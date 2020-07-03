Киеву и Еревану необходимо сформировать взаимовыгодную повестку: Абраам Гаспарян

Известный армянский телеведущий и политолог Абраам Гаспарян поделился своим мнением в интервью UA-Report.info.

— Как вы оцениваете уровень текущих отношений официального Киева и Еревана, соответствует ли это потенциалу двух стран?

— В следующем, 2021 году исполнится четверть столетия соглашению о переводе межгосударственных отношений на более практические рельсы.

Договор о Дружбе и сотрудничестве, подписанный в 1996 году, являлся хорошей правовой основой для развития экономических связей между этими двумя постсоветскими государствами, но, к сожалению, они не находятся на ожидаемом уровне. Существует множество причин, от различных внешнеполитических повесток до отсутствия инфраструктуры, нецелостное использование потенциала армянской диаспоры и, что наиболее важно, отсутствие формирования общих экономических интересов.

В Армении не знают, чего хотят от такой страны, как Украина, то же самое можно сказать и о Киеве. Интересы Украины на Южном Кавказе известны, у Киева есть в соседних странах инвестиции, бизнес, заинтересованности, логистика, банковский сектор …но нет повестки дня в Армении.

Гражданский сектор активен, но это не влияет на качество межгосударственных отношений. Киев смотрит в сторону глубокой евроатлантической интеграции, американо-европейское направление, которое не очень совместимо с ожиданиями и объективными геополитическими приоритетами Еревана. Между двумя народами есть симпатия и пройденный долгий путь, история, которая имела поистине блестящие страницы. В межгосударственных отношениях есть нехватка взаимопонимания. В Киеве с ревностью смотрят на армяно-российские отношения и голосования Еревана на международных платформах, а в Армении болезненно реагируют на позицию Киева по Нагорно-Карабахскому конфликту и пополнение Бакинского арсенала.

Что делать? Необходимо вести переговоры, выходить из пафосных и ритуальных текстов, формировать совместную повестку дня, основным компонентом которой будет взаимный экономический интерес. В этом смысле Ереван может стать выгодным окном для украинских товаров на Ближний Восток, через Иран. Нам нужно говорить, а не отправлять сообщения друг другу через прессу или третьи стороны.

— Какую роль на ваш взгляд играет диаспора в укреплении отношений Украины и Армении?

— Отношения между Ереваном и Киевом относительно моложе, чем вековые дружеские отношения между двумя народами. Еще в годы Первой республики армянская дипломатия понимала необходимость укрепления связей с Украиной. В 1918 году посольство Еревана в Тбилиси (Грузия) установило контакты с коллегией армянского комиссариата Киева. Если не ошибаюсь, Закавказский представитель Рады Украины первым предложил создать торговую палату с Арменией, считал неоценимым профессиональные качества и активную роль комиссара РА в Киеве в вопросе укрепления двусторонних связей. То есть, есть все предпосылки для укрепления связей и использования потенциала армянской диаспоры. Я лично знаю, через какие трудности проходит наша армянская община Украины, чтобы нейтрализовать антиармянское влияние турецко-азербайджанского экономического и политического тандема. Наше экспертное мнение в Украине довольно влиятельное и качественное.

От строительства до бизнеса армяне накопили опыт, хорошую репутацию и доверие. Нелишне будет сказать о большом потенциале украинских армян в сфере науки, где имеются большие достижения. Этот потенциал необходимо зафиксировать и использовать.

— Какими вы видите украинско-армянские отношения, и насколько это важно для диверсификации внешней политики Армении?

— Смотрите! Армения и Украина являются партнерами в рамках Восточного партнерства ЕС. Европейское направление законодательно закреплено Киевом, что позволит Еревану активизировать связи в этих рамках. Кроме того, Армения и Украина могут и обязаны сотрудничать без посредничества третьих сторон. От «Богданов» необходимо переходить к серьезным повесткам и крупным инвестиционным пакетам.

В Ереване с должным образом встретят желание Киева сблизиться. А то впечатление, что Армения не хочет иметь глубоких отношений с Украиной, является мифом, ложью, которая льет воду на мельницу турецко-азербайджанской пропагандистской машины.

Ясно, что Анкара, которая имеет масштабные торгово-экономических отношения с Украиной, и не захочет видеть другого игрока на этом поле. Хоть армянское производство пока не может конкурировать с турецким. Но активные позиции армянской общины в Украине может это компенсировать.

На мой взгляд есть обоюдная воля, думаю, нет проблемы капитала, есть задача формирования взаимовыгодной повестки дня и необходимость не связывать двусторонние отношения с третьей страной.