуменье


Но если мы откроем записи ближе к осени 2019 года, то увидим, что «девушку Надю» весьма существенно обуревали вопросы недостатка личной жизни.

А ближе к весне, видимо гормоны окончательно взяли верх над некоторыми, и она начала каждых несколько дней репостить записи Андрея Фоменко — того самого запрещенного клирика СЦУ, который писал он невинных фотографиях в брачном агентстве с «девушкой Надей».

И вот, 17 марта 2020 года Надежда Музычка прекращает писать на своей странице, но появляется в Фейсбуке другая страница, которая сейчас (о том, почему я пишу «сейчас» — уточню немного ниже) называется уже не по-русски, а по-украински «Надія Світла» (Надежда Светлая). И первая же запись делается о Фоменко, где автор рассыпается в эпитетах, что Фоменко — замечательный клирик СЦУ! Не менее интересно, что Фоменко появляется в комментариях и пишет «очень благодарю, матушка Надежда».

Далее, почти все записи касаются Фоменко. Как он выпустился из Днепровской семинарии СЦУ в 2020 году, разные репосты и упоминания о нем.

А что же произошло 14 июня? Вот как описывает ситуацию хозяйка брачного агентства Елена Ярошенко. Сначала она запустила программу для военнослужащих, в рамках которой для солдат АТО были разные льготы и скидки и бесплатная организация торжества.

раскольник ПЦУ (СЦУ) женился на игуменье

А далее Ярошенко указывает: «Ко мне обратился отец Андрей, который сообщил, что хочет жениться. И так как у нас проект для военных, попросил помочь ему в этом. Поскольку он капеллан боевой 55-й бригады, я, конечно же, согласилась. Он с невестой приехал к нам в офис, мои помощницы подобрали для них три варианта платьев и фату. В связи с тем, что в Запорожье уже начался свадебный бум и у визажистов, парикмахеров, свадебных фотографов уплотнились графики работы, молодожены попросили провести фотосессию в воскресенье. Свидетельство о браке я у них, конечно, не требовала — женится же батюшка! Какие у меня могут быть сомнения? Я была абсолютно уверена, что они этот вопрос решили!» Елена дала им контакты визажиста и парикмахера, которым они оплатили работу — даже вне проекта, с фотографом договаривалась Елена. Его работа была бесплатной, однако молодожены захотели оплатить ему обработку фотографий. «В день фотосессии мне позвонила визажист и сообщила, что фата не подходит по цвету, и попросила привезти другую. Я подъехала в салон, мы подобрали фату, сфотографировались с молодоженами. Через час после этого я выложила на своей странице в фейсбуке пост с фотографиями пары и поздравлениями».

Благодаря этой публикации фотографий хозяйки брачного агентства и стало известно о свадьбе Фоменко с «девушкой Надей», которую данная пара, очевидно, не хотела афишировать. После этой публикации Фотий и запретил Фоменко в служении за нарушение канонов. Очевидно, Фоменко испугался последствий и поэтому пытался представить все как шутку с «девушкой Надей», в надежде, что руководство не станет разбираться в подробностях и не опознает беглую игуменью Клеопатру, которая стала «матушка Надежда» или просто «девушка Надя». Но, видимо, Фотий быстро сообразил что к чему и сразу запретил Фоменко в священстве.

А теперь примечательный момент. Дело в том, что в этот период наша героиня, которая называется сейчас «Надія Світла» переименовала свою страницу в в «Надія Фоменко», что указывает на то, что свадьба таки состоялась, но тайно.

раскольник ПЦУ (СЦУ) женился на игуменье

Об этом же свидетельствует и та небольшая деталь, что в свадебное агентство Клеопатра пришла уже с колечком на пальце.

раскольник ПЦУ (СЦУ) женился на игуменье

Когда же Фоменко понял, что Фотий его не помилует, то побежал к Филарету. Не знаю рассказал ли он руководству УПЦ КП о своих подвигах с Клеопатрой, но через несколько дней оказался уже в этой структуре, активно делая публикации о Филарете и репосты с его страницы.

раскольник ПЦУ (СЦУ) женился на игуменье

Надо отметить, что «девушка Надя», она же «Надія Світла», продолжая репостить записи Фоменко, тоже моментально стала пиарить УПЦ КП и Филарета, хотя ранее пиарила СЦУ.

раскольник ПЦУ (СЦУ) женился на игуменье

Конечно же ж, представителям СЦУ оставалось лишь исключить Фоменко из числа капелланов, чтобы хоть немного дистанцироваться от того беспредела, который творится у них в структуре, что они и сделали в срочном порядке после того как стало известно о боевых подвигов Фоменко и Клеопатры.

раскольник ПЦУ (СЦУ) женился на игуменье

Но, нужно отметить, что ситуация сексуальных скандалов для СЦУ не является новой, и если бы не фотографии хозяйки брачного агентства, то скорее всего иерархи СЦУ сквозь пальцы смотрели бы на шалости своей Клеопатры и капеллана.

Традиционно, прошу всех читателей воздерживаться от комментариев, содержащих дискриминацию по религиозному или национальному признаку.

По материалам cont.ws

Тэги: раскол, ПЦУ, УПЦКП

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